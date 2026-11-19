Mario Pergolini visitó a Jimena Monteverde en su programa y contó cómo cocina en su casa

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Lejos de su habitual conducción en televisión, Mario Pergolini mostró su faceta de cocinero durante su visita a La cocina rebelde, el programa de Jimena Monteverde. El conductor de Otro día perdido se sumó a la preparación de canelones de espinaca y ricota, revisó el trabajo del equipo con una balanza y planteó sus diferencias con algunas de las recetas que se hicieron al aire.

La participación del conductor tuvo como punto de partida una costumbre que, según relató, sostiene fuera de las cámaras. Aunque no cuenta con formación gastronómica, afirmó que cocinar y hacer las compras son actividades que incorporó a su rutina. “Cocino todos los días, menos los viernes. Y las compras también las hago todos los días”, dijo al inicio de la emisión.

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Mario Pergolini mostró su costado cocinero y cuestionó las recetas de Jimena Monteverde

Pergolini detalló que entre sus preparaciones habituales se encuentran las pastas hechas desde cero y las carnes cocidas a fuego lento. “Hago pastas. Canelones o ravioles, con la masa incluida. Me gusta brasear las carnes dos o tres horas con vino”, explicó. Su relación con la cocina, agregó, se remonta a la dinámica familiar que vivió durante su infancia.

“Tengo la suerte de que mi mamá y mi papá cocinaban muy bien los dos. Había casi una competencia para ver quién cocinaba mejor”, recordó. Ese antecedente fue parte de la conversación en un programa en el que Pergolini se movió con soltura entre ingredientes, técnicas y opiniones sobre las preparaciones.

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Pergolini atribuyó su vínculo con la gastronomía a la dinámica familiar y a la competencia culinaria entre sus padres

No fue la primera vez que llevó ese interés a la televisión. En la primera temporada de Otro día perdido, su ciclo actual, contó con un espacio dedicado a la cocina en el que preparaba platos junto a los invitados. Esta vez cambió de rol y se presentó en el estudio de Monteverde, aunque dejó en claro que no suele aceptar convocatorias televisivas.

La conductora quiso saber qué lo había llevado a participar. “¿Por qué viniste?”, le preguntó. Pergolini respondió con un argumento vinculado a la relación que mantienen desde hace tiempo: “Porque vos cada vez que te llamé viniste”. Más adelante, reforzó su postura con una advertencia dirigida a sus colegas: “No me llamen de todos los programas. No voy a programas. Vine a este porque hay comida”.

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Para la ocasión, el equipo eligió cocinar uno de los platos que él mismo prepara en su casa: canelones rellenos de espinaca y ricota. La receta dio lugar a una de las intervenciones más comentadas del invitado. Pergolini contó que, cuando cocina para su familia, pesa cada unidad para que todas contengan la misma cantidad de relleno.

El conductor reveló que cocina casi todos los días en su hogar y elabora pastas y carnes braseadas desde cero

Con ese criterio, tomó una balanza y revisó los canelones preparados en el estudio. “Un canelón para mí tiene que tener más o menos 250 gramos, pero no importa”, comentó. La frase resumió el tono con el que siguió cada paso de la elaboración, entre observaciones técnicas y bromas con la conductora y el resto del equipo.

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También reaccionó a los chistes de doble sentido que aparecieron durante la emisión, pese a que el programa se transmite por la tarde. Con la mirada puesta en cámara, dijo: “En nombre del canal, les pido mil disculpas”.

Las mayores diferencias surgieron en el momento de hacer las salsas. Monteverde optó por una versión rápida de salsa blanca con almidón de maíz, en lugar de la preparación tradicional con harina y manteca. La elección sorprendió a Pergolini, quien expresó sus reparos ante una alternativa que se alejaba del método que él prefiere para acompañar los canelones.

En la preparación de la boloñesa, el conductor tuvo una participación más directa. Propuso reemplazar la zanahoria por una pizca de azúcar y explicó por qué ese plato no aparece con frecuencia en su mesa familiar. “Mi salsa preferida es la boloñesa. Pero tengo dos hijos vegetarianos y mi esposa casi no come carne. Como carne una vez por semana con suerte”, reveló.

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El intercambio continuó cuando Monteverde explicó que prefería no usar aceite de oliva en la salsa para que su sabor no predominara. Pergolini volvió a responder con humor: “Si es por un tema de plata yo les presto. Por ahí no quieren gastar”. La conductora, por su parte, destacó el conocimiento culinario de su invitado al final de la preparación. “La verdad es que sabe un montón de cocina”, aseguró.

Pergolini recogió el elogio y bromeó con una posible continuidad en el formato: “El año que viene yo hago este programa”. Para entonces, los canelones ya estaban listos y el conductor probó un plato de dos unidades antes de pasar al postre.

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La última preparación fue una versión más rápida del lemon pie. También la degustó y mantuvo el mismo nivel de exigencia que había mostrado con los canelones y las salsas: la calificó con 7 puntos sobre 10 y sostuvo que su receta era mejor que la de Monteverde.