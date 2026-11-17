Guardar

La jornada, convocada bajo el título “Cuatro abordajes de la nueva longevidad”, es un primer fruto de un convenio de cooperación firmado este año entre la CEABA (Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires) y la Fundación Hirsch, un acercamiento que combina la experiencia médica y formativa de esta última con la histórica misión diaconal de la iglesia de atención de las personas mayores.

Desde sus comienzos, estuvo presente en la Iglesia Alemana en Buenos Aires este tema como una misión. En cuanto a la Fundación Hirsch es una reconocida y tradicional institución gerontológica, especializada en rehabilitación de alta complejidad. Creada por la colectividad judía en el país hace más de 80 años, hoy es un institución abierta a toda la comunidad.

PUBLICIDAD

Ambas entidades son conscientes de la relevancia que ha ido adquiriendo esta problemática en la sociedad argentina y desean ahondar en la misma. Es por ello que han firmado un convenio cuya primera acción es esta jornada en la parroquia Belgrano de la CEABA, para la cual se ha convocado a varios referentes del tema, que lo enfocarán desde cuatro diferentes ángulos: comunicación, salud, normativa y previsión, servicio social y voluntariado,

Expondrán durante la jornada: Eduardo Favier Dubois, presidente de IADELA (Instituto Argentino de la Longevidad Activa); Carolina Díaz, especialista en geriatría y gerontología, y directora médica del Centro Hirsch; Eugenia Attara, coordinadora de terapia ocupacional del Centro Hirsch; Claudia Peiró, periodista de Infobae; Carlos Regazzoni, médico, ex director de PAMI, y Magdalena Saiegh, directora ejecutiva de la Fundación Navarro Viola.

PUBLICIDAD

(Fuente)

Estos disertantes brindarán un panorama general de la problemática silver como un servicio a las personas e instituciones que están dedicadas a este tema o se proponen abordarlo. También habrá un espacio para el intercambio de información, y para formular preguntas y comentarios.

Asistirán representantes de otras iglesias que también están abocadas a la atención, promoción y cuidado de las personas mayores.

Esta jornada será un punto de partida: la intención de sus organizadores es continuar abordando el tema el año que viene, a partir de la formación de una verdadera red de instituciones que deseen trabajar en conjunto.

La jornada estará precedida por un momento de reflexión espiritual, en modo interreligioso, a cargo de una rabina, Rita Alter, propuesta por el Centro Hirsch, quien expondrá acerca del impacto que tiene la fe en los adultos mayores y en las personas que acuden a dicha institución en busca de contención; y de un predicador laico protestante, Guillermo Janecki, que expondrá sobre aspectos de la misión diaconal.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Infobae, el doctor Marcelo Rohr, del Centro Hirsch, decía, consultado acerca del objetivo de esta jornada, que lo principal es dejar bien claro que vejez no es enfermedad.

“Si consideramos que la persona mayor es una persona enferma, sobresaturamos el sistema”, explicaba.

“A partir de eso diseñamos otros conceptos —se explayó—. Antes de la atención está el cuidado y antes del cuidado, los apoyos”.

“Lo que queremos poner en agenda es cómo prolongamos nuestra autonomía. Cuáles son los sistemas de apoyos y de cuidados capaces de lograr eso. No con los recursos que quisiéramos tener, sino con los recursos de que disponemos y de los que vamos a disponer en el futuro. Somos una institución casi centenaria y nos creemos validados para discutir la agenda, queremos decir estas son las cosas en las que hay que pensar. Juntémonos para pensarlas.”

PUBLICIDAD

El encuentro tendrá lugar en la parroquia de la Iglesia Alemana, en la calle Sucre 2855 en Belgrano, el jueves 19 de noviembre, de 17 a 20:30 horas.