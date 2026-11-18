La institución francesa cayó de la Segunda a la Séptima División tras declararse en quiebra y lucha por regresar al fútbol profesional (Créditos: Corse Matin)

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El Stade Michel-Moretti de Ajaccio luce hoy irreconocible. La cancha que vio brillar a Lionel Messi con un gol y dos asistencias durante la victoria 3-0 del París Saint-Germain frente al anfitrión en octubre de 2022 está cubierta por un pastizal que reemplazó por completo al césped cuidado. Las tribunas vacías, el silencio y la maleza que avanza sobre el campo son la postal más elocuente del derrumbe del Athletic Club Ajaccien (ACA): un club que en apenas tres meses cayó de la segunda división profesional del fútbol francés al séptimo nivel de la pirámide.

El estadio quedó sin mantenimiento desde la quiebra del ACA en agosto de 2025. Sin riego ni cuidado, la superficie de juego se transformó en un campo de malezas. Ante la imposibilidad de usar su propia cancha, el equipo debió disputar su temporada 2025-2026 en el campo auxiliar Dume Luciani, ubicado a pocos metros del estadio principal, mientras competía en la Régional 2, el séptimo escalón del fútbol francés.

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El abandono del recinto ubicado en la isla de Córcega abrió la puerta a los hechos de violencia. El domingo 3 de mayo de 2026, en horas de la tarde, la policía fue alertada por desmanes en las instalaciones. Al llegar, las fuerzas del orden confirmaron que el estadio había sido “asaltado”. “El mobiliario estaba destrozado, los extintores habían sido arrancados y vaciados”, precisó el portal local Corse Matin.

“El conjunto de las instalaciones fue registrado y se constataron daños notables”, confirmó el fiscal de Ajaccio, Nicolas Septe. Ningún espacio quedó sin daños, según el mismo medio.

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Una de las desoladoras imágenes del antiguo estadio del AC Ajaccio (Créditos: @RoselyneBerett1/X)

Los responsables fueron identificados y, tras una reunión con hinchas y simpatizantes del club, se comprometieron a reparar lo que habían destruido. Los nuevos dirigentes del ACA no se pronunciaron, ya que las instalaciones dañadas no les pertenecen ni las ocupan: el estadio es propiedad de varios inversores, entre ellos el empresario Patrick Bruneau, informó la fuente citada. “El propietario del estadio no ha presentado ninguna denuncia”, se precisó.

No fue el único golpe que sacudió al ACA en ese período. El 12 de enero de 2026, Alain Orsoni, expresidente del club, fue asesinado de un disparo en el corazón mientras asistía al funeral de su madre en el pueblo de Vero, a unos 30 kilómetros al norte de Ajaccio, indicó Euronews. Tenía 71 años.

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El tirador disparó desde larga distancia, varios cientos de metros, con un arma larga. Había unos 50 testigos presentes en el sepelio. “Era un momento de dolor y duelo. De repente escuchamos un disparo y Alain cayó, muerto”, relató el sacerdote Roger Polge, que ofició la ceremonia, en declaraciones a France 3 Corse ViaStella. Orsoni había viajado desde Nicaragua, donde residía, para acompañar el entierro de su madre.

Septe abrió una investigación por asesinato cometido por una banda organizada. El caso fue tomado por la Fiscalía Nacional Anticriminalidad Organizada (PNACO) y la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS). Orsoni había sido presidente del ACA entre 2008 y 2015, y regresó al cargo en 2022, cuando el club volvió a la Ligue 1.

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La caída institucional comenzó a mitad de 2025 cuando el ACA presentó ante la Dirección Nacional de Control y Gestión (DNCG) una carta en papel membretado del Royal Bank of Scotland (RBS) que, supuestamente, garantizaba 15 millones de euros (USD 16,4 millones) para permitirle apelar su descenso. Según reveló FranceInfo, el documento generó sospechas: el logotipo correspondía al diseño anterior a 2015, con las letras “RBS” en mayúsculas, reemplazado ese año y definitivamente abandonado en 2020 cuando el banco adoptó el nombre de su filial, NatWest. Contactada por el medio, Laura Blumenthal, responsable de comunicación del banco, fue categórica: “NatWest no tiene constancia de tales intercambios en sus archivos”. Orsoni, consultado en vida por el portal, dijo desconocer la situación y atribuyó las gestiones a un comerciante inglés.

Otra de las imágenes del antiguo recinto del AC Ajaccio (Créditos: @RoselyneBerett1/X)

El 18 de agosto de 2025, la empresa SAS Athletic Club Ajaccien ACA Football -sociedad que gestionaba el club- se declaró en quiebra ante el juzgado mercantil de Ajaccio, según informó Corse Matin. Tres días después llegó la liquidación judicial. “La deuda declarada asciende a unos 13,5 millones de euros”, declaró una fuente judicial a la AFP, según recogió Le Parisien. El golpe implicó el despido de aproximadamente 180 trabajadores y el cierre del centro de entrenamiento de Timizzolu. La DNCG excluyó al ACA de todas las competiciones nacionales, lo cual cerró 27 años de fútbol profesional en la isla.

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Los hinchas del “Collectivu Biancu è Rossu” lanzaron una campaña de financiamiento colectivo que reunió € 23.000 en menos de cuatro días. Fundado en 1910, el club ganó dos títulos de la Ligue 2, en 1967 y 2002, y jugó en la Ligue 1 entre 2011 y 2014. Luego de ocho temporadas en Segunda División, regresó a la élite en 2022/23, aunque volvió a descender al cabo de un año. En abril de 2026 logró ascender de la Régional 2 a la Régional 1, el sexto nivel del fútbol francés.