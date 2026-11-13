La Joaqui mostró su rotundo cambio de look con una sensual sesión de fotos: la reacción de Tiago PZK

La Joaqui presentó un cambio de imagen con el cabello corto a través de sus redes sociales

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Lejos de dejarse llevar por las indirectas de Luck Ra y tras festejar el cumpleaños de su hija Eva, La Joaqui sorprendió con un rotundo cambio de look. La cantante de RKT optó por llevar el pelo corto y lo mostró en una producción de fotos en bikini que compartió en sus redes sociales.

En las postales, La Joaqui aparece frente a una puerta blanca, con iluminación cálida y un conjunto de dos piezas beige. La cantante llevó el cabello oscuro con pequeñas trenzas en la parte superior y mechones sueltos a los costados, además de aros plateados y un delineado marcado.

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La sesión dejó a la vista varios de sus tatuajes, entre ellos una telaraña en el centro del pecho y un conejo en la parte baja del abdomen. Las fotografías, tomadas en formato vertical, estuvieron dominadas por tonos crema, beige y rosados.

La intérprete de RKT también habló sobre el cambio en su grupo privado de Instagram. “Me corté el pelo, ¿qué les pareció?”, escribió ante sus fans.

La cantante de RKT celebró el cumpleaños de su hija Eva antes de difundir su nuevo estilo (Instagram)

El peinado de la artista incluyó cabello oscuro con pequeñas trenzas en la parte superior y mechones a los costados (Instagram)

La publicación reunió comentarios de usuarios que celebraron el nuevo estilo. “¿Todo te va a quedar tan lindo?”, escribió una seguidora, mientras que otra comentó: “Qué belleza por favor madre”.

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Entre las reacciones se sumó Tiago PZK, pareja de la cantante, quien dejó un mensaje breve junto a emojis de enamorado: “Dios”. También participaron Flor Jazmín Peña, que escribió “Es joda Joaquina, te queda increíble ese pelo”, y Romina Malaspina, quien comentó con corazones negros.

La Joaqui consultó la opinión de sus seguidores sobre el corte de pelo en su grupo privado de Instagram (Instagram)

Los seguidores de la cantante celebraron la renovación estética con mensajes de apoyo en la publicación (Instagram)

La relación entre La Joaqui y Luck Ra terminó hace más de tres meses, aunque las publicaciones de ambos continuaron alimentando versiones entre sus seguidores. Tras confirmarse el romance de la cantante con Tiago PZK, una historia que compartió el músico cordobés volvió a instalar especulaciones sobre el cierre de aquella relación.

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El intérprete publicó una placa de fondo negro en Instagram con una frase sobre el desamor. “Aunque ya no estés aquí, me duele saber ahora duermes con él”, escribió. Al texto añadió los emojis de una cara triste, un corazón roto y un águila.

La historia no incluyó nombres, fotografías ni otros elementos que identificaran a su destinataria. Luck Ra tampoco hizo una referencia explícita a La Joaqui o a Tiago PZK. Sin embargo, el mensaje coincidió con un momento en el que la vida personal de los tres artistas concentra la atención de los usuarios en redes sociales.

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Por ese motivo, una parte de los comentarios interpretó la publicación como una indirecta hacia su expareja. Otros usuarios plantearon que podía tratarse de un fragmento de una canción o de una frase destinada a anticipar material nuevo, una posibilidad que el artista no confirmó.

La indirecta de Luck Ra a La Joaqui

No es la primera publicación del cantante que genera lecturas de ese tipo. En octubre, también sobre un fondo negro, compartió el mensaje: “Esos ojos apagados ya no brillan”. En aquella ocasión sumó un emoji triste y, al igual que ahora, no precisó el contexto ni explicó si el texto aludía a una situación personal o a un proyecto musical.

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La falta de aclaraciones abrió distintas interpretaciones entre sus seguidores. Algunos vincularon ambas frases con la separación y analizaron el tono de los mensajes a partir de la relación que Luck Ra mantuvo con La Joaqui. Otros señalaron que los textos podían formar parte de composiciones inéditas o de una estrategia de difusión para un futuro lanzamiento.

Entre las respuestas que circularon en redes sociales, hubo usuarios que cuestionaron la lectura de una posible indirecta y recordaron quién tomó la decisión de poner fin al vínculo. También aparecieron mensajes que asociaron las publicaciones con el presente de cada uno de los artistas, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada por ellos.

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Hasta el momento, Luck Ra no ofreció detalles sobre el sentido de su historia ni mencionó a La Joaqui o a Tiago PZK. La publicación quedó abierta a las interpretaciones de sus seguidores, como ocurrió con el mensaje que había compartido en octubre.