El Salvador

El Salvador vence 2-0 a San Martín y toma ventaja en el repechaje hacia la Copa Oro

La Selecta se impuso con goles de Brayan Gil y Mauricio Cerritos, y definirá la serie el próximo martes 17 de noviembre en el “Mágico” González

El Salvador, San Martín.
El Salvador venció 0-2 a San Martín en el partido de ida rumbo a las preliminares de la Copa Oro 2027. (Cortesía: La Selecta)
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La selección de El Salvador derrotó, este viernes, 0-2 a San Martín en el partido de ida para acceder a las Preliminares de Copa Oro 2027, un resultado que la deja con ventaja antes de la revancha prevista para el martes 17 de noviembre en San Salvador.

El encuentro, disputado en San Cristóbal y Nieves, se resolvió a favor de Selecta gracias a los goles de Brayan Gil y Mauricio Cerritos.

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El conjunto sanmartinense tuvo mayor control del balón durante buena parte de la primera mitad y generó las aproximaciones más frecuentes sobre el arco defendido por Mario González. Mientras El Salvador atravesó los primeros minutos sin capacidad para sostener la posesión ni superar con regularidad la mitad de la cancha.

El equipo centroamericano mostró problemas para construir ataques, mientras San Martín presionó y buscó aprovechar el dominio territorial.

Brayan Gil abrió un partido para El Salvador

La dinámica cambió a los 34 minutos, cuando Christian Martínez intervino en una disputa de balón cerca de la zona central y encontró a Brayan Gil. El delantero resolvió con un remate que venció al arquero Sébastien Raphose y colocó el 0-1 parcial.

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El Salvador, San Martín.
Brayan Gil anotó el primer gol salvadoreño a los 34 minutos frente al guardameta Sébastien Raphose tras una habilitación de Christian Martínez. (Cortesía: La Selecta)

San Martín mantuvo su propuesta ofensiva y continuó con las llegadas hacia el área rival. Antes de ese tanto, el equipo local había tenido mayor presencia en campo contrario y había obligado a El Salvador a concentrar sus esfuerzos en tareas defensivas.

No obstante, el equipo caribeño perdió a Mattéo Makhabe a los 47 minutos, cuando el jugador recibió la tarjeta roja al comienzo del complemento. Pese a quedar con 10 hombres sobre el terreno de juego, el representativo comandado por Jean-Claude Darcheville no modificó su postura y sostuvo la presión sobre la salida salvadoreña.

Los sanmartinenses intentaron generar situaciones en el área de González. No lograron, sin embargo, transformar esas aproximaciones en el empate. La “Azul y Blanco” resistió los avances de su rival y mantuvo la diferencia mínima durante gran parte de la segunda etapa.

El segundo tanto del encuentro llegó a los 83 minutos. Jairo Henríquez, marcado por dos defensores en las cercanías del arco, cedió el balón para Mauricio Cerritos. El jugador de L.Á. Firpo convirtió el 2-0 definitivo.

El Salvador, San Martín.
Mauricio Cerritos marcó el 2-0 definitivo a los 83 minutos después de un pase de Jairo Henríquez. (Cortesía: La Selecta)

El partido de vuelta se disputará en San Salvador

La ventaja dio un corto margen al representativo salvadoreño, que llega a la serie con el objetivo de obtener uno de los lugares disponibles para las preliminares de la Copa Oro a disputarse en 2027. El repechaje enfrenta a equipos que buscan mantenerse en la pelea por acceder a la siguiente instancia del certamen regional.

Pese a la falta de contundencia en su juego, el resultado permite a la Azul dar un primer paso antes del encuentro de vuelta, que se jugará el martes 17 en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en la capital salvadoreña.

Mientras que San Martín deberá revertir la serie como visitante si pretende seguir en carrera hacia el play-off de la competencia.

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