El papa León XIV llega a la Basilica de Nuestra Señora de Lujan (REUTERS/Martin Cossarini)

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En la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el 7 de noviembre, León XIV señaló una realidad de nuestras sociedades: “La fe ha dejado de transmitirse con la naturalidad de generaciones anteriores y crece el número de quienes atraviesan buena parte de su vida sin una relación habitual con la Iglesia ni con la práctica religiosa. Este “avance de la secularización” y de “una indiferencia religiosa cada vez más extendida” era un mensaje destinado a las comunidades cristianas que hoy se enfrentan por primera vez a la experiencia de ser una minoría.

“Cuando somos pocos, cuando disminuyen las fuerzas o cuando comprobamos que nuestra presencia social ya no es la misma, existe el riesgo de empezar a juzgar nuestra situación con criterios muy humanos” y de identificar “pequeñez con insignificancia”.

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Este mensaje puede ser leído más allá de la realidad de la Iglesia, como un llamado a no renunciar nunca a los principios, a los ideales, y a aspirar a un destino de grandeza sin olvidar que para ello hay que brindarse a los demás: “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás”.

Cuántos adultos mayores encuentran actualmente en el servicio a otros, en el voluntariado o simplemente en entregar su tiempo a sus familias, el sentido de la vida, el propósito que los mantiene vitales y en movimiento, inspirados y esperanzados...

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Otra constante en las reflexiones papales en esta gira fue la referencia a la historia de cada país, cómo la conciencia de ella une generaciones y la necesidad de transmitir los bienes recibidos. “El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido”.

A diferencia de muchos políticos que no se sienten interpelados ni llamados a reflexionar sobre algunas tendencias sociales, el Papa aludió más de una vez a los cambios demográficos: “La mirada hacia el futuro alcanza también a quienes habrán de habitar esta tierra: a las condiciones en que podrán nacer y crecer, y a las oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida. La evolución demográfica del Uruguay hace especialmente concreta esa preocupación”.

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También en Perú, días después, hablaría de “las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacía los pueblos”.

Y esto, por supuesto, llevó a la deshumanización de la vida en gestación, base para banalizar el aborto, como está sucediendo hace tiempo en Europa y más recientemente entre nosotros: “Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo”, subrayó y defendió el rol de la familia en esa acogida de la vida.

El papa León XIV saluda a un grupo de niños que lo recibe en el aeropuerto de Córdoba

En su mensaje a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Montevideo, describió las escenas del friso que adorna la base del monumento a Artigas y que representa el Éxodo del Pueblo Oriental. Destacó que en él se refleja que la pertenencia a la comunidad “no dependía de la fuerza, la autonomía o la capacidad de aportar”, como tampoco hoy “puede medirse el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o por su capacidad de valerse por sí misma”.

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Hoy, cuando muchas personas son descartadas en nombre de criterios de eficiencia, las palabras del Papa fueron muy significativas: “Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia”.

León XIV, se mostró a sí mismo como una persona mayor también alcanzada por la vulnerabilidad del cuerpo. El ejemplo de lo que le ocurrió confirma la importancia de la prevención, ya que el nódulo maligno en su pulmón fue detectado en un examen de rutina. “Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido”, dijo el Papa para luego pedir que “la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos”, lo que “es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”. Su caso, su ejemplo, también es emblemático de la nueva longevidad, ya que, pese a estar convaleciente de una delicada operación, se mostró en todo momento activo, conectado, concentrado en todo lo que hacía, siguiendo durante 11 días una agenda de gran intensidad y de mucha emotividad.

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“Quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida”; señaló; más aun, “su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita”.

Vino entonces la referencia al atajo que representa la eutanasia, que muchos buscan legalizar, cuando dijo que corresponde a todos “procurar que cada persona pueda vivir con dignidad, recibir los cuidados que necesita y ser acompañada hasta el término natural de su vida.”

El papa León en su encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en Buenos Aires

En su homilía en la Catedral Metropolitana de Montevideo, recordó a quienes cuidan, quienes “han auxiliado a los enfermos, preparado un plato de comida o sostenido a quien ya no podía caminar”. Y en especial a los cuidadores veteranos, en los que la experiencia es virtud: “¡Qué hermosas son las manos que han envejecido haciendo el bien!” En estas personas mayores “la constancia va dejando una huella” y “con los años, una mirada puede volverse más misericordiosa, unas manos, más dispuestas a servir y una palabra, más capaz de consolar.”

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También desde Montevideo instó a la solidaridad social, un llamado que atañe a todos: “No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y es vulnerable. (...) En nosotros está la decisión de construir una nueva ciudad, en la que nadie sea excluido, o de seguir cómodamente sumido cada uno en sus propios asuntos”.

Los conceptos vertidos por el Papa sobre la necesidad de colocar “a la persona antes que el algoritmo” y a armonizar “las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica” no pueden menos que despertar la identificación de la generación silver, a la que el bagaje educativo e intelectual le permite contribuir a ese “uso sabio de las tecnologías y la IA”, que invoca el Papa.

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“Mientras se atribuye ‘inteligencia’ a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas, cuyas vidas se juzgan según el criterio de la eficiencia y, cuando se considera que ya no son productivas, son rechazadas y descartadas”, señaló, aludiendo a la discriminación de la que muchos adultos mayores son víctimas.

Remató este mensaje, pronunciado en la Universidad Católica de Uruguay, con una afirmación categórica: “Necesitamos proclamar de nuevo que la vida humana se respeta en todas sus fases y estados. Nadie puede ser rechazado”.

En su homilía en la Basílica de Florida, santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, volvió a aludir a la historia y a la fe y a su transmisión de “generación en generación, dentro de las familias”, y habló de la pena que tal vez sientan muchas madres y abuelas por la duda de si su siembra dará frutos: “Enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan. (...) Hablaron a sus nietos de Dios y ahora no saben si aquellas palabras dejaron alguna huella”.

