(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

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Cuba recibió este miércoles las credenciales de Luis Fernando Carrera Castro como nuevo representante de Unicef en la isla, en una reunión en la que la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, expresó la intención del régimen cubano de mantener la cooperación con la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia.

El diplomático guatemalteco asumió la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Cuba a menos de un año de la entrada en vigencia del Programa de Cooperación 2026-2030, que prevé acciones en materia de protección de derechos, desarrollo local y adaptación climática.

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Rodríguez Camejo informó sobre el encuentro a través de una publicación en redes sociales.

La viceministra sostuvo que el objetivo de esa coordinación es avanzar en iniciativas destinadas a niños, niñas y adolescentes. También afirmó que el trabajo de la agencia en la isla se ajusta a las prioridades nacionales en materia de infancia.

Los niños hacen su tarea en la puerta de una casa durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los obstáculos para los programas de Unicef

Durante la recepción de credenciales, las partes analizaron las actividades que desarrolla Unicef desde su oficina en La Habana. Rodríguez Camejo indicó que esos programas enfrentaron dificultades debido al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y a los problemas energéticos que afectan a la isla.

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La representante del régimen cubano agradeció, además, la disposición de la agencia de Naciones Unidas para colaborar en la movilización de recursos destinados a los proyectos de infancia.

“Trasladamos la voluntad de continuar fortaleciendo la estrecha relación de cooperación y diálogo con la Oficina de UNICEF en Cuba en pos del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó la viceministra en su mensaje.

La cooperación entre la agencia y el régimen cubano incluyó en los últimos meses intervenciones en establecimientos educativos de las provincias orientales de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba. Los trabajos estuvieron orientados a mejorar de forma gradual los sistemas de agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

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Esas acciones se desarrollaron en un escenario marcado por problemas de abastecimiento de agua en varias zonas del país. Según medios estatales citados por EFE, agencia de noticias española, Unicef entregó siete equipos de bombeo a Granma para fortalecer el suministro de más de 100,000 habitantes.

Niños corren junto a un montón de basura acumulada en una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Plantas potabilizadoras, kits de higiene y reconstrucción de escuelas tras el huracán Melissa

En noviembre de 2025, la agencia instaló tres plantas potabilizadoras en Granma con capacidad para abastecer de agua potable a más de 21,000 personas, de acuerdo con la información difundida por entidades estatales.

La ayuda incluyó la distribución de más de 3,300 kits de higiene familiar y la entrega de materiales para la reconstrucción de escuelas en Santiago de Cuba. Esas tareas se realizaron después del paso del huracán Melissa por esa zona oriental de la isla, que provocó daños en infraestructura y servicios básicos.

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La provisión de insumos para agua, higiene y saneamiento forma parte de las áreas de cooperación que Unicef sostiene en Cuba, donde las dificultades en el suministro eléctrico y de agua impactan en la vida cotidiana de la población y en el funcionamiento de los centros educativos.

El nuevo representante de la agencia en la isla cuenta con más de tres décadas de trayectoria en políticas públicas, desarrollo social, cooperación internacional y defensa de los derechos de la infancia, según informó Unicef Cuba en sus redes sociales.

El guatemalteco fue representante de Unicef en México y ocupó puestos de dirección y asesoría en Indonesia, Panamá, Cabo Verde, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Su llegada a La Habana coincide con el inicio del Programa de Cooperación 2026-2030.

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FOTO DE ARCHIVO: Niños dibujan banderas de Cuba y Estados Unidos durante el XIV Foro de la Sociedad Civil contra el embargo económico y comercial en La Habana, Cuba. 18 de octubre de 2017. REUTERS/Alexandre Meneghini

El programa 2026-2030 apunta a reforzar la protección de la infancia

El Programa de Cooperación entre Cuba y Unicef para el período 2026-2030 busca acompañar al Estado y a la sociedad cubana en el fortalecimiento de un sistema integral de protección de los derechos de la infancia.

El plan contempla iniciativas vinculadas con estrategias de desarrollo local que incorporen la resiliencia frente a los efectos climáticos. También prevé sostener acciones para ampliar el acceso a servicios esenciales, con especial atención en las comunidades y provincias que presentan mayores dificultades de infraestructura.