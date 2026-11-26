Los conductores panameños se beneficiarán de una tercera rebaja consecutiva en el precio de las gasolinas a partir del viernes 27 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los combustibles volverán a bajar de precio en Panamá a partir del viernes 27 de noviembre, lo que representa la tercera rebaja consecutiva de las gasolinas de 95 y 91 octanos y la segunda disminución del diésel bajo en azufre.

La Secretaría Nacional de Energía informó que los nuevos precios máximos de venta estarán vigentes desde las 6:00 de la mañana del 27 de noviembre hasta las 5:59 de la mañana del 11 de diciembre.

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En las ciudades de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos pasará de $1.231 a $1.125 por litro, equivalente a $4.26 por galón, lo que representa una reducción de aproximadamente 40 centavos por galón.

La gasolina de 91 octanos disminuirá de $1.102 a $1.004 por litro, equivalente a $3.80 por galón, con un ahorro de 9.8 centavos por litro y 37 centavos por galón respecto al período anterior.

El diésel bajo en azufre registrará la mayor reducción de la quincena, al pasar de $1.434 a $1.300 por litro, equivalente a $4.92 por galón, con un ahorro de aproximadamente 51 centavos por galón.

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La gasolina de 95 octanos costará $1.125 por litro, equivalente a aproximadamente $4.26 por galón en Panamá y Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los nuevos ajustes, la gasolina de 91 octanos volverá a situarse por debajo de los cuatro dólares por galón en Panamá y Colón, mientras que el diésel descenderá nuevamente por debajo de los cinco dólares.

En las últimas dos revisiones, la gasolina de 95 octanos acumula una disminución de 19.9 centavos por litro, equivalente a 75 centavos por galón, mientras que la de 91 registra un descenso acumulado de 70 centavos por galón.

En el caso del diésel, las dos rebajas consecutivas representan un ahorro de 23.7 centavos por litro, equivalente a aproximadamente 90 centavos por galón, después del incremento registrado durante la revisión del pasado 30 de octubre.

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El comportamiento de los combustibles refinados en los mercados internacionales muestra una mayor presión a la baja respecto al período anterior, según los indicadores publicados por la Secretaría Nacional de Energía.

Entre el 11 y el 24 de noviembre, las referencias internacionales de la gasolina de 95 octanos registraron una variación negativa del 11.27%, mientras que las correspondientes a la de 91 octanos retrocedieron un 11.94%.

La gasolina de 91 octanos registrará una reducción de aproximadamente 37 centavos por galón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel acumuló una variación negativa del 10.67%, frente al descenso del 7.65% registrado durante la quincena anterior, consolidando una tendencia descendente en los mercados internacionales que favorece a los consumidores panameños.

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Las gráficas oficiales muestran que, después de una moderada recuperación entre el 11 y el 12 de noviembre, los tres combustibles retomaron su trayectoria descendente, con una caída particularmente pronunciada en las cotizaciones internacionales del diésel.

Este comportamiento coincide con una nueva disminución del petróleo West Texas Intermediate (WTI), cuyos futuros pasaron de $86.53 por barril el 11 de noviembre a $82.05 el día 24, una reducción aproximada del 5.2%.

Durante ese intervalo, el crudo estadounidense alcanzó los $88.74 por barril el 12 de noviembre, antes de iniciar una corrección que lo llevó hasta $80.17 el día 23, seguida de una recuperación en la última jornada.

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Frente a los $104.12 por barril registrados el 30 de octubre, el petróleo estadounidense acumula una disminución aproximada del 21.2%, en un escenario marcado por las expectativas sobre la oferta mundial y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El petróleo West Texas Intermediate mantiene una tendencia descendente respecto a los niveles registrados a finales de octubre. REUTERS/Eli Hartman

Las fluctuaciones del petróleo no se trasladan en idéntica proporción a los surtidores panameños, debido a que la metodología de cálculo también considera las cotizaciones de productos refinados, los costos de importación y los márgenes de comercialización.

En Arraiján y La Chorrera, la gasolina de 95 octanos costará $1.128 por litro ($4.27 por galón), la de 91 se ubicará en $1.006 ($3.81 por galón) y el diésel en $1.302 ($4.93 por galón).

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En David, los conductores pagarán $1.147 por litro de gasolina de 95 octanos, equivalente a $4.34 por galón, mientras que la de 91 costará $3.88 por galón y el diésel se situará en $5.00.

Changuinola mantiene los precios más elevados entre las localidades incluidas en el informe, con la gasolina de 95 octanos a $4.45 por galón, la de 91 a $3.99 y el diésel a $5.11 por galón.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios máximos se actualizan cada 14 días, conforme al mecanismo de regulación vigente, y mantiene entre sus prioridades garantizar la continuidad del

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