Pokémon GO incorporará tres cambios destacados durante diciembre de 2026. (Pokémon GO)

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Diciembre 2026 traerá tres novedades principales a Pokémon GO: el debut de Pyukumuku, una mejora para Mega-Slowbro y un evento de colaboración vinculado con Pokémon Champions.

Las actividades comenzarán el 1 de diciembre y se extenderán, con distintos contenidos, hasta el 21 de diciembre.

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El primer evento será Paraíso tropical, disponible desde el martes 1 de diciembre a las 10.00 hasta el lunes 7 de diciembre a las 20.00, según la hora local.

Durante esos días, Pyukumuku, un Pokémon de la región de Alola, aparecerá por primera vez en incursiones y mediante el Pase de GO, una vía de progreso temporal que permite conseguir premios al reunir puntos dentro del juego.

El calendario de actividades se iniciará el 1 de diciembre y tendrá propuestas hasta el 21 de ese mes. (Pokémon GO)

La programación del mes incluirá la investigación temporal Escoge tu camino. Del 15 al 21 de diciembre, los jugadores podrán elegir una de tres rutas —Explorar, Capturar o Combatir—, que determinará las tareas y los bonus disponibles durante esa semana.

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Las recompensas deberán completarse y reclamarse antes de que venza el plazo establecido.

Novedades en Pokémon GO: Pyukumuku y la mejora de Mega-Slowbro

El evento Paraíso tropical permitirá conseguir a Pyukumuku en incursiones de nivel tres.

Desde entonces, el Pokémon podrá aprender Anegar como ataque rápido. Además, habrá encuentros en estado salvaje con Slowpoke, Shellder, Wingull, Slakoth y Snorlax, entre otros.

Pyukumuku, originario de Alola, debutará en las incursiones del juego. (Pokémon GO)

Entre el 4 y el 7 de diciembre se sumarán Hoppip, Lotad, Shroomish y Exeggutor de Alola a los encuentros salvajes.

En las incursiones de nivel uno aparecerán Diglett de Alola, Frillish hembra, Frillish macho y Sandygast. Las tareas de investigación de campo, que son misiones para completar desde las Poképaradas, ofrecerán encuentros con Pokémon como Psyduck, Tentacool y Shellder.

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La otra gran novedad será la posibilidad de aumentar el meganivel de Mega-Slowbro hasta el nivel supermáximo.

Para acceder a esta opción, será necesario llevar primero el meganivel del Pokémon al tercer nivel, el máximo habitual, y luego utilizar Megaenergía de Slowbro. Mientras esté megaevolucionado, Slowbro también podrá usar Agua Fría+ como ataque cargado adicional; su poder crecerá según el meganivel alcanzado.

Los premios solo podrán obtenerse si las tareas se finalizan antes de la fecha límite. (Pokémon GO)

El Pase de GO de Paraíso tropical estará disponible durante todo el evento. La versión gratuita se activará automáticamente para los jugadores, mientras que el Pase de GO deluxe tendrá un precio de USD 4,99.

Asimismo, habrá una opción de USD 6,99 que permitirá avanzar seis niveles de inmediato. Las recompensas obtenidas deberán reclamarse antes del 9 de diciembre a las 20.00, en la hora local.

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El evento de celebración de Pokémon Champions

Del martes 8 de diciembre a las 10.00 al lunes 14 de diciembre a las 20.00 se realizará el Evento de celebración de Pokémon Champions.

Durante esa semana, los jugadores podrán encontrar a Charmander, Starly y Grookey en estado salvaje.

Todos los jugadores recibirán sin costo el Pase de GO básico al comenzar el evento. (Pokémon GO)

Las incursiones de nivel uno incluirán a Bagon, Litten y Frigibax. En las de nivel tres estarán Raichu, Garchomp y Rillaboom. La programación de nivel cinco reunirá a Latias, Latios, Heatran, Cobalion, Terrakion, Virizion, Regieleki y Regidrago, que formarán parte de las rotaciones de la temporada entre el 9 y el 15 de diciembre.

Los Pokémon destacados de las incursiones de nivel cinco podrán aparecer en versión variocolor, es decir, con una coloración diferente de la habitual.

Además, durante el evento tendrán la posibilidad de contar con un fondo especial. Ese diseño solo estará disponible mientras se desarrolle la celebración de Pokémon Champions.

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Las especies protagonistas de las incursiones de cinco estrellas tendrán la posibilidad de aparecer en su variante variocolor. (PlayStore)

La colaboración habilitará el envío de un Pokémon capturado en Pokémon GO hacia Pokémon HOME.

Después, los jugadores podrán enviarlo a Pokémon Champions para recibir un regalo en la bandeja de entrada de ese juego.

Las tareas de investigación de campo del evento entregarán Caramelos Raros, objetos que pueden utilizarse con cualquier especie de Pokémon.

El Pase de GO de la celebración estará disponible del 8 al 14 de diciembre. Su versión deluxe costará USD 4,99, mientras que la alternativa con seis niveles adicionales tendrá un valor de USD 6,99. Las recompensas de este Pase de GO vencerán el 16 de diciembre a las 20.00, en la hora local.

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