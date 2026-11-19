El apodo con el que Raúl González definía a Nico Paz en el Real Madrid Castilla

Guardar

Nico Paz se consolidó como una de las figuras centrales de la nueva camada de la selección argentina. El volante ofensivo del Como 1907, de 22 años, brilló en la goleada 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde convirtió dos tantos de alta factura. Su crecimiento tiene raíces en el Real Madrid, club en el que se formó y donde recibió un apodo particular de parte de Raúl González, quien lo dirigió en el Castilla.

El sobrenombre surgió por una cualidad futbolística puntual: la capacidad de Paz para leer los tiempos de ataque y aparecer en el momento justo dentro del área. Raúl, hoy entrenador del Real Oviedo, decidió llamarlo “Reloj Suizo” por esa precisión que le vio en sus años del Castilla, la filial del Real Madrid.

PUBLICIDAD

Víctor Paredes, preparador físico del jugador durante su paso por el Castilla, explicó el origen del apodo en diálogo con Radio La Red. “Nico demuestra su inteligencia al medir los tiempos para atacar los espacios y, como le decía Raúl, parece un reloj suizo porque siempre llega puntual a la zona o al momento de remate”, relató.

Raúl explica por qué Nico Paz es digno heredero a la camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi

Según el relato de Paredes, el talento de Paz resultó evidente desde temprano, al punto de que Raúl decidió acelerar su proceso formativo. “Cuando llegó a la categoría Sub-17 lo que hacía Raúl, al ya estar como entrenador del Castilla, era que Nico se entrenara con chicos dos, tres, cuatro o cinco años mayores que él”, detalló el preparador físico.

PUBLICIDAD

El trabajo con el mediocampista se enfocó en traducir su potencial físico en recursos futbolísticos concretos. “Con ese talento que tenía, lo preparábamos bien físicamente, pero la clave era cómo volcar toda esa potencia descomunal a lo futbolístico. Buscamos lo que era la coordinación y destreza motriz, prácticamente vos lo ves jugando y parece un bailarín”, explicó Paredes sobre la metodología aplicada durante esa etapa.

El propio Raúl intervino en las decisiones sobre la carga de entrenamientos del juvenil cuando Carlo Ancelotti dirigía al primer equipo del Real Madrid. “Raúl le decía a Ancelotti que el bueno y diferente era Nico. Lo que hacía era entrenar con el primer equipo en función de la carga y bajaba al Castilla, entonces hacía doble turno de entrenamiento”, reveló Paredes. Según su testimonio, Ancelotti priorizaba el trabajo físico y los duelos directos, por lo que desde temprana edad se buscó que el futbolista pudiera transferir esa fuerza al campo de juego.

PUBLICIDAD

Los dos golazos de Nico Paz para Argentina en el partido amistoso ante Costa Rica

El vínculo entre Raúl y Paz volvió a quedar expuesto tras la actuación del volante frente al Manchester United, donde convirtió dos goles y dio una asistencia con la camiseta del Como 1907, equipo dirigido por Cesc Fábregas. El ex delantero del Real Madrid analizó ese partido y fue consultado sobre la chance de que el argentino asuma la camiseta número 10 de la Selección tras la salida de Lionel Messi de la Albiceleste.

“Tiene capacidad para sostener la 10. Yo votaría por él, porque le conozco. Le conozco desde hace 14 años, lo tuve en el Castilla”, respondió Raúl en Movistar Plus Deportes el mes pasado. El ex punta remarcó que el nivel del jugador superó las proyecciones iniciales que existían sobre él durante su etapa formativa. “Todo el mundo sabía que era bueno, pero no tan bueno”, afirmó sobre el presente de Paz, que eligió continuar su carrera en Italia pese a tener la posibilidad de regresar al Real Madrid.

PUBLICIDAD

El tres veces mundialista con España sostuvo además que desde los primeros entrenamientos compartidos percibió un techo alto en las condiciones del mediocampista. “Yo siempre sentí, en cada día que pude compartir con él, que era uno de los mejores y de los que iba a llamar al futuro, una de las estrellas”, concluyó Raúl al valorar la trayectoria del crack argentino.

Nico Paz fue dirigido por Raúl en el Castilla, que es la filial del Real Madrid (@nicopaz1o)