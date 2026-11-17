El pickleball gana espacio entre los adultos mayores en Argentina debido al bajo impacto que genera sobre las articulaciones y a las dimensiones reducidas de la cancha. REUTERS/Evan Garcia

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El pickleball gana espacio entre las personas mayores en Argentina por sus reglas simples, su cancha reducida y el bajo impacto sobre las articulaciones: combina ejercicio aeróbico, coordinación y sociabilidad sin exigir los desplazamientos propios del tenis.

El deporte fue identificado como el de crecimiento más rápido durante cinco años consecutivos por la Asociación de la Industria del Deporte y el Fitness de Estados Unidos, en su informe de participación de 2026.

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La actividad mezcla elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa. Se utiliza una pala sólida y liviana junto con una pelota hueca de plástico perforada, que se desplaza más lentamente que las pelotas de tenis o pádel.

La cancha tiene las dimensiones de una de bádminton y una red baja. Ese espacio limita las distancias que deben cubrir los jugadores y permite adaptar la intensidad a distintas condiciones físicas.

Una dinámica que prioriza precisión y coordinación

El pickleball admite partidos individuales, de un jugador contra otro, y encuentros de dobles, con dos integrantes por lado. La segunda modalidad es la más habitual y se recomienda para personas mayores porque cada participante debe cubrir una porción menor de la cancha.

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La disciplina combina elementos del tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa con una pala sólida y una pelota plástica perforada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saque se ejecuta por debajo de la cintura, con un movimiento ascendente y hacia el cuadro diagonal opuesto. La pelota no debe picar antes de ser golpeada durante ese inicio del punto.

Una de sus reglas centrales es el doble pique: tras el saque, la pelota debe rebotar una vez del lado de quien recibe y luego una vez en el campo de quien sacó antes de que cualquier jugador pueda volearla. Esa secuencia reduce las acciones inmediatas cerca de la red.

También existe una franja de 2,13 metros a cada lado de la red en la que está prohibido golpear la pelota en el aire. Esa zona, conocida como “la cocina”, solo puede ocuparse para devolver un tiro que ya haya picado, una restricción que evita remates violentos y extiende los intercambios.

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Los partidos suelen disputarse a 11 puntos, con una diferencia mínima de dos. En el sistema tradicional, solo el equipo que tiene el saque puede sumar.

La pelota perforada frena al avanzar por el aire y deja más tiempo para reaccionar, ubicarse y decidir el siguiente golpe. La disciplina premia la colocación, la precisión y el trabajo en equipo por encima de la potencia física, especialmente porque no permite rematar junto a la red.

La Asociación de la Industria del Deporte y el Fitness de Estados Unidos identificó al pickleball como el deporte de mayor crecimiento durante cinco años consecutivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio de bajo impacto y vínculo social

La práctica favorece la resistencia aeróbica, el equilibrio, los reflejos y la fuerza muscular sin castigar en exceso las rodillas. También puede contribuir a la coordinación y a los desplazamientos, con una exigencia que se ajusta a distintos niveles de condición física.

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El formato en parejas o grupos convierte al juego en un espacio de socialización. Su componente colectivo puede ayudar a combatir el estrés y estimular la agilidad mental a través de la toma de decisiones y la estrategia compartida.

Los programas de ejercicio para adultos mayores ocuparon el segundo lugar entre las tendencias mundiales de fitness de 2026, de acuerdo con el American College of Sports Medicine, organización estadounidense de medicina deportiva. El relevamiento se basó en una encuesta a 2.000 profesionales y ubicó por delante únicamente a la tecnología portátil para registrar actividad física y parámetros de salud.

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La entidad señaló que la generación de los llamados baby boomers reúne a 73 millones de estadounidenses y que todos sus integrantes tendrán más de 65 años en 2030. También indicó que las personas de 65 años o más asisten a gimnasios y estudios con mayor frecuencia que cualquier otro grupo etario, según datos de 2023 citados por la organización.

La práctica de este deporte estimula los reflejos, la resistencia física y la socialización sin someter a las rodillas a una sobrecarga excesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clubes recreativos y deportivos para adultos ingresaron por primera vez entre las 20 tendencias principales de 2026. El American College of Sports Medicine vinculó ese avance con la popularidad del pickleball, las ligas y los clubes que combinan actividad física, competencia informal y conexión social.

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