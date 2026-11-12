Solo una de cada cuatro mujeres mayores de 50 conserva huesos sanos: el diagnóstico tardío de la osteoporosis y sus consecuencias económicas y vitales

La osteoporosis se asocia con unas 90 fracturas de cadera al día en Argentina según especialistas del Hospital de Clínicas.

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La osteoporosis, una enfermedad que deteriora el hueso sin síntomas iniciales, eleva el riesgo de fracturas y ya se asocia con unas 90 fracturas de cadera al día en Argentina, según advirtió la médica Adriana Díaz del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

La dimensión del problema también se refleja en la densidad ósea: se estima que solo una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años conserva valores normales. La prevención apunta a evitar la primera fractura, que puede ocurrir incluso ante un traumatismo mínimo.

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Díaz explicó que una fractura previa modifica el riesgo posterior: haber sufrido una lesión de ese tipo aumenta la posibilidad de otra durante los dos años siguientes. Las zonas más expuestas son la cadera, la muñeca y la columna vertebral.

El uso prolongado de corticoides, el tabaquismo y la menopausia precoz exigen adelantar la evaluación médica en pacientes más jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al describir el avance de la enfermedad, la especialista señaló: “La osteoporosis es una enfermedad que va deteriorando la cantidad y calidad del hueso en forma silenciosa, aumentando considerablemente el riesgo de fracturas”.

Pérdida de masa muscular desde los 40 años y su impacto en el hueso

La relación entre músculo y hueso coloca al entrenamiento de fuerza entre las medidas de cuidado óseo. Díaz (MN 90.042), médica de la Sección Osteopatías de la División de Endocrinología del Hospital de Clínicas de la UBA, indicó que la pérdida paulatina de masa muscular comienza a partir de los 40 años.

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Al referirse a las herramientas preventivas disponibles, la médica sostuvo: “Hoy se sabe que hay una estrecha relación entre músculo y hueso. A partir de los 40 años, lentamente vamos perdiendo masa muscular. Por eso, es fundamental mantenerla a través de ejercicios de fuerza controlados, así como también tener un aporte adecuado de calcio y proteínas y niveles sanguíneos normales de vitamina D”.

La pérdida paulatina de masa muscular comienza a los 40 años e impacta de forma directa en la estructura ósea.

Los controles para evaluar la salud ósea se recomiendan para mujeres mayores de 65 años y varones mayores de 70. En pacientes más jóvenes, la evaluación puede adelantarse ante menopausia precoz, uso crónico de corticoides o inhibidores de la aromatasa, enfermedades que alteran la absorción de nutrientes, trastornos endocrinos, reumatológicos o renales, consumo de tabaco o inmovilización prolongada.

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Impacto de las fracturas en la calidad de vida y el sistema de salud

La osteoporosis puede permanecer sin diagnóstico hasta la aparición de una fractura. Díaz vinculó esa falta de señales tempranas con las consecuencias que tiene la enfermedad en la vida cotidiana y en el sistema de salud.

Al abordar los efectos de las fracturas, la especialista afirmó: “Prevenirlas es fundamental, dado que tienen un importante impacto socio-económico, afectan la calidad de vida, y aumentan el riesgo de muerte”.

Apenas una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años conserva valores normales de densidad ósea.

La detección temprana permite identificar factores de riesgo e indicar un tratamiento individualizado, que puede incluir alimentación adecuada, actividad física y medicamentos. El hueso es un tejido vivo que se reemplaza de manera constante, pero la osteoporosis aparece cuando la formación de hueso nuevo avanza más lentamente que la eliminación del tejido viejo.

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Díaz remarcó que el diagnóstico no impide actuar sobre la masa ósea. “Es posible recuperar masa ósea con la terapéutica adecuada. Sin embargo, el principal objetivo es disminuir el riesgo de fractura”, explicó.