La cocinera y conductora de La cocina rebelde contó una anécdota que no tuvo final feliz y que sucedió en el interior de su casa

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Jimena Monteverde abrió la puerta de su intimidad y recordó cómo atravesó uno de sus embarazos. En ese marco, reveló la situación que vivió una madrugada en su casa de campo, cuando pisó por accidente a una rana mientras iba a la cocina a tomar agua.

La cocinera contó la anécdota durante La cocina rebelde, mientras preparaba un pollo mediterráneo con vegetales, crocante de aceitunas y ensalada de cous cous. Explicó que pasa parte del año en una vivienda rural situada en la zona de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, por lo que está acostumbrada a la presencia de animales e insectos.

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Monteverde señaló que había aumentado cerca de 32 kilos y que el tamaño de su panza le impedía ver sus pies. “Tenía una panza enorme y no me veía los pies”, recordó.

Según detalló, se levantaba durante la noche y caminaba descalza hasta la cocina para tomar agua. En una de esas ocasiones, sintió que había pisado algo, aunque en un primer momento no logró identificar qué era.

La conductora recordó que aumentó cerca de 32 kilos en uno de sus embarazos y el tamaño del vientre le impedía ver sus pies

“Debajo de mis pies había una ranita adentro de mi casa, porque yo vivo en el campo”, relató Jimena Monteverde. Después de mover la panza hacia un costado, vio que el animal había quedado entre sus dedos.

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La conductora agregó que suele responder “rana” cuando le preguntan qué alimento no comería, aunque no aclaró si esa elección se relaciona con el episodio que atravesó durante el embarazo.

La conversación derivó en las preparaciones con ese animal. Coco Carreño contó que, durante su trabajo en un restaurante de cocina francesa junto a Fernando Trocca, preparaban ancas de rana salteadas. “La carne es como una especie de pollo un poco más tierno”, explicó.

Semanas atrás, Jimena Monteverde recordó sus inicios y contó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo culinario. La cocinera sostuvo un emprendimiento de alfajores en un club de polo que, según contó, le permitía facturar hasta USD 2.500 por fin de semana. La experta repasó esa etapa de su carrera durante una entrevista con Mario Pergolini, en la que también habló de sus primeros trabajos en la gastronomía.

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Jimena Monteverde relató que pisó por accidente una rana en su casa de campo de 25 de Mayo durante la madrugada

Monteverde explicó que su interés por la cocina nació en la infancia y luego se convirtió en una elección profesional. Tras estudiar la especialidad, trabajó en restaurantes, hoteles y servicios de catering, además de dar clases y llevar adelante proyectos propios.

Uno de ellos fue un puesto pequeño en un club de polo, donde elaboraba y vendía alfajores. La cocinera definió ese espacio como un “kiosquito” y contó que los preparaba de manera artesanal.

Durante la charla, Pergolini recordó que había probado uno de los alfajores poco antes de la entrevista y elogió su sabor. “Están dentro de los tres mejores que comí en toda mi vida”, aseguró el conductor.

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Monteverde respondió entre risas que los envases llevaban la inscripción “Mario Pergolini y familia”, aunque aclaró que también había llevado productos para el resto del equipo.

En un segmento del programa 'Otro Día Perdido', la cocinera Jimena Monteverde dialoga con Mario Pergolini sobre sus comienzos en la cocina

La chef explicó que amasaba entre 500 y 1.000 unidades cada fin de semana y que la producción le demandaba trabajo hasta la madrugada. Además, debía venderlos en poco tiempo para conservar la textura crocante que, según indicó, caracterizaba al producto.

“A las 5 de la tarde, cuando ya se estaban yendo todos, hacía remate de alfajorcitos”, recordó. En aquel momento, cada unidad costaba un dólar y, de acuerdo con su relato, el emprendimiento llegó a facturar USD 2.500 durante un fin de semana.

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La venta de alfajores también derivó en su primera experiencia frente a cámara. Monteverde contó que el periodista Oscar “Cholo” Gómez Castañón era cliente habitual de su puesto y que, a partir de ese vínculo, le propuso participar de un ciclo matutino de Canal 9.

“¿No te animás a dar los viernes una receta?”, recordó que le preguntó el periodista. Para entonces, ya acumulaba experiencia en distintos rubros de la gastronomía, desde restaurantes y hoteles hasta catering, enseñanza y emprendimientos propios.

La propuesta consistía en cocinar una vez por semana en televisión. Monteverde aceptó la invitación y resumió aquel comienzo con una frase: “Bueno, y así fue”.

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Con el tiempo, su carrera televisiva se consolidó y pasó a formar parte de los programas La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, donde está a cargo de las preparaciones que se sirven a los invitados.