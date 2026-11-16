Free walking tours para viajeros silver: el sistema de libre pago, los guías locales y la red de contactos que nadie anticipa

Los free walking tours funcionan bajo una modalidad de libre pago donde cada participante entrega una propina al finalizar el recorrido. REUTERS/Antonio Bronic

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Para la generación silver viajar ya no consiste en tachar monumentos a las apuradas en una lista interminable, sino en detenerse en los detalles, escuchar las anécdotas que no entran en los folletos y abrirse a lo inesperado: una charla espontánea, un café compartido al doblar una esquina y amigos nuevos de cualquier rincón del planeta. En ese cruce entre curiosidad, libertad y encuentro social, los free walking tours se han consolidado como una de las experiencias preferidas para quienes entienden que el mejor destino siempre es el camino compartido.

Damián Umansky, periodista especializado en viajes, sostiene que los free walking tours ofrecen a los viajeros silver una forma de conocer una ciudad que combina orientación cultural, recomendaciones locales y contacto con otros turistas. La propuesta, que suele durar entre dos y tres horas, es una introducción útil para organizar el resto de la estadía.

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España implementó programas como Silver Plus para un público cuya estadía turística suele extenderse por un mes o más. REUTERS/Susana Vera

La modalidad no tiene un precio fijo al momento de la reserva: al final del recorrido, cada participante deja una propina de acuerdo con su satisfacción y sus posibilidades económicas. Por ese sistema, Umansky plantea que resulta más adecuado definirlos como recorridos de libre pago que como visitas completamente gratuitas.

El especialista explicó que estos grupos suelen reunirse en un punto céntrico para recorrer sitios representativos acompañados por un guía local. “Es un excelente punto de partida para descubrir una ciudad. Una experiencia accesible, flexible y, sobre todo, una oportunidad para encontrarse con otros”, afirmó.

La recomendación para elegir una propuesta es comparar opciones, revisar las opiniones de otros participantes y verificar la duración, el punto de encuentro y la temática del recorrido. Las plataformas internacionales, los operadores turísticos y los guías independientes ofrecen alternativas en español en numerosas ciudades.

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Viajeros mayores de 55 años: experiencias autogestionadas y sociales

Andrea Beltramino, autora de la tesis Turismo silver: Rosario como destino emergente, describió a este segmento como un grupo que cuestiona las asociaciones entre vejez y pasividad. “Hoy la expectativa de vida se ha alargado. Los 50 o 60 actuales no son los mismos de hace 20 años”, sostuvo.

Las especialistas atribuyen la actividad de los viajeros silver al acceso a la tecnología y a una mayor expectativa de vida. REUTERS/Isabel Infantes

La investigadora, que analizó el perfil de los viajeros mayores de 55 años, señaló que se trata de personas familiarizadas con internet y capaces de decidir de manera autónoma el destino y la forma de viajar. “Este segmento, más que turista, es viajero: ya viajó, tiene experiencia previa, se autogestiona, usa internet, elige el destino y, muchas veces, vuelve a lugares conocidos con otra mirada”, indicó.

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Beltramino comparó el tratamiento del turismo silver en Estados Unidos y España, países que, según su análisis, tienen identificado cómo se desplaza este público, cuánto gasta y en qué utiliza ese dinero. España desarrolló planes como Silver Plus, mientras que la estadía de un turista de este segmento puede extenderse a un mes o más, frente a las una o dos semanas de vacaciones de una familia típica.

La directora de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana sede Rosario, doctora Analía Brarda, también definió a este grupo como un viajero más experimentado, exigente y conectado. Brarda remarcó que el uso de herramientas tecnológicas creció para decidir viajes y elegir destinos.

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El segmento de viajeros mayores de 55 años autogestiona sus traslados y utiliza herramientas digitales para elegir sus destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valentina Tomasella, licenciada en Hotelería y Turismo y agente de viajes, vinculó el cambio con la tecnología, la globalización y una mejor calidad de vida. “Hoy se animan a viajar a lugares que soñaron en su juventud y que por distintas circunstancias no pudieron concretar. Ya no se quedan con las ganas”, afirmó.

