Julián Álvarez se refirió a la era post Messi y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección: “Hay que seguir el legado”

El delantero habló tras la caída por 2-1 contra Uruguay

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La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en el primer partido posterior al retiro de Lionel Messi. La Celeste se impuso con los goles de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo, mientras que en la Albiceleste convirtió Julián Álvarez. La Araña habló en campo de juego sobre cómo afrontará el plantel el nuevo ciclo sin la Pulga.

“Nos vamos con bronca, era un partido importante que queríamos ganar. Más allá del resultado, hicimos buenas cosas. Siempre hay que mejorar. Pero hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos un partido más. Es una nueva era, tenemos muchos chicos jóvenes. Hay que trabajar para seguir con el legado que nos dejaron”, comentó el autor del tanto de Argentina.

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A esto, el delantero del Atlético de Madrid sumó: “Lo dijo el entrenador. Se fueron algunos jugadores como Ota (Otamendi) y Leo (Messi), con todo lo que eso significa. Estamos acá nosotros, tratando de seguir de la misma forma. Representando esta camiseta y estos colores como nos han enseñado ellos con todo lo que pasó estos años. El entrenador y todo el cuerpo técnico siguen con nosotros, vamos por más”.

Respecto a la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección, el oriundo de Calchín comentó: “Nos dijo que iban a seguir, estoy muy contento. Son muchos años y seguimos con la misma confianza con la idea. Hace que todo sea más fácil. Estamos muy felices”.

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Por último, Julián Álvarez le dedicó unas palabras a los hinchas. “Quiero agradecer siempre el cariño. Es lindo jugar de local con nuestra gente que nos apoya. Siempre vamos a representar esta camiseta de la mejor forma. Hay muchos chicos que llevamos mucho tiempo en este proceso. Para los más chicos es eso, seguir por el mismo camino que nos fue muy bien. Hay que seguir por esa línea”, completó.

Gerónimo Rulli ocupó el lugar del Dibu Martínez en la derrota de Argentina ante Uruguay en La Bombonera

Otro de los protagonistas de la noche en La Bombonera que habló con los micrófonos en el campo de juego fue Gerónimo Rulli, quien portó la cinta de capitán ante las ausencias de Cristian Cuti Romero y Emiliano Dibu Martínez. “Una noche especial en ese sentido (ser capitán). Un poco triste por comenzar este nuevo proceso post Leo con una derrota. Podemos llevarnos cosas muy positivas de esta noche. Hay muchos chicos que es su primera vez que juegan contra Uruguay, que es un clásico y, dentro de todo, sacando el resultado, hay cosas positivas”, comentó el arquero del Manchester City.

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Respecto a su rol en el nuevo ciclo de la Selección, señaló: “Siento que tengo que hacer lo mismo que hice siempre. Que es dar lo mejor de mí y dar todo lo que tengo por esta Selección y país. Cada vez que venimos y nos ponemos la camiseta, dejamos de lado nuestros egos y todo. Queremos representar al país. Hay un futuro muy prometedor, es verdad. Pero hay que trabajar y conocernos mucho más. Estamos en el camino correcto”.

Rulli reflejó su emoción por ser capitán del equipo. “Significa mucho. Primero que nada, una responsabilidad enorme. Segundo, una alegría inmensa y ser uno de los referentes de nuestra nueva Selección. Me toca ser de los más grandes y colaborar en lo que más pueda. No solo yo, todos los que venimos del proceso anterior, que fue muy ganador. Tenemos que demostrar con el ejemplo y la enseñanza de Leo. Los jóvenes que vienen de abajo tienen que seguir el camino”, comentó.

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Al mismo tiempo, se refirió a la gran relación que mantiene con el Dibu Martínez: “Con el Dibu somos muy amigos, prácticamente mejores amigos. Hablamos constantemente. No hace falta que me diga nada, porque pensamos y vivimos el fútbol de la misma manera. Nuestra posición es diferente y distinta, y hay uno que juega y los demás tenemos que apoyarlo y darle nuestra energía. Es lo que hago yo siempre con él, y es lo que hace él cuando me toca a mí. Sinceramente, tenemos una relación hermosa y nos apoyamos mutuamente”.

Lisandro Martínez es otro de los referentes que quedó en el vestuario y se refirió al nuevo ciclo de la Selección. “Nos duele muchísimo perder. En cinco minutos nos hacen dos goles por errores nuestros. Me quedo con lo positivo, creamos buenas situaciones y hubo un buen rendimiento. Es un nuevo proceso y hay que tener paciencia y seguir trabajando”, comentó en zona mixta.

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A esto, sumó: “Este equipo siempre va a ir para adelante. Nos caracteriza. Tenemos que ver el lado positivo. Obvio que cuando se pierde se ve lo malo, pero hay un lindo grupo. Tenemos muy buenos jugadores”.

Sobre la continuidad de Lionel Scaloni, resaltó: “Estamos muy contentos. El cuerpo técnico conoce a todos los chicos que llegaron. Se hace más fácil seguir la línea que quiere Scaloni. Vamos a estar ahí para ayudarlos, que estén tranquilos y disfruten. Lo de (Walter) Samuel va en la misma línea que Scaloni. La seriedad, las ganas de ir para adelante y el sacrificio por el equipo, que siempre está adelante. Es una persona que se aprende mucho”.

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El partido llegó sin goles al descanso y Uruguay tomó ventaja en el inicio del segundo tiempo. Un despeje de Lisandro Martínez durante una pelota parada golpeó la cabeza de Leonardo Balerdi y terminó dentro del arco. Los errores individuales y la falta de fortuna condicionaron al equipo de Scaloni, que recibió dos goles en seis minutos: Maximiliano Araújo estampó el 2-0 de cabeza.

El ingreso de Gianluca Prestianni por Thiago Almada modificó el ataque argentino. El jugador del Benfica asistió a Julián Álvarez, quien marcó el descuento a falta de 18 minutos, aunque la selección no consiguió alcanzar el empate.

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Argentina volverá a jugar el próximo martes a las 20:00 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese partido cerrará la temporada 2026, marcada por la llegada a la final del último Mundial; la siguiente ventana de amistosos será del 22 al 30 de marzo, con rivales por confirmar.

La Albiceleste cayó 2-1 ante la Celeste