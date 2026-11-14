Cinco tratamientos antienvejecimiento diferentes que tienen algo sorprendente en común

Un estudio comparado de tratamientos antienvejecimiento encuentra un rasgo común (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Universidad de Michigan descubrió que cinco intervenciones capaces de prolongar la vida de ratones — aunque actúan por mecanismos completamente distintos — comparten una misma señal biológica: todas elevan los niveles de ergotioneína, una sustancia natural obtenida a través de la dieta. El hallazgo podría acelerar la evaluación de tratamientos contra el envejecimiento, un proceso vinculado con una mayor frecuencia de demencia, pérdida de visión, cáncer y osteoporosis, informó el portal científico ScienceAlert.

La investigación, publicada en Frontiers in Aging, utilizó un sistema de análisis basado en inteligencia artificial para buscar coincidencias químicas y biológicas entre estrategias que actúan mediante mecanismos diferentes. El programa distinguió correctamente a los animales que habían recibido el tratamiento omitido en 33 de 35 pruebas.

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Los científicos analizaron los fármacos 17α-estradiol, canagliflozina, acarbosa y rapamicina, además de la restricción calórica: una reducción controlada de la ingesta de calorías. Todos estos métodos ya habían demostrado extender la longevidad de ratones macho.

“La velocidad del envejecimiento puede retrasarse mediante mutaciones, manipulaciones dietéticas y fármacos, aunque los mecanismos metabólicos que explican las intervenciones sobre la longevidad siguen siendo poco conocidos”, escribieron los investigadores. “Estos resultados revelan una reprogramación metabólica específica de cada tejido compartida entre intervenciones de longevidad mecánicamente distintas”.

El estudio evaluó los efectos de la restricción calórica y de los fármacos 17α-estradiol, canagliflozina, acarbosa y rapamicina en animales macho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la ergotioneína

La ergotioneína fue la única molécula que apareció como marcador principal en más de dos tipos de tejido. Sus niveles aumentaron en el cerebro y la sangre de los ratones sometidos a las cinco intervenciones.

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Esta sustancia procede de hongos, entre ellos los champiñones, y los animales la incorporan mediante la alimentación. Sin embargo, los resultados no prueban que la ergotioneína sea la causa de la mayor longevidad ni permiten establecer qué función cumple en ese proceso.

Para detectar el patrón común, el equipo organizó las cinco intervenciones en grupos de cuatro. El sistema examinaba las modificaciones químicas de esos grupos y luego debía reconocer el quinto tratamiento a partir de sus señales metabólicas.

“Dado que las cinco intervenciones extienden la vida de los machos, esto implica que los fármacos contra el envejecimiento ya validados producen conjuntos de cambios específicos de los tejidos que se parecen a los inducidos por otros medicamentos de esta clase y por ratones sometidos a restricción calórica”, señalaron los autores.

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Los cambios químicos no fueron idénticos entre los cinco tratamientos. Aun así, los resultados sugieren que podría existir una superposición en los mecanismos mediante los cuales se extiende la vida, incluidas algunas coincidencias en la forma en que el organismo administra la grasa corporal.

La ergotioneína es un compuesto derivado de los hongos que aumentó su presencia en la sangre y el cerebro de los roedores analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación con tratamientos sin efecto en longevidad

La investigación no incluyó animales tratados con medicamentos o dietas que no prolongaran la vida. Por esa razón, todavía no es posible determinar si el patrón metabólico responde específicamente a intervenciones contra el envejecimiento o si surge ante cualquier exposición prolongada a un fármaco o una modificación alimentaria.

“Es posible que los patrones observados, total o parcialmente, se produzcan cada vez que un ratón está expuesto a una intervención farmacológica o dietética crónica”, indicaron los investigadores. “Creemos que esto es poco probable, pero actualmente estamos ampliando este trabajo para comparar ratones que reciben fármacos contra el envejecimiento con ratones que reciben medicamentos que se sabe que no alteran su longevidad, para evaluar esta idea con mayor precisión”.

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El próximo paso busca establecer si las señales metabólicas asociadas con una vida más larga son exclusivas de esos tratamientos. Hasta ahora, los datos corresponden únicamente a ratones, por lo que no permiten trasladar las conclusiones a las personas.

La posibilidad futura es que un biomarcador como la ergotioneína permita valorar con mayor rapidez la eficacia de terapias orientadas a retrasar el deterioro asociado con la edad. La velocidad con la que el cuerpo se desgasta y se vuelve más vulnerable a enfermedades depende de numerosos factores, por lo que identificar patrones compartidos puede ayudar a estudiar sus bases biológicas.

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“La búsqueda de medicamentos que pospongan o desaceleren el envejecimiento humano podría facilitarse mediante el uso de perfiles metabólicos del plasma para conocer qué fármacos producen cambios similares a los observados en ratones con envejecimiento lento, una vez que se haya establecido la especificidad de estas señales para la extensión de la vida”, enfatizaron los autores.