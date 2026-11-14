Guatemala

La normalización de los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos será gradual, según Aeronáutica Civil

Los vuelos podrían mantener demoras, desvíos y reprogramaciones tras el levantamiento de una suspensión de despegues en territorio estadounidense, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil

Pasajeros hacen fila en una terminal después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una suspensión nacional de vuelos en tierra "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", tras el informe previo de la agencia sobre graves problemas de comunicaciones del control de tráfico aéreo, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Pasajeros hacen fila en una terminal después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una suspensión nacional de vuelos en tierra "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", tras el informe previo de la agencia sobre graves problemas de comunicaciones del control de tráfico aéreo, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elijah Nouvelage)
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la suspensión nacional de despegues que había impuesto durante la tarde del viernes 13 de noviembre, una medida que afectó la planificación de vuelos desde y hacia ese país.

La FAA canceló la restricción cerca de 4 horas después de la interrupción. La disposición entró cuando las autoridades estadounidenses ordenaron que el tráfico aéreo de salida permaneciera en tierra y que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos fueran atendidos de forma individual. Esto luego de identificar un problema de comunicación.

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Ante esto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señaló que los vuelos programados desde Guatemala hacia Estados Unidos enfrentaron posibles cambios en los itinerarios, mientras que los arribos procedentes de ese país quedaron sujetos a demoras, desvíos o reprogramaciones.

Tras el fin de la restricción, la autoridad guatemalteca advirtió que la recuperación aérea no será inmediata. “Después de este suceso, la recuperación completa de la normalidad será paulatina”, indicó la DGA en un comunicado de prensa.

La institución afirmó que mantiene contacto permanente con distintas entidades del sector aeronáutico y con las compañías aéreas que operan en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. El objetivo es conocer el impacto de la suspensión en las rutas internacionales y facilitar la actualización de los horarios de salida y llegada.

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(Cortesía: Dirección General de Aeronáutica Civil)
(Cortesía: Dirección General de Aeronáutica Civil)

Recomendaciones para pasajeros y familiares

Ante las posibles alteraciones que puedan persistir después de la reapertura de los despegues, la DGAC recomendó a los viajeros que tengan previsto trasladarse a EE.UU. que confirmen el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de dirigirse a la terminal aérea.

La entidad también pidió a los pasajeros que consulten los canales oficiales de las compañías para recibir información actualizada sobre puertas de embarque, horarios, demoras y eventuales modificaciones. Además, solicitó evitar la difusión de rumores, especulaciones o datos que no hayan sido confirmados por las autoridades o las empresas aéreas.

Los pasajeros caminan por la terminal después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una suspensión nacional de vuelos en tierra "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", tras el informe previo de la agencia sobre graves problemas de comunicación del control del tráfico aéreo, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Los pasajeros caminan por la terminal después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una suspensión nacional de vuelos en tierra "debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", tras el informe previo de la agencia sobre graves problemas de comunicación del control del tráfico aéreo, en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Por su parte, para las personas que esperan la llegada de familiares o conocidos desde Estados Unidos, la Aeronáutica Civil recomendó verificar el estado de cada vuelo antes de trasladarse al Aeropuerto Internacional La Aurora. La dependencia indicó que las aeronaves procedentes de ese país podrían registrar retrasos, cambios de ruta o reprogramaciones debido al proceso de restablecimiento de las operaciones.

A su vez la DGAC indicó que los familiares deben mantener una comunicación directa con el pasajero o con la aerolínea para conocer la hora estimada de aterrizaje. “Mantener la calma y seguir únicamente información oficial” fue otra de las recomendaciones incluidas en la nota de prensa.

En su mensaje, la autoridad aérea guatemalteca reiteró su compromiso con la seguridad operacional y con la difusión de información oportuna para los usuarios del transporte aéreo.

La entidad sostuvo que el levantamiento de la medida en Estados Unidos permite retomar progresivamente las operaciones, aunque cada aerolínea deberá actualizar el estado de sus vuelos de acuerdo con la disponibilidad de aeronaves, tripulaciones, espacios aeroportuarios y conexiones internacionales.

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