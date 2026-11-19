Marlon David Ochoa Martínez, exconsejero del Consejo Nacional Electoral, enfrenta una orden de captura inmediata emitida por un juzgado de Tegucigalpa. (Foto: REUTERS/Leonel Estrada / Archivo)

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Un juzgado de Tegucigalpa, capital de Honduras, emitió este miércoles una orden de captura inmediata contra Marlon David Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), por suponerlo responsable de delitos electorales y de violación de los deberes de los funcionarios, de acuerdo con el documento judicial.

La resolución fue dirigida a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que proceda con la localización y captura del exfuncionario, quien fue destituido de su cargo en abril de 2026 mediante un juicio político aprobado por el Congreso Nacional.

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El requerimiento penal incluye el delito de otros delitos electorales, específicamente el inciso 19, relacionado con obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral.

También contempla la presunta violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Constitución de la República y de la Administración Pública.

La orden judicial representa una nueva actuación dentro de los procesos que han rodeado la gestión de Ochoa en el organismo electoral. Sin embargo, los señalamientos deberán ser examinados en el ámbito judicial y el exconsejero mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

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La orden judicial señala a Ochoa por presuntamente obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral. (FOTO: Archivo / Contracorriente)

Un Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa emitió este miércoles 18 de noviembre una orden de captura inmediata contra Marlon David Ochoa Martínez, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), por suponerlo responsable de delitos electorales y de violación de los deberes de los funcionarios.

La resolución judicial fue remitida a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a la que se instruyó localizar y detener al exfuncionario para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se ha confirmado que la orden haya sido ejecutada.

De acuerdo con el documento, Ochoa es señalado por el delito de otros delitos electorales, específicamente el contemplado en el inciso 19, que hace referencia a obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral.

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Además, el juzgado incluye el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Constitución de la República y de la Administración Pública.

La disposición no detalla las circunstancias específicas que sustentan los señalamientos, pero instruye expresamente a las autoridades policiales a proceder con la captura inmediata del exconsejero.

La orden judicial señala a Ochoa por presuntamente obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral. (Foto: Archivo / EFE/ Carlos Lemos)

Ochoa asumió como consejero propietario del CNE el 11 de septiembre de 2024, luego de ser elegido por el Congreso Nacional como representante del partido Libertad y Refundación (Libre). Su permanencia en el organismo electoral terminó el 16 de abril de 2026, cuando el Legislativo aprobó su destitución mediante un juicio político.

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El proceso estuvo relacionado con cuestionamientos a su desempeño durante la organización de las elecciones generales de 2025 y con denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían afectado el funcionamiento de las instituciones electorales.

Entre los señalamientos expuestos durante el juicio político figuraban supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, obstaculización de actividades del CNE, manipulación de evidencias e intimidación. También se formularon acusaciones relacionadas con violencia de género contra otras integrantes del organismo electoral.

Durante su gestión, Ochoa protagonizó varios episodios de confrontación con las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes cuestionaron públicamente algunas de sus actuaciones y lo señalaron por comportamientos misóginos.

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Asimismo, su participación en las sesiones del pleno estuvo marcada por ausencias y desacuerdos internos. Uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales, cuando se negó a participar en el acto que confirmó la victoria de Nasry Asfura, actual presidente de Honduras.

Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López protagonizaron diversos desacuerdos públicos con Ochoa durante su permanencia en el organismo electoral. (Foto: Archivo / EFE/Gustavo Amador)

El Congreso Nacional aprobó su destitución con 88 votos, durante una sesión celebrada el 16 de abril. La decisión también alcanzó al exmagistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y a los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta.

Ochoa no compareció ante el pleno legislativo durante la etapa final del juicio político. Su destitución se produjo mientras permanecía fuera del país, después de que su salida de Honduras trascendiera públicamente.

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Según información publicada por medios hondureños, el exconsejero salió del territorio nacional el 26 de marzo de 2026, por la aduana de El Amatillo, con destino a El Salvador.

Posteriormente, el diputado de Libre Marco Ramiro Lobo afirmó que Ochoa había abandonado el país junto con su familia para proteger su integridad física y buscar asilo político.

El entonces director del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero, confirmó que el exfuncionario había realizado el procedimiento migratorio correspondiente y que no registraba un ingreso posterior a Honduras. Otros reportes periodísticos señalaron que posteriormente se habría establecido en México.