El guía aporta relatos locales y recomendaciones para el resto del viaje

Para Umansky, el valor inicial de una caminata guiada está en el contenido que un visitante difícilmente encuentra al recorrer una ciudad sin acompañamiento. “El primer beneficio es, naturalmente, cultural. Un free walking tour permite descubrir una ciudad desde una perspectiva diferente de la que ofrecen los recorridos individuales”, explicó.

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El guía puede aportar contexto histórico, anécdotas, curiosidades y datos sobre lugares que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos. Una plaza, una fachada o una calle adquieren otro sentido cuando se conocen los hechos y relatos asociados a esos espacios.

La licenciada en Turismo Andrea Beltramino recomienda los recorridos a pie para conocer las ciudades porque, según afirmó, “uno no termina de apreciar una ciudad si no es caminando”. Para la especialista, esa modalidad permite observar detalles que suelen pasar inadvertidos durante un trayecto en autobús.

Cuando conversa con un guía durante estos paseos, Beltramino busca referencias sobre la vida cotidiana del destino. “¿Dónde vas vos a tomar un café? ¿Dónde vas vos a tomar una cerveza? ¿Dónde vas vos a comer?”, son algunas de las preguntas que plantea para encontrar sitios fuera de las guías.

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El guía turístico Kwame Ondo, de AfroIberica Tours, habla durante un recorrido para abordar el pasado colonial y esclavista de España en la plaza de la Puerta del Sol en Madrid, España. REUTERS/Susana Vera

Beltramino relató que tomó estos circuitos en Nueva York, una ciudad que visitó varias veces. “He vuelto a esos lugares y los ves con otra mirada, porque tenés un montón de información que te quedó”, sostuvo.

Al comparar esta experiencia con los traslados en autobús, la licenciada mencionó las demoras que implican las paradas y los descensos en cada atractivo. “Se pierde mucho tiempo desde esa perspectiva”, concluyó.

Umansky destacó que los tours pueden resultar útiles durante los primeros días de una visita. “Permiten tener un primer panorama del destino, identificar sus principales atractivos y recibir recomendaciones de alguien que conoce el lugar”, señaló.

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Las caminatas grupales fomentan el intercambio y el contacto social entre personas de diferentes procedencias. REUTERS/Jon Nazca

Beltramino también aconseja hacer un tour el primer día de la visita, ya que ofrece una primera orientación sobre el lugar. “Te llevás la primera impresión de la ciudad”, explicó, y señaló que luego cada viajero puede decidir qué museos o barrios quiere recorrer con más tiempo.

Esas sugerencias pueden incluir restaurantes, mercados, transporte público, horarios convenientes y barrios para recorrer. El especialista en periodismo de viajes afirmó que esa información también permite ordenar la planificación de los días siguientes.

La conversación con otros viajeros forma parte de la experiencia

Los grupos pueden reunir personas de distintas edades, nacionalidades y procedencias, desde quienes realizan su primer viaje por Europa u otro punto del mundo hasta visitantes con varios destinos recorridos. Para Umansky, ese formato crea ocasiones de intercambio antes, durante y después de la caminata.

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Los guías locales aportan datos históricos y recomendaciones sobre transporte, gastronomía y barrios para organizar la estadía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La caminata genera naturalmente un espacio de conversación. Antes de comenzar, durante alguna pausa o al finalizar el recorrido, aparecen las preguntas, las recomendaciones y las coincidencias”, explicó el periodista.

El especialista señaló que esos contactos pueden continuar tras la actividad con una invitación a almorzar, visitar un museo o compartir un café. “No significa que cada excursión vaya a terminar en una amistad, pero sí que ofrece un escenario propicio para conocer personas durante el viaje”, agregó.

La selección del recorrido adecuado exige comparar opiniones previas, temáticas disponibles y puntos de encuentro. REUTERS/Jon Nazca

Las propuestas incluyen recorridos históricos, gastronómicos, arquitectónicos, culturales, de leyendas urbanas y vinculados con acontecimientos específicos. Entre las opciones disponibles en español figuran Civitatis, GuruWalk, SANDEMANs New Europe y operadores locales, mientras que el antecedente moderno de este modelo se remonta a 2003, cuando Chris Sandeman comenzó en Berlín a ofrecer visitas guiadas con propinas voluntarias.