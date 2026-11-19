Las acciones de Nvidia retroceden pese a sus buenas perspectivas y no logran disipar la incertidumbre por la salida de Huang (REUTERS)

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Las acciones de Nvidia cayeron un 2,9% en Wall Street y acumularon una pérdida del 36% desde su máximo histórico del 6 de octubre, pese a que el fabricante de chips presentó resultados trimestrales superiores a las previsiones y mejoró sus perspectivas de ingresos. Los inversores valoraron la fortaleza del negocio de inteligencia artificial (IA), pero mantuvieron la cautela ante la transición en la dirección ejecutiva, las dudas sobre las valoraciones del sector y las restricciones comerciales de Estados Unidos a China.

El retroceso de Nvidia se produjo después de que la compañía anunciara el martes por la noche una previsión de ingresos para el cuarto trimestre superior a las estimaciones de los analistas. Además, elevó su expectativa de crecimiento de ingresos para el ejercicio fiscal 2028 a alrededor del 75% y sostuvo que la demanda de sus productos continuaba por encima de la oferta.

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Sin embargo, las perspectivas favorables no alcanzaron para revertir la tendencia de sus acciones. El precio objetivo promedio de los analistas descendió a 251,74 dólares, frente a los 265,70 dólares del lunes, mientras que el papel cotizó por última vez a 152 dólares.

En paralelo, la estimación media del beneficio neto ajustado de Nvidia para el próximo ejercicio fiscal aumentó a 393.000 millones de dólares, desde los 380.000 millones previstos antes de la publicación de los resultados, según datos de LSEG.

La diferencia entre las proyecciones de ganancias y los precios objetivos refleja la confianza de los analistas en el desempeño operativo de la compañía, aunque también una mayor cautela sobre su valoración bursátil. Entre los factores de incertidumbre figuran la transición en la conducción ejecutiva y la evolución del gasto mundial en inteligencia artificial.

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En lo que va de noviembre, el sector tecnológico perdió alrededor de 2 billones de dólares en valor de mercado, mientras los inversores revisaron las elevadas valoraciones de las empresas vinculadas a la IA. También influyeron las preocupaciones sobre China, las inversiones en centros de datos y una posible regulación más estricta.

La diferencia entre las proyecciones de ganancias y los precios objetivos refleja la confianza de los analistas en el desempeño operativo de la compañía, aunque también una mayor cautela sobre su valoración bursátil (REUTERS/Go Nakamura)

“Creemos que los resultados de ayer estabilizaron el sentimiento del mercado y pusieron un límite a la reciente caída de las acciones de IA, pero pospusieron, en lugar de curar definitivamente, la ansiedad de los inversores”, afirmó Neil Shah, vicepresidente de investigación de Counterpoint.

La próxima prueba para el sector llegará con la fijación del precio de la oferta pública inicial de Anthropic, prevista para este miércoles. La operación podría valorar al laboratorio de inteligencia artificial en hasta 1,4 billones de dólares.

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A las presiones sobre Nvidia se sumó un informe del Wall Street Journal sobre una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra el fabricante de chips, una noticia que también afectó a otras compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

El mercado tecnológico también acusó el impacto de las victorias demócratas en las elecciones de medio término de Estados Unidos, que reavivaron los temores a una regulación más estricta de la construcción de centros de datos. A principios de noviembre, el Nasdaq ingresó en territorio de corrección.

La transición en la conducción de Nvidia

El futuro de la dirección ejecutiva constituye otro de los puntos de atención para los inversores. El presidente de Nvidia, Harvey Jones, descartó la reincorporación de Jensen Huang, pese a la oferta del exdirector ejecutivo de regresar a la compañía.

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La firma Heidrick & Struggles encabeza la búsqueda de un nuevo responsable permanente, con candidatos internos y externos. Según analistas de HSBC, las acciones podrían tener dificultades para recuperar impulso hasta que la empresa designe a un nuevo director ejecutivo y su equipo demuestre que puede cumplir con los objetivos de producción y desarrollo de productos.

La directora ejecutiva interina, Colette Kress, aseguró que las operaciones continuaban “como siempre” y destacó el respaldo de clientes y proveedores. Los resultados y las previsiones de la compañía mostraron que la crisis de liderazgo no alteró su hoja de ruta de productos ni debilitó la demanda.

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Los ingresos del tercer trimestre se duplicaron con creces y alcanzaron los 115.840 millones de dólares, según datos de LSEG. Se trató del decimoséptimo trimestre consecutivo en el que Nvidia superó las previsiones de los analistas.

El presidente de Nvidia, Harvey Jones, descartó la reincorporación de Jensen Huang, pese a la oferta del exdirector ejecutivo de regresar a la compañía (REUTERS)

El margen bruto ajustado llegó al 74,9%. La compañía anticipó que descenderá a un rango de entre el 71% y el 72% durante el trimestre actual, debido al aumento de los costos de suministro, antes de recuperarse hasta entre el 72% y el 73% en el ejercicio fiscal de 2028.

“Los sólidos resultados dieron tiempo a la dirección”, afirmó Charu Chanana, estratega de Saxo.

China queda fuera de las previsiones de ventas

Otro de los factores que condicionan las perspectivas de Nvidia es la situación comercial con China. La compañía registró ventas por 2.400 millones de dólares de centros de datos Hopper con licencia durante el trimestre, pero no incluyó nuevos envíos de esos productos al país en sus previsiones actuales.

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La dirección explicó que sus estimaciones contemplan los controles de exportación vigentes en Estados Unidos. Sin embargo, todavía estudia algunos aspectos de las nuevas normas anunciadas el lunes, mientras espera que la demanda de otros mercados compense la pérdida de ventas en China.

“Kress también ofreció respuestas convincentes sobre las normas comerciales, al señalar que la demanda supera con creces la oferta y que Nvidia estudia las normas relativas a la entrega de chips a otros países”, afirmó Christopher Brown, vicepresidente de inversiones de Synovus, que posee acciones de la compañía.

“Simplemente debemos comprender que la demanda no es lo mismo que la capacidad legal para realizar envíos”, agregó.

(Con información de REUTERS)