Matías Soulé habló sobre su segunda convocatoria a la Selección: del “hambre” de los nuevos a la sociedad con Nico Paz

Matías Soulé compartió el camino que busca seguir la nueva generación de la Selección

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La selección argentina cayó ante Uruguay por 2-1 en La Bombonera, en el primero de los dos amistosos previstos para la fecha FIFA. El encuentro representó el inicio de la etapa posterior a Lionel Messi y dejó un resultado adverso para el equipo nacional, que buscó revertir el desarrollo luego de los goles del rival.

Uno de los jugadores que forma parte del recambio es Matías Soulé, quien evaluó la actuación de Argentina durante el partido, y aseguró que las acciones de pelota parada modificaron el rumbo del encuentro. En la zona mixta, el atacante de 23 años describió el desarrollo del duelo: “Fueron dos pelotas paradas y después lo fuimos a buscar. El primer tiempo los chicos manejaron la pelota, tuvimos la situación de Julián, esas dos pelotas paradas que nos hacen el gol ahí y cambió todo, pero lo fuimos a buscar y nos vamos con un sabor amargo porque lo intentamos todo”.

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Soulé ingresó en lugar de Exequiel Palacios en el mediocampo, con la intención de sumar peso ofensivo y asociarse con Nico Paz. Sobre ese entendimiento dentro de la cancha, explicó: “Le dije que venga a jugar, me dijo: ‘Vengo a jugarte abajo, si no voy al espacio’. Hay una pelota que le tiro ahí al espacio. Obviamente, jugar con él, veo todos los partidos ahí en el Como. Es un grandísimo jugador y obviamente, no solo él, todos acá tienen excelente pie y jugar acá es algo que te da muchas ganas”.

El delantero resaltó la conexión con Nico Paz y destacó su gran nivel

El delantero de Roma también se refirió al recambio que atraviesa el plantel argentino, con ausencias de referentes y una mayor presencia de futbolistas jóvenes. En ese sentido, remarcó: “Es mi segunda convocatoria consecutiva, no solo mía, también de otros chicos obviamente. Creo que hay que seguir por el camino que dejaron los más grandes, que es muy grande y hay que tratar de seguir por ese camino. Recién estamos empezando, es un nuevo proceso pero todos los chicos tienen hambre, sobre todo los que ya están hace muchos años, siguen teniendo esas ganas y eso es fundamental para nosotros”.

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Al cerrar su análisis, Soulé expresó el valor que representa para él vestir la camiseta nacional y volvió sobre la eficacia que tuvo Uruguay en sus llegadas. “Jugar para la Selección es un orgullo muy grande. Ellos llegaron al gol seguido, y aunque lo buscamos no pudimos”. El delantero ya había sido parte de la fecha FIFA de octubre, que incluyó tres amistosos: permaneció en el banco frente a Bolivia y luego ingresó en la goleada 7-0 ante Burkina Faso, cuando reemplazó a Gianluca Prestianni a los 46 minutos.

Durante aquella estadía en Buenos Aires para entrenarse con la selección argentina, el jugador compartió una noticia personal: el nacimiento de Bautista, su primer hijo con Milagros Sosa. La pareja publicó las primeras imágenes del recién nacido, incluida una fotografía de Soulé con el bebé en brazos, junto al mensaje: “Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”. La publicación recibió felicitaciones de allegados, hinchas y compañeros.

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Matías Soulé sumó minutos ante Uruguay previo al próximo amistoso frente a Costa Rica en Córdoba (REUTERS/Rodrigo Valle)

El extremo derecho inició su formación en las divisiones inferiores de Argentinos del Sud y Kimberley, ambos clubes de su Mar del Plata natal. También pasó por los juveniles de Vélez antes de partir a los 15 años a la Juventus bajo la figura de la Patria Potestad, una salida que generó repercusiones entre los hinchas del Fortín.

En los últimos años, el futbolista se consolidó como uno de los argentinos con proyección en el fútbol europeo. Su continuidad en la Serie A italiana y su presente en la Roma, donde comparte plantel con Paulo Dybala, Santiago Castro, Nahuel Molina y Balerdi, respaldaron las convocatorias al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, quien ya lo había tenido en cuenta en anteriores ocasiones.

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