Generación Silver

Un análisis genético puede detectar riesgo del Alzheimer, pero un resultado positivo no significa lo que la mayoría supone, advierte una especialista

La neuróloga de la Cleveland Clinic explica para quién está indicado el estudio, qué implica emocionalmente y cómo interpretar sus conclusiones

Primer plano de una mano enguantada sosteniendo un tubo de ensayo con sangre y partículas brillantes. Un cerebro humano translúcido se visualiza desenfocado al fondo.
La variante genética APOE-ε4 incrementa la probabilidad de desarrollar Alzheimer, mientras que la versión ε2 se asocia con un riesgo menor (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Toda persona hereda dos copias del gen APOE —una de cada progenitor biológico—, que puede presentarse en tres variantes: ε2, ε3 y ε4. La primera se asocia con un riesgo reducido de desarrollar Alzheimer de inicio tardío; la segunda se considera neutral, y la tercera —conocida como APOE4— eleva las probabilidades de padecerlo.

De acuerdo con una especialista de la Cleveland Clinic citada por la revista Parade, aproximadamente el 25 % de las personas porta al menos una copia de APOE-ε4. Quienes tienen una sola copia presentan un riesgo de desarrollar Alzheimer entre dos y tres veces superior al de alguien sin esa variante. Entre el 2 y el 3% de la población lleva dos copias, lo que incrementa ese riesgo de forma más sustancial.

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Detectar la variante APOE-ε4 en sangre o saliva es posible desde 2017, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el primer análisis doméstico para ese fin. Sin embargo, la especialista advierte que no es un estudio para cualquier persona ni su resultado habla por sí solo.

Se trata de la doctora Kaitlin Seibert, neuróloga conductual especializada en Alzheimer y demencias relacionadas, que subraya que el análisis genético no es determinante. “APOE es un gen de riesgo, lo que significa que, independientemente de las variantes que heredes, este estudio por sí solo no puede predecir con certeza si desarrollarás demencia por Alzheimer”.

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Doctora sentada frente a un paciente, ambos en un escritorio. Ella sujeta un tubo de sangre y un informe de laboratorio. Un estetoscopio descansa sobre la mesa
El análisis de ADN, pese a revelar riesgos, por sí solo no predice con certeza la aparición de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Para quién es este test?

Seibert es categórica en un punto: para personas sin síntomas cognitivos, el estudio genético no está recomendado de forma rutinaria, incluso si existe historial familiar de la enfermedad. La razón es directa: la prueba no puede establecer con precisión quién va a desarrollar Alzheimer y quién no.

El escenario donde el análisis sí cobra relevancia clínica es en pacientes que ya tienen un diagnóstico confirmado y están evaluando tratamientos modificadores de la enfermedad, como el lecanemab (Leqembi) o el donanemab (Kisunla). Estos fármacos actúan eliminando la proteína amiloide acumulada en el cerebro y pueden ralentizar el avance del Alzheimer, pero presentan efectos adversos serios —entre ellos, inflamación y hemorragia cerebral— que son significativamente más frecuentes en portadores de APOE-ε4.

Conocer el resultado permite a los pacientes y sus médicos analizar la relación riesgo-beneficio antes de iniciar ese tipo de terapia. Además, el test puede facilitar el acceso a la cobertura del seguro de salud, que en muchos casos exige confirmación mediante biomarcadores y una evaluación detallada de elegibilidad.

Impacto emocional de los resultados

Obtener la muestra es simple: basta con una extracción de sangre o una muestra de saliva. El peso real, según Seibert, está en otro lado. “La principal consideración es el impacto emocional de recibir información genética. Saber que tenés un mayor riesgo de Alzheimer puede generar ansiedad, sobre todo cuando no hay garantía de que vayas a desarrollar síntomas alguna vez”, advierte la neuróloga.

A eso se suman las implicancias para otros miembros de la familia —que podrían verse afectados por el hallazgo— y las posibles consecuencias en términos de privacidad y cobertura de seguros. Por eso, la especialista recomienda consultar con un médico o un asesor genético antes de realizarse el estudio, especialmente si la persona no presenta síntomas.

Para quienes realicen el test y resulten positivos pero no tengan síntomas, Seibert orienta el foco hacia la prevención: adoptar hábitos que protejan la salud cerebral. En cambio, si la persona ya experimenta cambios en la memoria o en las funciones cognitivas, el paso siguiente es una evaluación clínica integral —con un especialista en Alzheimer— que puede incluir pruebas cognitivas, neuroimágenes y medición de biomarcadores específicos.

Una médica de espaldas con bata blanca y un hombre mayor sentados frente a un escritorio con carpetas, papeles y una tableta digital.
Los médicos desaconsejan la prueba rutinaria en individuos asintomáticos debido a la ansiedad y el impacto emocional de los resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Biomarcadores: una visión más completa de la salud

El análisis de APOE-ε4 no diagnostica Alzheimer. Existen otras herramientas que, en lugar de medir riesgo genético, detectan cambios biológicos concretos asociados a la enfermedad: los escáneres PET de amiloide, el estudio del líquido cefalorraquídeo y los biomarcadores en sangre —en particular la proteína tau fosforilada 217 (p-tau217)— son los más utilizados actualmente.

Sin embargo, Seibert advierte que estos estudios tampoco son autosuficientes. “Los biomarcadores se interpretan mejor junto a una evaluación clínica completa. No recomendamos hacerlos de forma rutinaria en personas sanas sin síntomas cognitivos”, enfatizó. Es el especialista en demencias quien integra todos esos datos para orientar el diagnóstico y el tratamiento.

Hábitos concretos para cuidar el cerebro

Independientemente del resultado genético, Seibert destaca que el estilo de vida tiene un peso determinante en la salud cerebral a largo plazo. La evidencia apunta a 150 minutos semanales de actividad física, una dieta mediterránea o MIND, mantener la mente y los vínculos sociales activos, controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes, y dormir entre siete y nueve horas de calidad por noche.

La genética condiciona, pero no decide sola. Y en lo que no es posible controlar, el vínculo con el médico tratante sigue siendo la herramienta más concreta disponible.

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