Habló por primera vez el hijo de Marcos Camino de Los Palmeras: “Hay muchas cosas que sé y callé”

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A ocho días de la muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, su hijo, Marcos Camino Jr., publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció el apoyo recibido y aseguró que continuará al frente de la banda santafesina.

“Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor”, escribió el múisico en una historia difundida en sus redes. El músico explicó que no pudo responder la gran cantidad de mensajes que recibió desde el fallecimiento de su padre, aunque remarcó que leyó cada una de las expresiones de afecto.

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La publicación del hijo de Marcos Camino de Los Palmeras a ocho días de la muerte del músico (Instagram)

“Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto”, señaló el hijo del fundador del grupo, quien asumió un rol central en la continuidad del proyecto luego del retiro de su padre de los escenarios, anunciado en febrero de este año.

En el texto, el acordeonista también adelantó que en algún momento hablará sobre temas que hasta ahora eligió mantener en reserva, en clara alusión al quiebre que tuvo la banda cuando Cacho Deicas, histórica voz del grupo, abandonó Los Palmeras luego de una serie de conflictos económicos y personales. “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, expresó.

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El mensaje incluyó una definición sobre el futuro de la banda. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras”, sostuvo. Además, recordó que la agrupación fue “el sueño de toda la vida” de su padre, a quien definió como una persona que dejó todo por la música y por el conjunto. “Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito”, cerró Camino en su publicación.

Marcos Camino Jr. promocionó "Apúntame" de Los Palmeras, el próximo lanzamiento de la banda

Además, Marcos Camino Jr. compartió desde la cuenta oficial de Los Palmeras una publicación para promocionar “Apúntame”, la nueva canción que la banda estrenará junto a Eugenia Quevedo y Niko Falero. El lanzamiento está anunciado para este jueves a las 20, en las plataformas digitales. “¡Un día para Apúntame!”, escribieron desde el grupo al anticipar el tema, que se difundirá en medio del duelo por la muerte de su fundador. Un clara búsqueda para mirar hacia el futuro de Los Palmeras.

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Marcos Camino murió el 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. La banda confirmó la noticia con un comunicado en el que pidió respeto por la intimidad de la familia y agradeció las muestras de cariño. El músico había anunciado su alejamiento de las presentaciones en vivo meses antes, luego de más de cinco décadas de actividad.

Camino se incorporó al grupo el 9 de diciembre de 1972, cuando la formación todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Junto a Rubén “Cacho” Deicas consolidó una identidad que llevó a la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior. Su acordeón quedó ligado a canciones como “El bombón asesino”, “La suavecita” y “Soy sabalero”.

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“Llegará el día en que también voy a hablar”: el fuerte mensaje del hijo de Marcos Camino

Días antes de su muerte, el 5 de noviembre, el acordeonista había participado de un acto por el Día de la Cumbia Santafesina, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria. La banda también publicó un video homenaje en el que repasó parte de su historia y destacó sus más de 50 años de trabajo dentro de la música popular.

A tres días del fallecimiento, Los Palmeras también habían publicado una carta abierta para despedir a su fundador. “¡Hasta siempre, Marcos!”, comenzó el mensaje, en el que la banda lo definió como “uno de los pilares” de una historia construida durante más de cinco décadas. El texto destacó su esfuerzo y su pasión detrás de cada escenario, canción y presentación.

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En uno de los pasajes, la agrupación expresó: “No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste”. Además, prometió preservar su legado: “Seguiremos trabajando para agigantar este legado tan grande de más de 50 años”. El posteo cerró con una referencia a la continuidad del grupo: “La cumbia seguirá sonando, los escenarios seguirán encendiendo sus luces y cada vez que suene una canción de Los Palmeras, una parte de vos estará ahí, acompañándonos”.