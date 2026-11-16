"La música produce cambios biológicos muy positivos": el consejo del cardiólogo Manuel de la Peña para cuidar el corazón después de los 60

El cardiólogo Manuel de la Peña afirma que escuchar música reduce el cortisol, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. (Montaje Infobae / @doctormanueldelapena)

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Envejecer con buena salud cardiovascular, lucidez mental y bienestar emocional es uno de los grandes objetivos de la medicina actual. En ese camino hacia una longevidad activa, los hábitos cotidianos cumplen un rol decisivo, y la música aparece hoy respaldada por la evidencia clínica como una aliada capaz de proteger el organismo con el paso de los años.

El cardiólogo Manuel de la Peña sostiene que escuchar música de forma habitual puede reducir el cortisol, disminuir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, además de favorecer el bienestar emocional. El presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social recomienda incorporarla al baile, el aprendizaje de instrumentos y la asistencia a conciertos, actividades que activan áreas cerebrales vinculadas con el placer, la emoción, el movimiento y la recompensa, y combinan respuesta afectiva y actividad física.

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De la Peña, académico y profesor de Cardiología, afirmó en una entrevista con AS que la música produce cambios biológicos favorables: “La música es determinante de nuestro bienestar emocional, produciendo cambios biológicos muy positivos, como la disminución de hormonas de estrés (cortisol) y, como consecuencia, la reducción de la tensión arterial y de la frecuencia cardiaca”.

El especialista considera que determinados estilos pueden facilitar la relajación, alejar las preocupaciones cotidianas y propiciar estados de meditación. “Al escuchar música, activamos inconscientemente muchas de las áreas positivas de nuestro cerebro”, señaló.

El cerebro musical y las redes de placer

La melodía, la armonía y el ritmo forman parte de todas las sociedades humanas y pueden congregar a las personas en experiencias compartidas. Cuando el baile ocurre en grupo, reúne placer, vínculos afectivos, movimiento corporal y expresión emocional.

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La música puede modificar los componentes principales de la emoción: la sensación subjetiva, la activación fisiológica a través de cambios autonómicos y endocrinos, la expresión motora —como sonreír— y la predisposición a actuar. El sistema límbico se activa al escuchar o bailar, con participación de la amígdala, estructura relacionada con el procesamiento emocional.

La música activa el sistema límbico y la vía dopaminérgica de recompensa en el núcleo accumbens. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo “Música y cerebro: un vínculo poderoso para la salud”, de Michele de L. Brêda Yepes y publicado en Medicina y Cultura, señala que la música enciende el circuito de recompensa del cerebro —el mismo que libera dopamina cuando sentimos placer— junto con las regiones encargadas de la memoria y el movimiento.

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Tocar un instrumento involucra simultáneamente más áreas y redes neuronales que la escucha. Estudios de imagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, permitieron observar esos procesos cerebrales durante la interpretación musical.

El piano exige coordinación técnica, propiocepción —la percepción de la posición y el movimiento del cuerpo—, lectura de partituras, escucha y expresión emocional. Su nombre proviene del italiano pianoforte, término acuñado en los años 1700 a partir de piano, “suave”, y forte, “alto”.

La práctica del piano estimula las cortezas visual, auditiva y motora, además de aumentar la conectividad en el cuerpo calloso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución pianística activa la corteza visual occipital al leer una partitura, la corteza auditiva del lóbulo temporal al escuchar las notas, la corteza motora primaria, áreas frontales y prefrontales, y el cerebelo. Este último coordina ambas manos, que pueden mantener ritmos distintos mientras los diez dedos se usan de manera simultánea.

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En pianistas también se ha observado una mayor conectividad en el cuerpo calloso, estructura que une los hemisferios cerebrales y favorece la integración sensorial y el control independiente de las manos. El tacto, el oído, el área espacial parietal, el cerebelo y el hemisferio derecho permiten a muchos intérpretes reconocer las teclas sin mirar el teclado.

Estrés, emociones y aplicaciones terapéuticas

La reducción del estrés figura entre los efectos que De la Peña asocia a la escucha musical. “La música ayuda a reducir el cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés”, afirmó el cardiólogo.

El especialista añadió que la música puede favorecer la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, sustancias vinculadas con emociones positivas. “La música te hace ser más optimista y alegre, porque contribuye a la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, que son los neurotransmisores de la felicidad”, explicó.

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La psicóloga Daniela Toro, de Clínica Las Condes, definió la musicoterapia como una terapia “que utiliza la música para modular, estimular o fortalecer una serie de funciones que benefician al ser humano a partir de la actividad musical”.

Toro explicó que los efectos dependen del tipo de música elegida. La música clásica puede favorecer la relajación, mientras que composiciones vigorosas pueden provocar excitación, euforia, mayor estrés o un aumento del rendimiento.

“Si escuchamos música lenta, podemos sentir emociones de tristeza, melancolía o romanticismo. Si escuchamos músicas rápidas o vigorosas podemos modular nuestro estado de ánimo aumentándolo”, indicó la psicóloga.

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La musicoterapia se utiliza para disminuir estados de ansiedad porque algunas melodías pueden incrementar la dopamina y las sensaciones de alegría y placer. La música alegre también favorece la producción de endorfinas y, al concentrar la atención, puede reducir la percepción del dolor.

Investigaciones médicas demuestran que las canciones preferidas dilatan los vasos sanguíneos y pueden incrementar la resistencia física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conexiones neuronales, ejercicio y circulación

El aprendizaje musical se relaciona con la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para generar nuevas conexiones. Un estudio de la Universidad Northwestern señaló que los niños con formación musical tenían mejor vocabulario y capacidad que quienes no habían recibido entrenamiento.

El ritmo puede influir en el desempeño físico. Científicos de la Universidad de Brunel publicaron en 2008, en la revista Journal of Sport & Exercise Psychology, que escuchar rock o pop podía aumentar la resistencia ante ejercicio intenso hasta un 15%.

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La música preferida también se ha asociado con cambios en la circulación. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Maryland observaron que los vasos sanguíneos se dilataban un 26% al escucharla, mientras que la música desagradable producía una contracción promedio de 6%.