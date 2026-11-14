Suspensión de las PASO: la necesidad urgente del Gobierno, presiones a Bullrich y el viaje clave de Santilli

El Gobierno busca los votos para suspender las PASO en el Senado (Comunicación Senado)

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Comienza una semana definitoria para la agenda legislativa del Gobierno, en la que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes para retomar el debate sobre la reforma electoral, luego de dos meses en los que el expediente quedó trabado por la falta de acuerdo con los bloques aliados.

Ya sin mucho margen para eliminarlas por completo, la Casa Rosada busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, para lo cual necesita reunir al menos 37 votos que todavía no tiene garantizados y que dependen, en buena parte, de las provincias.

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La convocatoria para reanudar la discusión se hizo en medio de las presiones de la Casa Rosada sobre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que en las últimas semanas planteó diferencias con la actual administración nacional en temas económicos, legislativos y políticos.

La relación de la cúpula libertaria con la ex ministra de Seguridad se tensó aún más después de que sectores del oficialismo cuestionaran sus gestos de autonomía y sus posicionamientos de cara al año que viene.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó en una entrevista radial que el avance de la reforma está supeditado a que se destrabe en el Senado, donde Bullrich conduce la bancada libertaria: “Al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa”, afirmó.

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Martín Menem junto a Patricia Bullrich

Según pudo saber Infobae, en la cúpula de La Libertad Avanza aspiran a conseguir la media sanción en el Senado dentro de 15 días, para que la Cámara de Diputados termine el tratamiento durante diciembre, en la primera etapa de las sesiones extraordinarias.

El objetivo es evitar que la iniciativa se apruebe recién en enero porque ya sería en el 2027 y la Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación a las reglas de votación se apruebe con la mayor antelación posible.

La reunión de la comisión tomó por sorpresa a parte del entorno de Bullrich, que no tenía previsto que el debate se reactivara esta semana. La senadora sostiene que todavía no están garantizadas las voluntades necesarias, mientras que desde la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró incorporar adeptos en las conversaciones con los gobernadores aliados.

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El cálculo más optimista del Gobierno parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y suma a los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO y por lo menos cuatro legisladores vinculados con gobernadores provinciales. De esa manera, la Casa Rosada llega a 38 votos potenciales, apenas uno por encima del mínimo requerido.

Entre los apoyos que el oficialismo considera accesibles figuran Edith Terenzi, de Despierta Chubut, vinculada al mandatario Ignacio Torres; Julieta Corroza, de La Neuquinidad, cercana a Rolando Figueroa, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que llegaron al Senado por el espacio relacionado con Claudio Vidal.

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También aparecen en las conversaciones Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Alejandra Vigo, de Córdoba, vinculada al gobernador Martín Llaryora, y Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, aliado de Juan Pablo Valdés.

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Claudio Poggi tras el discurso de León XIV en el Palacio Libertad

Dentro de la UCR, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de Corrientes, son referenciados en Valdés; Eduardo Galaretto, de Santa Fe, en Maximiliano Pullaro, y Silvana Schneider, de Chaco, en Leandro Zdero.

El PRO tampoco confirmó una posición común. Martín Goerling Lara, de Misiones; Andrea Cristina, de Chubut, y María Victoria Huala, de La Pampa, sostienen objeciones sobre el proyecto y defienden la continuidad de las PASO, aunque podrían discutir una alternativa si la negociación incorpora otros puntos, como Ficha Limpia y reclamos vinculados con los presupuestos provinciales.

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En ese escenario, el resultado dependerá de los gobernadores, ya que varios de los senadores que todavía no definieron su postura responden directamente a alguno de ellos, que se tomaron el fin de semana para estudiar la situación, en plenas negociaciones con la Casa Rosada por diferentes asuntos.

“No tengo una posición tomada todavía. Se está manejando con las provincias porque es una decisión más general que no puedo tomar solo”, explicó un legislador.

En este sentido, el dirigente remarcó que, si bien en varios espacios hay pensamientos diferentes sobre las PASO, “quizás es más fácil” llegar a la votación con una misma idea “para los partidos que gobiernan provincias”, como es su caso.

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En los últimos días, los mandatarios radicales mantuvieron contactos para evaluar una posición común frente a la reforma electoral. “Es muy probable que todos acuerden tomar una definición unificada en torno a esta cuestión, están en esas charlas precisamente en estos momentos”, sostuvo a este medio una persona que tiene diálogo permanente con uno de los mandatarios provinciales de la UCR.

Santilli intentó aprovechar la Argentina Week, realizada en Francia meses atrás junto a Javier Milei y un grupo de gobernadores, para cerrar un entendimiento sobre las PASO, pero las conversaciones no alcanzaron para despejar las diferencias.

Tras ese viaje, Bullrich resumió el estado de las tratativas: “Parecía que después de París estaba todo resuelto y no fue tan así. Todos van como midiendo la situación”, precisó.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

La principal resistencia provino, justamente, de los mandatarios radicales, que condicionaron su respaldo a garantías electorales de cara a 2027 y a acuerdos sobre reclamos provinciales.

En este marco, “El Colo” podría recibir a gobernadores en la Casa Rosada durante los próximos días para continuar las negociaciones, aunque todavía no está confirmado el cronograma de visitas.

El jueves 19, sin embargo, ya tiene en agenda un viaje a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde tendrá como anfitrión a Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que todavía no dio garantías de acompañar la reforma.

La relación entre ambos está atravesada por una tensión electoral. La Casa Rosada respalda la candidatura para el año que viene en ese territorio de Luis Petri, mientras que el actual mandatario pretende que su sucesor sea uno de sus ministros.

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Durante la cumbre, Santilli también se cruzará con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan. Los cinco gobernadores integran junto a Cornejo la Mesa del Cobre y participarán de actividades en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Casa Rosada evalúan convocar el martes a la Mesa Política, que no se reúne desde hace casi un mes por los viajes presidenciales, la agenda legislativa y la visita del papa León XIV.

Si el encuentro no vuelve a postergarse, será la primera oportunidad para que Bullrich se reencuentre con el resto de la cúpula libertaria después de sus sucesivos gestos de distanciamiento.