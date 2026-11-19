Simpatizantes de ambos clubes coincidieron en una puerta de embarque y se desafiaron a los cánticos antes de viajar hacia la ciudad colombiana donde el sábado se definirá el título continental

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Una puerta de embarque con destino a Barranquilla fue escenario de un tenso cruce entre hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro, que coincidieron este miércoles mientras esperaban para abordar sus respectivos vuelos hacia la ciudad colombiana donde el sábado se disputará la final de la Copa Sudamericana. El encuentro, registrado en video y difundido en redes sociales, derivó en un contrapunto de cánticos entre ambas parcialidades, cada una con la promesa de quedarse con el trofeo.

La escena se produjo en medio de la masiva movilización de hinchas que ambos clubes organizaron para acompañar a sus equipos en la definición continental. Mientras los simpatizantes xeneizes entonaban sus cánticos habituales en apoyo al plantel de Rodolfo Arruabarrena, los seguidores del conjunto brasileño respondieron con sus propias consignas, en una disputa verbal que no pasó a mayores y se mantuvo dentro de los márgenes de la rivalidad deportiva.

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Aficionados con camisetas del club Boca Juniors se reúnen durante la noche en una plaza pública en Cartagena, Colombia. Los asistentes cantan, aplauden y alzan los brazos mientras varios presentes registran la escena con teléfonos móviles

El cruce en el aeropuerto resultó apenas uno de los episodios de una semana marcada por el desplazamiento masivo de fanáticos hacia Barranquilla. Se estima que más de 40.000 hinchas de Boca estarán presentes en la ciudad para acompañar al equipo, pese a la distancia geográfica y a la complejidad logística que implica el traslado hacia el norte colombiano.

La cifra se replica en los antecedentes recientes del club: en 2023, una movilización de dimensiones similares había acompañado a Boca hasta Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores. En esta ocasión, muchos simpatizantes optaron por alojarse en Cartagena de Indias, a unas dos horas de Barranquilla, donde aprovechan los días previos al partido antes de trasladarse hacia el estadio.

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El estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina (@GraficoFutbol/X - @BocaJrsOficial/X - @Atletico/X)

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estrenará el sábado su ampliación a 65.000 espectadores, reflejará en sus tribunas el desequilibrio en la convocatoria de cada hinchada. Boca agotó con anticipación las 12.000 entradas populares que le correspondían, mientras que Atlético Mineiro colocó entre 7.000 y 8.000 localidades. Con buena parte de las plateas adquiridas por público local, la estimación es que la proporción en las gradas ronde el 70% para el Xeneize y el 30% para el Galo.

Ese respaldo mayoritario se explica, en parte, por la simpatía que despierta Boca entre los aficionados colombianos, sostenida en el histórico vínculo del club con futbolistas de ese país y reforzada actualmente por la presencia en el plantel de Álvaro Montero y Sebastián Villa. Esa cercanía con el público local había sido anticipada por distintos medios deportivos en los días previos al partido como un factor que inclinaría el ambiente del estadio a favor del conjunto argentino.

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El cruce de cánticos en el aeropuerto anticipó así el clima que se espera en Barranquilla de cara a la definición del sábado, cuando ambos planteles busquen coronar una temporada que, para Boca, representa la posibilidad de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.