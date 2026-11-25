Los propietarios del Circo Rey Gitano comprobaron por videollamada el estado de los siete tigres de Bengala entregados al MAGA. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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Los hermanos López verificaron por videollamada el estado de los siete tigres de Bengala que el Circo Rey Gitano entregó voluntariamente al Estado por orden judicial. Los felinos permanecen bajo resguardo temporal en Ciudad de Guatemala mientras avanzan los controles veterinarios y las gestiones para trasladarlos a un santuario especializado fuera del país.

La conexión se realizó desde las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, donde el ministro José Antonio López Leonardo recibió a los propietarios del circo. La transmisión mostró en directo a Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix en el predio de la zona 13, cerca del aeropuerto capitalino.

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El encuentro permitió a la familia seguir la situación de los animales después de su salida del predio que el circo tenía en San José Pinula. Durante la comunicación, las autoridades explicaron las medidas de bioseguridad y el sistema de vigilancia epidemiológica aplicado a cada ejemplar.

Los propietarios del Circo Rey Gitano comprobaron por videollamada el estado de los siete tigres de Bengala entregados al MAGA. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La entrega tras el vencimiento del acuerdo judicial

Los tigres fueron entregados el 5 de noviembre, después de que venciera el plazo fijado en un acuerdo de conciliación firmado en marzo de 2025 ante el Juzgado de Paz de San Juan Sacatepéquez. El compromiso obligaba al circo a habilitar un santuario propio en un lapso de 18 meses.

El plazo vencía el 17 de septiembre y, tras no concretarse la construcción del recinto, el representante del Circo Rey Gitano, Cristian López, presentó un memorial ante la justicia para comunicar la entrega voluntaria de los animales. López sostuvo entonces que la decisión se adoptó bajo presión, ante la posibilidad de que alguno de los hermanos responsables del negocio enfrentara prisión.

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Los siete felinos quedaron bajo observación clínica y monitoreo sanitario, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El protocolo responde a la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017, que prohíbe desde 2017 el uso de fauna silvestre en espectáculos circenses.

La norma fue el fundamento para retirar a los tigres del predio de San José Pinula. En el albergue temporal de la zona 13, los animales permanecen separados de otras especies para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades.

El grupo está integrado por cuatro hembras y tres machos. Cinco son adultos de entre 10 y 20 años, mientras que los otros dos son hermanos de aproximadamente dos años y medio que nacieron en cautiverio dentro del circo.

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Un equipo veterinario evalúa de forma individual las condiciones de Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix. Esa revisión determinará los requisitos sanitarios que deberán cumplir antes de abandonar Guatemala.

Los propietarios del Circo Rey Gitano comprobaron por videollamada el estado de los siete tigres de Bengala entregados al MAGA. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El traslado a un santuario africano en evaluación

La operación de entrega contó con la participación de la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Policía Nacional Civil y Animal Defenders International, organización que aportó apoyo técnico para el manejo de grandes felinos. La intervención de esa entidad fue cuestionada por la familia López, que le atribuyó antecedentes negativos en un proceso realizado previamente en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El destino previsto es un santuario especializado en África, aunque el traslado dependerá de la finalización de los controles veterinarios y de la emisión de los permisos internacionales. Las estimaciones oficiales indican que el procedimiento puede demandar entre cuatro y seis meses, según el estado de salud de cada tigre y las autorizaciones que deban tramitar Guatemala y el país receptor.

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En ese momento, la ahora exministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, había descartado que los animales fueran enviados a un zoológico o quedaran bajo propiedad privada. El antecedente más cercano ocurrió entre 2019 y 2020, cuando 20 grandes felinos retirados de otros circos guatemaltecos fueron trasladados a santuarios de Florida, Arkansas y Sudáfrica tras permanecer en una Unidad Temporal de Rescate similar a la que ahora alberga a los siete tigres.