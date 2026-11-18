El consejero senior aporta visión estratégica y estabilidad emocional sin necesidad de ocupar un cargo jerárquico tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las transformaciones del mundo del trabajo no solo exigen nuevas competencias y formas de organización. También obligan a revisar los modelos de liderazgo y el lugar que ocupa la experiencia dentro de las organizaciones. En equipos atravesados por la incertidumbre y la convivencia de distintas generaciones, los profesionales con trayectoria pueden asumir un nuevo papel: acompañar a otros, transmitir conocimientos y ayudar a construir respuestas frente a escenarios cambiantes.

Para Gustavo dos Santos, CEO de Human Stadium, especialista en empleabilidad y autor del libro El talento no tiene edad, la incorporación de líderes senior como mentores permite recuperar el valor de la experiencia y convertirla en una herramienta para el desarrollo profesional, el bienestar y la integración organizacional.

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El especialista plantea que el consejero senior aporta visión estratégica, criterio práctico y estabilidad emocional, aun cuando no ocupe un cargo jerárquico convencional. Su función, según describe, consiste en conectar la experiencia acumulada con los desafíos actuales de innovación y cambio, para transformar las brechas de edad en instancias de aprendizaje mutuo y colaboración horizontal.

Dos Santos vincula esa tarea con una revisión del sentido del trabajo y de las decisiones profesionales. Para el autor, reconciliar la vida laboral con la vida personal exige incorporar una presencia humana capaz de pensar, sentir y sostener prácticas diferentes dentro de los equipos.

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El planteo parte de una transformación previa a cualquier cambio organizacional. Al referirse al proceso que deberían atravesar los profesionales antes de modificar sus hábitos laborales, Dos Santos afirmó: “Antes de pasar a la acción, antes de experimentar el cambio externo, se debe dar un cambio interno.”

El líder mentor guía a los profesionales con menor trayectoria sin evaluar su rendimiento cotidiano ni distribuir funciones operativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mentor no evalúa tareas ni asigna funciones operativas

La diferencia entre un líder mentor y un gerente tradicional reside en el tipo de relación que establece con las personas. Dos Santos define al primero como un profesional con amplia trayectoria que guía, asesora y acompaña a otros líderes o colaboradores con menor experiencia, sin intervenir en la evaluación cotidiana de su rendimiento ni en la distribución de tareas operativas.

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Ese vínculo, señala, se apoya en la confianza mutua y se concentra en el desarrollo de la persona a mediano y largo plazo, más allá de los resultados inmediatos de un proyecto. La meta es que el colaborador pueda revisar su recorrido profesional, identificar alternativas y asumir un papel activo sobre su propia ruta laboral.

Al abordar las condiciones de ese acompañamiento, el especialista sostuvo que el liderazgo mentor debe promover un examen personal de las motivaciones y los valores: “Es necesario emerger, a través de la exploración y el autoconocimiento, las necesidades, valores y motivaciones que pondremos en práctica, para diseñar nuevas formas de aprender y desaprender.”

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Para dos Santos, ese proceso requiere cuestionar creencias, percepciones, modelos de trabajo y miradas rígidas sobre la realidad. También implica reconocer fragilidades, revisar resistencias y apartar los egos que pueden impedir una adaptación frente a contextos complejos, diferentes o urgentes.

Dos Santos descarta la idea del choque generacional en los espacios de trabajo y promueve la integración del talento maduro.

El consejero senior, según su definición, no debe ofrecer fórmulas rápidas ni imponer una respuesta sobre el futuro profesional de otra persona. Su función es poner en debate qué se quiere ser, qué salto se busca dar y qué equilibrio se necesita alcanzar dentro de una carrera.

“Es ayudar a conectarnos con nosotros mismos. No se trata de encontrar fórmulas rápidas. Se trata de clarificar qué queremos lograr, qué equilibrio necesitamos alcanzar, qué ecuaciones vitales queremos poner en práctica en nuestra carrera profesional”, afirmó dos Santos.

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La experiencia senior debe convertir la diversidad de edades en aprendizaje

La presencia de referentes con experiencia puede aportar confianza, autoestima y fortaleza emocional a los equipos, de acuerdo con dos Santos. El autor propone que esos líderes acompañen a los colaboradores en momentos de crisis y turbulencia, con una relación basada en la empatía, el respeto por la autonomía y la capacidad de impulsar hábitos diferentes.

Gustavo dos Santos propone que los líderes senior mentores fomenten el bienestar y la integración generacional en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo también demanda una actitud de integridad y humildad por parte de quien guía. Dos Santos describe a un mentor que permite que el otro “sea y haga”, que actúa con autenticidad, prudencia y sinceridad, y que comparte su legado sin proyectarse sobre el equipo.

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En ese marco, el especialista rechaza la idea de una disputa inevitable entre generaciones dentro de las empresas. Al explicar la convivencia que propone para los espacios de trabajo, señaló: “No son los unos y los otros, no hay ‘choque generacional’ sino ‘integración organizacional’.”

La integración, según dos Santos, debe permitir que las organizaciones aprovechen de forma activa el talento maduro y, al mismo tiempo, den protagonismo a cada colaborador en sus diferencias. La coherencia entre la imagen externa de una empresa como marca empleadora y su realidad interna aparece como otra condición para que ese modelo funcione.

El autor sostiene que liderar implica capitalizar energías e impulsar un intercambio de prácticas y conocimientos en ambas direcciones. Ese intercambio debería asentarse en la ayuda mutua, la voluntad creativa y la capacidad de trabajar sobre necesidades recíprocas, sin que la edad determine el valor de una persona dentro de un equipo.

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Dos Santos planteó que los escenarios actuales, marcados por contrastes entre orden y desorden, requieren involucrar la inteligencia y creatividad de todos los integrantes de una organización. “Cuanto más marcados hoy se dan los contrastes, mayor es la necesidad de innovar”, afirmó.

Para el especialista, acompañar, avanzar, permanecer e inspirar son acciones que deben orientar a los líderes. “Practiquemos la ejemplaridad y la integridad como un compromiso activo con la verdad”, concluyó.