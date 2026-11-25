El Ministerio Público de Guatemala registró un promedio de 168 denuncias diarias por delitos contra mujeres y menores de edad en 2026.(Diario de Centroamérica)

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El gobierno de Guatemala conmemoró el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León, en el que se expusieron cifras sobre denuncias que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El Ministerio Público registró que estos grupos concentraron durante 2026 el 14% de todas las denuncias ingresadas por delitos, con un promedio de 168 denuncias diarias.

La actividad se realizó en el patio de la Presidencia y reunió a autoridades del Ejecutivo, representantes de organismos internacionales y organizaciones de mujeres. La jornada también marcó los 25 años de funcionamiento de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, Conaprevi.

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Entre enero y noviembre de 2026, la Alerta Isabel-Claudina contabilizó 1.530 reportes de mujeres desaparecidas. Del total, 1.446 fueron localizadas, equivalente al 95%, mientras que 84 alertas permanecían activas al momento de la conmemoración.

Una mujer interviene desde un estrado con el escudo de Guatemala junto a representantes indígenas y banderas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. (Diario de Centroamérica)

La agresión sexual y las denuncias contra menores

Las denuncias que involucran a mujeres, niñas, niños y adolescentes se distribuyen en ocho categorías: violencia contra la mujer, maltrato contra niñas, niños y adolescentes, violación sexual, agresión sexual, otros delitos sexuales, femicidio, muerte violenta de mujeres y violencia económica.

La agresión sexual registró un promedio de cinco denuncias diarias en el país durante 2026. El sistema de justicia penal otorgó medidas inmediatas de protección temporal a 57 víctimas mediante recursos que incluyeron medidas de seguridad, aprehensión de agresores, prisión preventiva, presentación de acusaciones, condenas y salidas alternas.

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Los registros del Ministerio Público fueron obtenidos a través del Sistema Informático Fiscal y Técnico, con apoyo de la Misión Internacional de Justicia. En los casos de agresión sexual se solicitaron 328 órdenes de aprehensión y se concretaron 269 detenciones.

Un total de 95 personas quedaron en prisión preventiva. El 90% de los agresores ya había sido identificado, mientras que 294 recibieron condenas y el 77% de los procesos concluyó con una sentencia condenatoria.

El perfil de las víctimas muestra que nueve de cada diez personas afectadas por agresión sexual son mujeres y una es hombre. La totalidad de los casos corresponde a niñas, niños y adolescentes.

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La información sobre pertenencia a pueblos indica que tres de cada diez víctimas se identifican como ladinas y una como maya. En los seis casos restantes, el dato permanecía pendiente de establecer.

Las vías de ingreso de las denuncias también reflejan el peso de la recepción directa en la institución: siete de cada diez casos llegaron al Ministerio Público por esa vía. Dos ingresaron a través de juzgados y uno por prevención policial.

La Alerta Isabel-Claudina, creada para la búsqueda de mujeres desaparecidas, registró un promedio de cuatro reportes diarios durante 2026. El mecanismo mantenía activas 84 alertas tras haber localizado a 1.446 mujeres en el período informado.

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Los 25 años de Conaprevi y la atención estatal

Conaprevi fue creada en 2001 como parte del cumplimiento del Estado guatemalteco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Durante el acto se proyectó un video conmemorativo por los 25 años de la entidad.

La instancia impulsó la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, así como la creación de juzgados y fiscalías especializadas. También participó en la consolidación de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, conocidos como Caimus.

Estos centros brindan atención psicológica, legal, social y médica gratuita a mujeres sobrevivientes de violencia. Su funcionamiento forma parte de la red estatal e institucional destinada a acompañar a las víctimas.

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La viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, Mayra de León, presentó avances recientes, entre ellos la puesta en marcha de la Línea Morada 120. El servicio ofrece orientación y acompañamiento gratuito durante las 24 horas de los 365 días del año.

La Línea Morada 120 recibió 2.100 llamadas desde su lanzamiento, ocurrido el 22 de noviembre. El Ministerio de Gobernación también reportó 125 oficinas de atención a la víctima de la Policía Nacional Civil y 12 sedes del Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, Propevi.

El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Víctor Valdivieso, señaló que una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia física o sexual a lo largo de su vida. En Guatemala, añadió, casi la mitad de las mujeres experimentó algún tipo de violencia.

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Valdivieso pidió reforzar las políticas de prevención, mejorar los registros de datos y consolidar la institucionalidad encargada de atender la problemática. También reclamó financiamiento sostenido para los organismos que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia.

Las demandas de las organizaciones de mujeres

La representante del movimiento de mujeres, Marta Lidia Godínez, leyó ante Arévalo un pliego de peticiones entregado durante la conmemoración. Las organizaciones solicitaron reformar el marco normativo de Conaprevi para garantizar su rectoría sobre las políticas públicas de prevención.

El documento también reclamó fortalecer técnica, administrativa y financieramente a la coordinadora. Entre las entidades cuyo respaldo fue solicitado figuran la Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres, la Asociación Nuevos Horizontes y la Asociación Mujeres Transformando el Mundo.

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Las organizaciones plantearon la implementación de la política pública para la protección de personas defensoras de derechos humanos 2025-2035. El pedido se formuló de cara al Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora el 29 de noviembre.

Arévalo reconoció la trayectoria de las organizaciones de mujeres y afirmó que el Estado guatemalteco “conoce y comprende la urgencia” de avanzar en la erradicación de la violencia. El presidente anunció el relanzamiento de la campaña de prevención Cambiemos las Formas.

El mandatario también informó que se fortalecerán las mesas temáticas de Conaprevi, que actúan como órganos ejecutores del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Planovi, vigente para el período 2020-2029.

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