Jorge Sola, miembro del Consejo Directivo de la CGT, recibió a una delegación del Movimiento de Trabajaodres Desocupados con más de 30 años de aportes

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El 6 de octubre pasado, Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro e integrante del Consejo Directivo de la CGT, recibió a Bruno Buonincontro, Marcelo Sabalette, Carlos Bre y Hugo Daivez, representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados con Más de 30 Años de Aportes (MTD+30AA), que reclaman por el derecho a la Jubilación Anticipada por Desempleo.

Este Movimiento viene batallando desde hace tiempo para que se reconozcan los derechos de las personas que, habiendo perdido su empleo, no tienen aún la edad para acceder a la Jubilación Ordinaria, pero sí los aportes necesarios.

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Reclaman un beneficio que estuvo vigente hasta septiembre del 2025 y que permitía que trabajadores que ya tienen los 30 años de aportes, puedan jubilarse aunque no hayan alcanzado aún la edad reglamentaria, que es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. En virtud del decreto que lo habilitaba podían jubilarse hasta 5 años antes de alcanzar la edad establecida.

Vale aclarar que no se trata de una moratoria, ya que son trabajadores que han cumplido con los aportes exigidos por la ley.

La reunión con Jorge Sola tenía por objeto obtener el respaldo de la Confederación General del Trabajo al reclamo de un nuevo DNU que habilite la Jubilación Anticipada por Desempleo.

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Como consecuencia de ese encuentro, el Consejo Directivo de la CGT, con la firma de sus tres integrantes, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, envió una carta al Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, apoyando el reclamo del MTD+30AA.

“Por medio de la presente —dice la comunicación oficial de la CGT—, dejamos constancia de haber recibido a representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados con más de 30 años de aportes, quienes acercaron una problemática que afecta a numerosos trabajadores y trabajadoras que, pese a contar con más de 30 años de aportes al sistema previsional, actualmente se encuentran desocupados y sin posibilidades concretas de reinsertarse en el mercado laboral”.

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La carta de apoyo de la CGT al reclamo del Movimiento de Trabajadores Desocupados +30A

Como señalan los mismos integrantes del Movimiento, ellos son los nuevos “NI-NI”, ni suficientemente jóvenes para reinsertarse en el mercado laboral, ni lo suficientemnte viejos para jubilarse. Es el drama que enfrentan muchos trabajadores que quedan desocupados a una edad avanzada, aunque no lo suficiente para acceder al beneficio previsional.

“Es de destacar que, por su edad, se ven enfrentados multiplicidad de barreras que limitan sus oportunidades para ser considerados como legítimos trabajadores, obstaculizando su reinserción laboral”, sigue diciendo la carta de la CGT. “De este modo, quedan expuestos a una situación de particular vulnerabilidad ya que no cuentan con un ingreso proveniente de un empleo formal y, al mismo tiempo, tampoco reúnen la edad necesaria para acceder a la jubilación ordinaria, aun cuando han cumplido con los años de aportes requeridos”, sigue diciendo el texto que firman los integrantes del Consejo Directivo de la CGT.

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La Jubilación Anticipada por Desempleo estuvo vigente por el Decreto 674/2021 y fue prorrogada por otro decreto, el n° 558 del año 2023, que vencía en septiembre de 2025.

El año pasado, el gobierno nacional había anunciado que prorrogaría el decreto, pero finalmente no lo hizo, dejando a estas personas desocupadas en una situación de total desamparo.

Tampoco ha dado respuesta aún a otras propuestas formuladas por el MTD+30AA, tales como permitirles la afiliación al PAMI o un plan de devolución de los fondos percibidos de forma anticipada.

La carta de la CGT concluye así: “En virtud de lo expuesto, manifestamos nuestro acompañamiento al pedido de una nueva prórroga del plazo para acceder a la Prestación Anticipada, instituida por el Decreto Nº 674/2021 y prorrogada posteriormente por el Decreto Nº 558/2023, entendiendo que constituye una herramienta transicional, aunque necesaria, para brindar una respuesta concreta a quienes se encuentran hoy excluidos del mercado de trajo”.

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“Consideramos necesario que esta situación sea atendida —insisten— y que se promuevan las medidas correspondientes para garantizar una respuesta a este sector de trabajadores y trabajadoras.”