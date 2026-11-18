La inactividad física genera un costo anual de 27.000 millones de dólares para los sistemas sanitarios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Organización Mundial de la Salud advierte que el 31% de los adultos del mundo no realiza la actividad física recomendada, una situación que eleva el riesgo de enfermedades no transmisibles y podría llevar esa proporción al 35% en 2030 si la tendencia continúa.

La inactividad física afectaba a 1.800 millones de adultos en 2022, cinco puntos porcentuales más que en 2010. Entre 2020 y 2030, sus consecuencias podrían costar a los sistemas públicos de salud unos USD 300.000 millones, equivalentes a unos USD 27.000 millones anuales.

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La actividad física incluye cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiera gasto de energía. Caminar, usar bicicleta, desplazarse en silla de ruedas, practicar deportes, jugar, realizar tareas domésticas o moverse durante el trabajo forman parte de esa definición, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Tanto la actividad moderada como la vigorosa aportan beneficios. La falta de movimiento y el tiempo prolongado en posición sentada, reclinada o acostada mientras se está despierto contribuyen al aumento de enfermedades no transmisibles y presionan a los sistemas sanitarios.

Las personas con niveles insuficientes de movimiento tienen entre 20% y 30% más riesgo de morir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo de muerte y enfermedades por inactividad física

Las personas con actividad física insuficiente tienen entre 20% y 30% más riesgo de morir que quienes cumplen con los niveles recomendados. La práctica regular reduce la probabilidad de mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 y caídas en adultos y adultos mayores.

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El movimiento también favorece la salud mental, las funciones cognitivas, el descanso y los indicadores de grasa corporal. En los niños y adolescentes, se asocia con una mejor condición física, salud cardiometabólica y ósea, desarrollo cognitivo, bienestar mental y menor acumulación de grasa.

Durante el embarazo y el período posterior al parto, la actividad física reduce el riesgo de preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, aumento excesivo de peso, complicaciones durante el parto, depresión posparto y problemas en los recién nacidos. No se vincula con efectos adversos sobre el peso al nacer ni con un mayor riesgo de muerte fetal.

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La expansión del transporte motorizado y el aumento del uso de pantallas para trabajar, estudiar o entretenerse han vuelto las rutinas más sedentarias. La OMS sostiene que todos los grupos de edad deberían limitar el tiempo de inactividad y que el fortalecimiento muscular beneficia a toda la población.

Las recomendaciones mundiales establecen que cualquier cantidad de actividad física es preferible a no hacer ninguna. Para los adultos, el umbral mínimo es de 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada; no cumplirlo es el criterio utilizado para medir la inactividad física a escala global.

Brechas por edad y género en la inactividad

Las mujeres registran, en promedio, cinco puntos porcentuales más de inactividad que los hombres, una diferencia que no cambió desde 2000. Después de los 60 años, la falta de actividad aumenta tanto entre hombres como entre mujeres.

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La Organización Mundial de la Salud establece un umbral mínimo de 150 minutos semanales de actividad moderada para adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación es aún más extendida entre adolescentes de 11 a 17 años: el 86% tuvo menos de siete días activos durante la última semana. Un día activo se define como una jornada con al menos 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa.

Uno de cada cuatro adolescentes no tuvo ningún día activo en la semana previa, lo que equivale a 240 millones de jóvenes sin los beneficios de la actividad física regular. La proporción fue mayor entre las adolescentes: 28% no registró días activos, frente al 22% de los varones.

Los niveles de actividad dependen de factores personales, sociales, culturales, ambientales y económicos. El acceso a espacios seguros y agradables para caminar, andar en bicicleta, practicar deportes o realizar actividades recreativas condiciona las posibilidades de cada grupo de población.

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El objetivo internacional es reducir en 15% la inactividad física entre adultos y adolescentes para 2030, en comparación con los niveles de 2010. Para alcanzarlo, los países necesitan aumentar sus compromisos e inversiones, coordinar políticas entre distintos sectores y sostener el monitoreo de los resultados.

Transporte, escuelas y espacios públicos para aumentar el movimiento

El plan mundial de acción propone políticas que faciliten los desplazamientos a pie, en bicicleta y mediante otros medios no motorizados. También plantea ampliar las oportunidades de movimiento en escuelas, lugares de trabajo, centros de cuidado infantil y servicios de salud.

La disponibilidad de deportes comunitarios y espacios públicos abiertos figura entre las medidas para aumentar la actividad regular. Las estrategias deben involucrar a las áreas de salud, transporte, educación, empleo, deporte, recreación y planificación urbana, además de organizaciones no gubernamentales y actores locales.

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El plan mundial de acción propone el fomento del transporte no motorizado y el acceso a espacios públicos abiertos.

Las políticas deben priorizar las desigualdades entre poblaciones y adaptarse a las condiciones sociales y culturales de cada país. La OMS ofrece orientación técnica, capacitación y herramientas prácticas para que los Estados fortalezcan sus programas nacionales y coordinen acciones entre sectores.

El organismo también monitorea el avance hacia las metas internacionales y promueve investigaciones y tecnologías portátiles para mejorar el seguimiento de la actividad física. Las próximas directrices mundiales sobre actividad física y comportamiento sedentario están previstas para 2030.