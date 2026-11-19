Alejandra Escobar asumió como titular del Viceministerio de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía de Guatemala. (Ministerio de Economía)

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Alejandra Escobar asumió como viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía de Guatemala, una dependencia encargada de impulsar políticas vinculadas con la competitividad, la calidad, la protección al consumidor y la atracción de capitales.

El Ministerio de Economía (Mineco) informó que la funcionaria fue juramentada el miércoles 18 de noviembre de 2026. La cartera indicó que Escobar llega al cargo con experiencia en el ámbito empresarial, el asesoramiento jurídico, la regulación de servicios públicos y la estructuración de proyectos.

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La nueva viceministra es abogada y notaria, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, cuenta con un máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos por la Universitat de Barcelona y una maestría en Negocio y Derecho de la Energía por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

El viceministerio reúne áreas de competencia, calidad y defensa del consumidor

El cargo que asumió Alejandra Escobar concentra atribuciones relacionadas con la promoción de la competencia interna, la protección de los derechos de los consumidores y el fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad.

Según el Mineco, la dependencia también tiene funciones vinculadas con los servicios para el comercio y la inversión. Estas áreas abarcan acciones que inciden en el entorno empresarial, los procesos regulatorios y el acceso de los consumidores a mecanismos de protección.

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La formación de la funcionaria incluye maestrías en regulación económica por universidades de Barcelona y Madrid. (Ministerio de Economía)

La institución señaló que Escobar tendrá la responsabilidad de velar por el desarrollo de la competitividad, la calidad, la defensa del consumidor y la inversión en el país. En el comunicado sobre su juramentación, el Ministerio afirmó que busca sostener su agenda de promoción de inversiones y de fortalecimiento de las condiciones para la actividad económica.

Su trayectoria incluye consultorías para proyectos de infraestructura

La funcionaria ha combinado labores en el sector privado con trabajos en entidades públicas. Entre sus antecedentes figura la realización de consultorías para la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como ANADIE.

En esa institución participó en asuntos relacionados con la estructuración legal y económica de proyectos bajo esquemas de alianzas público-privadas. Su perfil profesional también incluye experiencia en negociación, desarrollo de proyectos y aplicación de marcos regulatorios.

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El Mineco destacó que la nueva viceministra ha trabajado en Guatemala y en el ámbito internacional. La cartera consideró que esos antecedentes aportan conocimientos para las tareas de la dependencia, sobre todo en materias de protección al consumidor, regulación y competencia.

El viceministerio concentra funciones vinculadas con la defensa del consumidor, la calidad y la atracción de capitales al país. (Ministerio de Economía)

Experiencia en energía y regulación de servicios públicos

En el sector energético, Escobar fue asesora jurídica de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). También realizó prácticas profesionales en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, donde participó en análisis regulatorios y actividades de cooperación entre organismos reguladores iberoamericanos.

Su formación complementaria incluye estudios sobre negociación, gestión de proyectos y Normas de Desempeño de Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional. Además, posee una especialización en Derecho Corporativo y Tributario por la Universidad del Istmo.

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Escobar también es traductora jurada de inglés y español. Su carrera incorpora experiencia en asesoramiento sobre asuntos corporativos, civiles, mercantiles, laborales y tributarios, así como en la dirección de equipos jurídicos.

También ocupó cargos de gestión empresarial

En el ámbito privado, la nueva viceministra ocupó la gerencia de abastecimiento estratégico en Magdalena, empresa del sector agroindustrial. Desde esa posición tuvo responsabilidades en adquisiciones, negociaciones de arrendamiento y análisis de rentabilidad.

Valeria Prado dejó el cargo ministerial para brindar asesoría estratégica a la Presidencia de la República. (Cámara de la Industria de Guatemala)

Escobar reemplaza a Valeria Prado, quien concluyó sus funciones como viceministra de Inversión y Competencia el 31 de julio de 2026. Desde el 1 de agosto, Prado brinda asesoría especializada a la Presidencia de la República para el impulso de proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.

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Prado había asumido como viceministra de Asuntos Registrales en abril de 2024 y, desde abril de 2025, encabezó el Viceministerio de Inversión y Competencia.