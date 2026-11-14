Política

Suspensión de las PASO: la necesidad urgente del Gobierno, presiones a Bullrich y el viaje clave de Santilli

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá para retomar el debate sobre la reforma electoral. La Casa Rosada busca reunir los votos para suspender las Primarias en 2027 y obtener la media sanción antes de que termine diciembre, pero mira con recelo el accionar de la jefa del bloque

Sesión ordinaria del Senado de la Nación; el 29 de octubre de 2026 en Buenos Aires, Argentina
El Gobierno busca los votos para suspender las PASO en el Senado (Comunicación Senado)
Guardar

Comienza una semana definitoria para la agenda legislativa del Gobierno, en la que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes para retomar el debate sobre la reforma electoral, luego de dos meses en los que el expediente quedó trabado por la falta de acuerdo con los bloques aliados.

Ya sin mucho margen para eliminarlas por completo, la Casa Rosada busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, para lo cual necesita reunir al menos 37 votos que todavía no tiene garantizados y que dependen, en buena parte, de las provincias.

PUBLICIDAD

La convocatoria para reanudar la discusión se hizo en medio de las presiones de la Casa Rosada sobre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que en las últimas semanas planteó diferencias con la actual administración nacional en temas económicos, legislativos y políticos.

La relación de la cúpula libertaria con la ex ministra de Seguridad se tensó aún más después de que sectores del oficialismo cuestionaran sus gestos de autonomía y sus posicionamientos de cara al año que viene.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó en una entrevista radial que el avance de la reforma está supeditado a que se destrabe en el Senado, donde Bullrich conduce la bancada libertaria: “Al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa”, afirmó.

PUBLICIDAD

Martín Menem - Patricia Bullrich
Martín Menem junto a Patricia Bullrich

Según pudo saber Infobae, en la cúpula de La Libertad Avanza aspiran a conseguir la media sanción en el Senado dentro de 15 días, para que la Cámara de Diputados termine el tratamiento durante diciembre, en la primera etapa de las sesiones extraordinarias.

El objetivo es evitar que la iniciativa se apruebe recién en enero porque ya sería en el 2027 y la Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación a las reglas de votación se apruebe con la mayor antelación posible.

La reunión de la comisión tomó por sorpresa a parte del entorno de Bullrich, que no tenía previsto que el debate se reactivara esta semana. La senadora sostiene que todavía no están garantizadas las voluntades necesarias, mientras que desde la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró incorporar adeptos en las conversaciones con los gobernadores aliados.

El cálculo más optimista del Gobierno parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y suma a los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO y por lo menos cuatro legisladores vinculados con gobernadores provinciales. De esa manera, la Casa Rosada llega a 38 votos potenciales, apenas uno por encima del mínimo requerido.

Entre los apoyos que el oficialismo considera accesibles figuran Edith Terenzi, de Despierta Chubut, vinculada al mandatario Ignacio Torres; Julieta Corroza, de La Neuquinidad, cercana a Rolando Figueroa, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que llegaron al Senado por el espacio relacionado con Claudio Vidal.

También aparecen en las conversaciones Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Alejandra Vigo, de Córdoba, vinculada al gobernador Martín Llaryora, y Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, aliado de Juan Pablo Valdés.

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Claudio Poggi tras el discurso de León XIV en el Palacio Libertad
Los gobernadores Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Claudio Poggi tras el discurso de León XIV en el Palacio Libertad

Dentro de la UCR, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de Corrientes, son referenciados en Valdés; Eduardo Galaretto, de Santa Fe, en Maximiliano Pullaro, y Silvana Schneider, de Chaco, en Leandro Zdero.

El PRO tampoco confirmó una posición común. Martín Goerling Lara, de Misiones; Andrea Cristina, de Chubut, y María Victoria Huala, de La Pampa, sostienen objeciones sobre el proyecto y defienden la continuidad de las PASO, aunque podrían discutir una alternativa si la negociación incorpora otros puntos, como Ficha Limpia y reclamos vinculados con los presupuestos provinciales.

En ese escenario, el resultado dependerá de los gobernadores, ya que varios de los senadores que todavía no definieron su postura responden directamente a alguno de ellos, que se tomaron el fin de semana para estudiar la situación, en plenas negociaciones con la Casa Rosada por diferentes asuntos.

“No tengo una posición tomada todavía. Se está manejando con las provincias porque es una decisión más general que no puedo tomar solo”, explicó un legislador.

En este sentido, el dirigente remarcó que, si bien en varios espacios hay pensamientos diferentes sobre las PASO, “quizás es más fácil” llegar a la votación con una misma idea “para los partidos que gobiernan provincias”, como es su caso.

En los últimos días, los mandatarios radicales mantuvieron contactos para evaluar una posición común frente a la reforma electoral. “Es muy probable que todos acuerden tomar una definición unificada en torno a esta cuestión, están en esas charlas precisamente en estos momentos”, sostuvo a este medio una persona que tiene diálogo permanente con uno de los mandatarios provinciales de la UCR.

Santilli intentó aprovechar la Argentina Week, realizada en Francia meses atrás junto a Javier Milei y un grupo de gobernadores, para cerrar un entendimiento sobre las PASO, pero las conversaciones no alcanzaron para despejar las diferencias.

Tras ese viaje, Bullrich resumió el estado de las tratativas: “Parecía que después de París estaba todo resuelto y no fue tan así. Todos van como midiendo la situación”, precisó.

Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week
Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

La principal resistencia provino, justamente, de los mandatarios radicales, que condicionaron su respaldo a garantías electorales de cara a 2027 y a acuerdos sobre reclamos provinciales.

En este marco, “El Colo” podría recibir a gobernadores en la Casa Rosada durante los próximos días para continuar las negociaciones, aunque todavía no está confirmado el cronograma de visitas.

El jueves 19, sin embargo, ya tiene en agenda un viaje a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde tendrá como anfitrión a Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que todavía no dio garantías de acompañar la reforma.

La relación entre ambos está atravesada por una tensión electoral. La Casa Rosada respalda la candidatura para el año que viene en ese territorio de Luis Petri, mientras que el actual mandatario pretende que su sucesor sea uno de sus ministros.

Durante la cumbre, Santilli también se cruzará con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan. Los cinco gobernadores integran junto a Cornejo la Mesa del Cobre y participarán de actividades en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Casa Rosada evalúan convocar el martes a la Mesa Política, que no se reúne desde hace casi un mes por los viajes presidenciales, la agenda legislativa y la visita del papa León XIV.

Si el encuentro no vuelve a postergarse, será la primera oportunidad para que Bullrich se reencuentre con el resto de la cúpula libertaria después de sus sucesivos gestos de distanciamiento.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoSenadoReforma electoralPASOGobernadoresDiego SantilliElecciones 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se fue el Papa, volvió la interna del poder

El Gobierno expuso sin vueltas las tensiones entre el círculo de Olivos y Patricia Bullrich. Y quedó a la vista el contraste frente al clima generado por la visita de León XIV. La disputa supera por intensidad y proyección el efecto de las otras peleas domésticas del oficialismo

Se fue el Papa, volvió la interna del poder

Reforma electoral, Presupuesto y Discapacidad: el Congreso enfrenta sus diez días más exigentes del año

El oficialismo afronta jornadas decisivas en ambas Cámaras, con dictámenes ajustados y una coincidencia de sesiones que podrían condicionar la negociación clave con los gobernadores sobre las cuentas públicas

Reforma electoral, Presupuesto y Discapacidad: el Congreso enfrenta sus diez días más exigentes del año

Axel Kicillof sigue de cerca las negociaciones por las PASO para definir si unifica las elecciones bonaerenses

La Casa Rosada busca acelerar la eliminación de las Primarias. La resolución impactará en el camino que tome el gobernador para PBA y sus intenciones presidenciables. Neuquén podría ser la llave para los votos que necesita Milei y entra en jaque la estrategia del peronismo

Axel Kicillof sigue de cerca las negociaciones por las PASO para definir si unifica las elecciones bonaerenses

Petróleo en Malvinas: los detalles de la estrategia contra Reino Unido y los próximos pasos para frenar Sea Lion

Cómo fue la preparación de las audiencias para las sesiones del Tribunal del Mar en Hamburgo, Alemania. Los cruces con la delegación británica en el hotel, la mención a Milei en los alegatos y la expectativa por fallo que se conocerá el 28 de noviembre

Petróleo en Malvinas: los detalles de la estrategia contra Reino Unido y los próximos pasos para frenar Sea Lion

El fracaso de los tiempos parlamentarios y la disyuntiva que enfrenta el Gobierno para evitar nuevos errores

Con la reelección como objetivo prioritario, cobra fuerza la necesidad del oficialismo de extender el período legislativo para avanzar con las reformas claves. Los acuerdos electorales, el futuro de las PASO y las internas que no cesan

El fracaso de los tiempos parlamentarios y la disyuntiva que enfrenta el Gobierno para evitar nuevos errores

DEPORTES

Matías Soulé habló sobre su segunda convocatoria a la Selección: del “hambre” de los nuevos a la sociedad con Nico Paz

Matías Soulé habló sobre su segunda convocatoria a la Selección: del “hambre” de los nuevos a la sociedad con Nico Paz

9 frases de Scaloni tras la derrota de Argentina: del “factor Messi” a su respaldo a Rulli tras reemplazar a Dibu Martínez

Julián Álvarez se refirió a la era post Messi y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección: “Hay que seguir el legado”

El blooper de la defensa argentina que terminó con el gol en contra de Leonardo Balerdi en el clásico ante Uruguay

La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

TELESHOW

Marta Fort causó furor con su desfile en el recital de María Becerra: los videos

Marta Fort causó furor con su desfile en el recital de María Becerra: los videos

Wanda Nara reveló cuál era su plan para el fin de semana del escándalo con Mauro Icardi

El dolor de Lorna tras ser eliminada de Cuestión de Peso: "Susana, lamento haberte decepcionado"

Nora Colosimo apuntó contra Mauro Icardi y La China Suárez por la situación que atraviesa Wanda Nara: “Son dos siniestros”

Cande Tinelli recordó su separación de Coti Sorokin: "Mucha soledad"

INFOBAE AMÉRICA

Las fuerzas de EEUU respondieron a una presunta actividad de drones no autorizada sobre una base en Gran Bretaña

Las fuerzas de EEUU respondieron a una presunta actividad de drones no autorizada sobre una base en Gran Bretaña

Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica y embajadora de Estados Unidos refuerzan alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

La curiosa historia del músico que vendió todos sus bienes para instalar el primer museo de la batería en Buenos Aires

La normalización de los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos será gradual, según Aeronáutica Civil

El Salvador vence 2-0 a San Martín y toma ventaja en el repechaje hacia la Copa Oro