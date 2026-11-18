Uma Granata ofrece declaraciones frente a un micrófono durante una entrevista para un programa televisivo de espectáculos, en la que se refiere a los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi.

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Uma Granata habló sin filtros sobre la historia que cargó durante años: la separación conflictiva de sus padres, los pedidos de disculpas que recibió y el largo camino hasta reconciliarse con su papá, Cristian “El Ogro” Fabbiani. Pero también apuntó más allá de su propia experiencia y puso el foco en los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi, a quienes les augura un peso emocional del que quizás no puedan escapar fácilmente.

La joven de 18 años —estudiante de periodismo deportivo, jugadora de hockey en Primera División del club San Carlos e hija de la diputada provincial Amalia Granata— dio estas declaraciones en Los Profesionales, el ciclo de El Nueve conducido por Flor de la V. Allí, en un ida y vuelta con las conductora y los panelistas Damián Rojo y Andrea Taboada, conectó su historia personal con una reflexión sobre los efectos que la exposición pública de las peleas familiares puede dejar en los niños.

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Uma Fabbiani, hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani

Las peleas de sus padres le dolieron, pero su mamá le pidió disculpas

Con la madurez que da haber crecido en medio de una separación pública y turbulenta, Uma fue directa al hablar de lo que le tocó vivir. “Me dolió el momento porque estás viendo a tu papá y a tu mamá pelearse. En su momento fue fuerte, pero por suerte con mi mamá lo pude hablar, me pidió disculpas. En un programa me acuerdo que también me pidió disculpas en público”, relató.

Lejos de victimizarse, la joven relativizó la situación con una mirada que sorprendió por su lucidez. “Son cosas de grandes, yo no puedo manejar eso. No sé si en el día de mañana a mí me va a pasar lo mismo”, planteó, en una muestra de que procesar esas vivencias le llevó tiempo, pero también le dejó una perspectiva que hoy puede compartir con distancia.

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Mauro Icardi y Wanda Nara

Los hijos de Wanda Nara e Icardi cargarán con traumas que pueden aparecer de adultos

Cuando Rojo planteó el paralelo con los cinco hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi —quienes atraviesan el desgaste público de la separación más seguida de los últimos años en Argentina—, Uma no esquivó el tema. “Van a tener traumas que quizás, quieran o no, su inconsciente los va a hacer salir de adultos. Están en pareja más grande y les salen esas actitudes que vieron en su casa de chicos”, advirtió.

Pero la preocupación de Uma no se quedó solo en el futuro emocional de los menores, sino también en el presente cotidiano. “Les da ansiedad social. Hay nenes en el colegio que no entienden y te tiran ese chiste, después empieza el bullying. Empieza todo eso”, señaló, describiendo una cadena de consecuencias que para ella no es abstracta sino vivida en carne propia.

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Uma Fabbiani posa con su diploma de bachiller junto a sus padres, Amalia Granata y Cristian Fabbiani, durante su graduación escolar

Cinco años distanciada de su padre y una reconciliación que tardó en llegar

La relación de Uma con Fabbiani fue uno de los temas más recurrentes en la conversación. La joven reveló que estuvo alejada de su padre desde antes de sus 15 años —fiesta a la que él no fue invitado— hasta principios de 2025. “Me reconcilié con él el año pasado, en febrero de 2025”, precisó, y explicó que la pandemia complicó aún más el acercamiento porque todo tenía que resolverse por llamadas. “No se podían hablar las cosas. Ahí es donde estuvimos alejados bastante tiempo”, recordó. “Pero por suerte nos volvimos a unir. Ahora tenemos muy buena relación”, cerró ese capítulo.

Usa el apellido de su mamá porque de chica estaba enojada con su papá

La elección de presentarse públicamente como Uma Granata y no como Uma Fabbiani también tuvo su explicación. “En su momento estaba muy enojada con él. Pensamiento de nena chica: me pongo el apellido de mi mamá, que es lo que más me representaba en ese momento”, admitió con honestidad. Con el tiempo, el enojo se fue, pero el apellido se quedó: “Me quedó en todas mis redes sociales y me gusta también estéticamente”, cerró.

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