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Pero les dejó un mensaje de esperanza: “No den por perdido aquello que sembraron. El Señor mismo nos enseñó que la semilla puede crecer sin que el sembrador sepa cómo”.

El papa León XIV saluda a los uruguayos durante su recorrida

“Madres y abuelas: ¡no se cansen de transmitir la fe! —insistió— Prediquen con su vida y también con su palabra. Insistan en la oración, en el amor y en la esperanza: insistan a tiempo y a destiempo”. Esto vale para todo lo que se quiera transmitir a las generaciones que nos siguen. “No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”, dijo unos días después en la vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El mensaje fue también para los hombres: “Quisiera dirigirme también a los varones, a los padres y a los abuelos. Sus hijos y nietos necesitan ver que la fe ocupa un lugar verdadero en la vida de los hombres de su familia”. Siguió una frase impactante: “Un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse delante de Dios sin sentirse menos hombre por ello”. Es que los hijos no aprenden tanto de lo que los padres les dicen sino de lo que los padres son.

En suelo argentino, en su encuentro con autoridades y referentes de la sociedad civil, aludió a la historia del país “hecha de generaciones de hombres y mujeres (que) han recibido esta patria y han dejado en ella algo de sí mismos”.

Todas las personas que habitaron este suelo “han contribuido a la Argentina que hoy tengo la alegría de visitar”. Dijo algo que deberían aprender los dirigentes, que suelen sentirse fundacionales, haciendo gala de ingratitud y hasta desprecio hacia quienes los antecedieron: “Ninguna generación comienza la Patria desde cero. La recibe. (,,,) A cada generación corresponde discernir aquello que merece ser conservado, afrontar las consecuencias injustas del pasado y acrecentar el patrimonio material y espiritual común. La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros.”

Una conciencia histórica de la que adolecen demasiados dirigentes, lo que no deja de tener consecuencias negativas para todos, porque, como señaló también el Papa, “compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”. “La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”, amplió.

Y sabemos que, a la inversa, la historia también enseña cuánto se puede retroceder cuando los dirigentes se apalancan en las diferencias en vez de sortearlas. “Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de ‘constituir la unión nacional’”, completó el Papa, recordando el mandato de la Constitución por la cual tantos juran en vano.

También hubo palabras para las dificultades que enfrentan las familias en el plano laboral y en el educativo, palabras que habrán impactado de modo especial en quienes conocieron tiempos mejores en ambos planos: “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía.”

Gracias al sistema educativo de que gozó nuestro país, “generaciones de argentinos han podido cultivar sus capacidades y contribuir al desarrollo del país desde los más diversos oficios y profesiones”. Eso debe ser preservado y fortalecido, dijo el Papa.

A la dirigencia argentina, también le dejó un mensaje claro, casi un programa: “Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural. La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

El del Papa no fue un discurso para refugiarse en el pasado: “Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la inteligencia artificial. La medicina, la educación, la producción y la investigación cuentan hoy con instrumentos capaces de transformar profundamente la vida humana. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos. El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

Es un punto de vista que comparten muchos adultos mayores confrontados a una realidad que a veces pretende excluirlos en nombre de la eficiencia o someterlos a criterios puramente materialistas de evaluación. “Hay bienes que una sociedad necesita y que ninguna política pública puede producir por sí sola. La confianza, el perdón, la disposición a servir y la conciencia de que la propia vida tiene un sentido que supera el éxito o la utilidad se cultivan en la conciencia personal y en la vida de las familias y las comunidades”, dijo León XIV.

Las generaciones más maduras deben entregar el testigo en algún momento, confiando en que será apreciado el valor de su legado: “Sí, como cantaba Gardel, es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir”, señaló.

En su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, en el gran Buenos Aires, describió esa institución como “el lugar que no descarta a las personas”. Fue uno de sus momentos más emotivos y el que aprovechó para volver a elogiar la labor de los cuidadores, esos trabajadores todavía no suficientemente valorados por la sociedad: “La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”.

León XIV saluda a una de las residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione REUTERS/Yara Nardi

León XIV y su descripción de la Argentina

Su deseo para nuestro país, expresado desde la ciudad de la caridad, no puede sino ser el de todos, porque además incluyó el factor intergeneracional tan importante para evitar una sociedad fragmentada: “Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos”.

La Argentina tiene una gran tradición de asociativismo: la amistad social es un paliativo para las muchas carencias que sufren las familias y los individuos. Lo saben bien los jubilados y los adultos mayores en general: sin la red de contención que representan los centros de jubilados, los clubes, las asociaciones y otras tantas iniciativas comunitarias, la tragedia social sería mucho más extendida. Por eso el Papa aludió al principio de subsidiariedad que el catolicismo siempre defiende: “En la tradición del pensamiento social de la Iglesia, el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

“En una estructura económica globalizada que tiende a la cultura del descarte, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”, dijo en su visita a la UCA.

En este sentido el Papa nos dejó también un hermoso retrato de nuestro propio país, para que aprendamos a valorar lo positivo, a potenciar los muchos rasgos encomiables de nuestra cultura, ya que la mejor forma de corregir los errores es potenciando los aciertos.

Frente a la emblemática Basílica de Nuestra Señora de Luján, nos describió así: “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso. (...) Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”.

Y nos dejó el mandato que se desprende de esa riqueza: “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

En definitiva, nos dejó una misión. Interpeló incluso a los que no se reconocen creyentes. Eso se vio en una emoción generalizada, que no reconoció límites de edad, pertenencia política o confesión de fe. Porque en todo momento León XIV habló al corazón y al alma, a aquello que nos hace a todos iguales: nuestra común condición humana.