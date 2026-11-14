Las fuerzas de EEUU respondieron a una presunta actividad de drones no autorizada sobre una base en Gran Bretaña

La entrada principal de la base aérea de la RAF en Lakenheath, que alberga a personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026 (USAF)

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Las fuerzas de Estados Unidos respondieron el viernes a una “presunta actividad no autorizada de drones” sobre la base de la RAF Lakenheath, en Gran Bretaña, una instalación que alberga aviones de guerra estadounidenses. El Ministerio de Defensa británico confirmó el incidente y aseguró que la situación quedó resuelta.

“Ningún miembro del personal, aeronave o infraestructura se vio afectado” en la base, informó un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La dependencia añadió que mantiene coordinación con las autoridades británicas para preservar la seguridad del personal militar y civil, los contratistas y sus familias.

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“Seguimos trabajando estrechamente con nuestros homólogos del país anfitrión para garantizar la seguridad de nuestros militares estadounidenses, civiles estadounidenses y del país anfitrión, contratistas y todas nuestras familias”, señaló el comunicado.

Días antes, la cuenta oficial de Facebook de la base había pedido a la población que denunciara “actividades sospechosas, incluyendo el uso no autorizado de drones”. “Nuestro activo de seguridad más valioso es una comunidad vigilante”, indicaba la publicación.

El episodio ocurrió después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra tres hombres, a quienes describió como “agentes iraníes”, por su presunta participación en un plan terrorista contra la base aérea de Fairford, también ubicada en Reino Unido.

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Un vehículo blindado ligero y personal militar a la entrada de la base aérea RAF Lakenheath, el 27 de septiembre de 2026 (REUTERS/Chris Radburn)

Según la acusación, los tres sospechosos colaboraron en la planificación y dirección del incidente de septiembre en Fairford. El caso salió a la luz después de que un agricultor alertara a la policía tras observar a varios hombres con furgonetas blancas en una actividad que consideró sospechosa.

Estados Unidos sostiene que un hombre identificado como Mohammad Ali al-Hassani ordenó a personas no identificadas trasladarse en furgonetas hasta la base aérea de Fairford, en Reino Unido, algunas de ellas con bidones de combustible. Según el escrito, al-Hassani también había entregado dinero al grupo para adquirir objetos metálicos que pudieran utilizarse como metralla. La acusación vincula esos hechos con un presunto plan contra la instalación militar británica, que alberga operaciones de las fuerzas estadounidenses.

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Días después del incidente, Estados Unidos retiró de Fairford todos sus bombarderos B-1.

El mes pasado, la policía británica imputó a dos ciudadanos británicos por delitos contra la seguridad nacional relacionados con el episodio. Uno fue acusado de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, que las autoridades creen vinculado con Irán. El otro enfrenta cargos por ingresar en un sitio restringido con una finalidad considerada perjudicial para Reino Unido.

La tensión también alcanzó a otra instalación militar británica. Datos de seguimiento de vuelos mostraron el martes que el Ejército estadounidense retiró al menos una docena de aeronaves de la base de la RAF Mildenhall, después de una amenaza que The Wall Street Journal atribuyó a Irán.

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Aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), pertenecientes al 100.º Ala de Reabastecimiento en Vuelo (100 ARW), en la base aérea de la RAF en Mildenhall, cerca de Mildenhall, Reino Unido, 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Hannah)

Estados Unidos utilizó aeronaves militares desde bases situadas en Gran Bretaña como parte de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que comenzó a principios de este año. Teherán respondió con misiles y drones contra países de la región, mientras grupos armados respaldados por Irán se incorporaron al conflicto.

El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, amenazó el miércoles con atacar bases estadounidenses ubicadas fuera de Oriente Medio, incluidas las de Europa, si se emplean para operaciones contra la república islámica.

Autoridades iraníes ya habían advertido que extenderían el alcance geográfico de la guerra ante nuevos ataques estadounidenses. A fines de septiembre, un asesor del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, afirmó que el conflicto podía “extenderse aún más, llegando al Océano Índico y quizás más allá”.

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(Con información de AFP)