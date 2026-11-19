(Foto de ARCHIVO) Zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Cerdanyola del Vallès, en diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / Europa Press

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La prevención de la peste porcina africana (PPA) reunió a representantes de organismos internacionales, autoridades veterinarias y técnicos de distintos países de la región.

La enfermedad no ha sido detectada en territorio panameño hasta la fecha, sin embargo, se convirtió en uno de los ejes centrales de la política sanitaria animal del país.

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El punto de inflexión llegó en 2021. Panamá declaró una alerta zoosanitaria tras la confirmación de brotes de PPA en República Dominicana, un país vecino en términos de intercambio comercial y riesgo epidemiológico.

Desde entonces, las autoridades desplegaron un conjunto amplio de medidas. Entre ellas, la prohibición de importaciones de origen porcino desde países afectados y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en fronteras, puertos y aeropuertos.

El país también desarrolló capacidades diagnósticas en laboratorio y realizó simulacros de emergencia para probar su capacidad de respuesta ante un eventual brote. A eso se sumó la organización de talleres, congresos y reuniones de alto nivel con expertos de organismos internacionales, servicios veterinarios y asociaciones de productores de todo el continente.

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El taller más reciente tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los países participantes para promover buenas prácticas de bioseguridad. (Mida)

Ese conjunto de acciones, enmarcado en iniciativas como el Marco Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Animales Transfronterizas (GF-TADs) y la Iniciativa Global para el control de la PPA, convirtió a Panamá en sede recurrente de encuentros técnicos sobre la enfermedad, la bioseguridad y otras patologías transfronterizas.

El virus que la causa puede matar a casi la totalidad de los cerdos infectados en sus formas más graves y no cuenta con una vacuna comercial eficaz disponible para uso rutinario.

La PPA es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que afecta tanto a cerdos domésticos como silvestres. Se caracteriza por una elevada tasa de mortalidad y por generar graves pérdidas económicas en toda la cadena porcina.

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El taller más reciente tuvo como objetivo, de acuerdo con las autoridades, fortalecer las capacidades técnicas de los países participantes.

La propuesta apunta a promover buenas prácticas de bioseguridad en las explotaciones porcinas y adoptar medidas preventivas que reduzcan el riesgo de introducción y propagación del virus.

Un trabajador supervisa a los cerdos dentro de los corrales techados en una granja porcina de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa agenda consolidó a Panamá como plataforma de articulación entre la evidencia científica, las políticas públicas y las asociaciones entre el sector público y privado en la región centroamericana y caribeña.

La ausencia de una vacuna ampliamente disponible y registrada para uso rutinario obliga a que la prevención de la PPA dependa casi exclusivamente de la bioseguridad, la vigilancia, el control de movimientos y la gestión de riesgos en las cadenas productivas y logísticas.

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La enfermedad no representa un riesgo directo para la salud humana. Pero su impacto indirecto sobre la economía, el empleo rural y el abastecimiento de proteínas animales resulta considerable, en particular en comunidades dependientes de la porcicultura.

Ese efecto, se explicó, se agrava en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, donde pequeños productores no cuentan con margen financiero para absorber pérdidas masivas de animales.

Para Panamá, mantener su estatus libre de PPA se transformó en un objetivo estratégico. Cualquier incursión del virus tendría un efecto desproporcionado sobre pequeños y medianos productores porcinos.

Una veterinaria con traje de protección examina a un cerdo con peste porcina africana en un área de aislamiento de una granja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo no se limita al plano productivo interno. Una eventual detección del virus también afectaría la confianza internacional en la inocuidad y la sanidad de las exportaciones agropecuarias panameñas, un factor clave para un país que depende del comercio exterior de productos del agro.

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La combinación de alta patogenicidad, ausencia de vacuna eficaz y resistencia ambiental del virus explica por qué la PPA figura entre las principales preocupaciones de los servicios veterinarios a nivel mundial.

Para las economías agropecuarias como la panameña, el desafío se traduce en una vigilancia permanente que no admite pausas ni relajamientos en los controles fronterizos.