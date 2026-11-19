Tras vencer por 2-0 a Belgrano en el Torneo Proyección, los futbolistas y el cuerpo técnico de la Reserva de Independiente celebraron en el campo de juego la obtención del título de la Tabla Anual al término del encuentro.

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Independiente se adjudicó el título de la Tabla Anual del torneo de Reserva tras vencer por 2 a 0 a Belgrano, resultado que combinado con la derrota de Vélez ante Rosario Central le permitió quedarse con la corona pese a la igualdad absoluta de números con el Fortín.

El conjunto dirigido por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio necesitaba ganar su partido y que Vélez perdiera el suyo para tener chances de consagrarse. Ambos resultados se dieron: el Rojo superó al Pirata con los goles de Santino Viollaz y Nahuel Junco, mientras que Rosario Central venció por 1 a 0 a Vélez en un encuentro en el que el equipo de Núñez se jugaba el título con un empate.

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La consagración del elenco de Avellaneda quedó resuelta por un detalle estadístico poco habitual: Independiente y Vélez terminaron empatados en absolutamente todos los rubros tras disputar 36 partidos entre el Torneo Apertura y el Clausura. Ambos equipos sumaron 77 de los 108 puntos posibles y registraron la misma diferencia de gol, con +45, además de igual cantidad de partidos ganados, empatados y perdidos.

El plantel de Independiente campeón de la Tabla Anual de Reserva (www.afa.com.ar)

Ante ese escenario, el campeonato se definió por la cantidad de goles a favor. Independiente convirtió 75 tantos, trece más que los 62 que marcó Vélez en la misma cantidad de partidos. Ese margen resultó determinante para que el título quedara en manos del Rojo.

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Nahuel Junco, goleador del Torneo Proyección de Reserva, aportó uno de los dos tantos ante el Pirata que sellaron el título anual para Independiente. El equipo también se había asegurado previamente la clasificación como líder de su zona rumbo a los playoffs, con una ventaja de cuatro puntos sobre Lanús, su escolta en esa instancia.

A lo largo del año, el Rojo de Avellaneda no perdió como local en ninguna competencia, con la única excepción del clásico ante Racing durante el Torneo Apertura.

Antes de esta consagración, Independiente había ganado la tabla anual de Reserva en dos ocasiones: en la temporada 1989/90, bajo la conducción de Salvador Capitano, y en 2023, cuando venció a Boca Juniors en la final con Pedro Monzón como entrenador.

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Pese al triunfo ante Vélez, Rosario Central quedó afuera de los primeros cuatro lugares de la tabla por diferencia de gol. El Canalla, que necesitaba un triunfo para meterse entre los puestos de clasificación a los playoffs, cumplió el objetivo al vencer 1 a 0 al Fortín, pero Gimnasia de Mendoza lo superó por mejor diferencia de goles.

Al contabilizar los campeonatos de Reserva junto con los de la Tercera División, Boca Juniors encabeza el historial con 26 títulos, seguido por Racing con 21 y San Lorenzo con 19. River Plate se ubica cuarto con 16 conquistas, mientras que Independiente aparece quinto con 15.

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El resto del listado lo completan Newell’s Old Boys con 11 títulos, Rosario Central con 10, Estudiantes de La Plata con 8 y Vélez Sarsfield con 7. Por debajo se ubican Ferro Carril Oeste con 5 y, con 3 cada uno, Huracán y Lanús.

Con 2 títulos figuran Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Quilmes y Talleres de Córdoba. Con un título cada uno aparecen Tigre, Colón, Banfield, Barracas Central, Chacarita Juniors, Colegiales, El Porvenir, Dock Sud y Sportivo Barracas.

EL LISTADO DE TÍTULOS

El recuento de títulos de Reserva, sumando a la Tercera (Crédito: Revisionismo histórico)

Vale recordar que los campeonatos de División Reserva se disputaban antes con jugadores suplentes de la Primera División o los que se recuperaban de lesiones. En la actualidad, el certamen se juega con futbolistas que forman parte de los proyectos juveniles de los clubes, de manera similar a como antes se disputaba la Tercera División, categoría de carácter formativo.

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Durante un largo período, ambos torneos convivieron como partidos preliminares de los encuentros de la máxima categoría, aunque se trató siempre de competencias diferentes, con sus propias tablas y campeones.