Fábricas que se achican y empresarios que buscan reinventarse: las historias detrás de la crisis textil

La crisis textil obliga a las empresas a reducir estructuras, diversificar su producción y buscar nuevas alternativas para sostener la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De las 64 máquinas que tiene en su fábrica de San Martín, Damián Wolkowiski apenas mantiene 18 en operaciones. El resto están paradas. Hasta hace pocos años, su empresa crecía, incorporaba trabajadores y ampliaba su capacidad productiva. Hoy, después de reducir considerablemente su plantilla, comenzó a importar algunas telas de China para intentar sostener las ventas. Pero hay algo que el empresario no está dispuesto a hacer: abandonar una historia familiar que comenzó hace un siglo. “Tampoco vamos a tirar a la basura los 30 años de esta empresa y la historia de mi apellido”, aseguró.

La historia de Tocki & Co., una fábrica de tejidos de punto con orígenes que se remontan a 1926, es una de las tantas que reflejan las transformaciones que atraviesa la industria textil argentina. Frente a la caída del consumo, el avance de las importaciones y la pérdida de competitividad, los empresarios ensayan distintas estrategias para mantener sus negocios en funcionamiento. Algunos incorporan tecnología para fabricar nuevos productos, otros reducen sus estructuras, tercerizan procesos o directamente reemplazan producción nacional por mercadería importada.

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Wolkowiski pertenece a la tercera generación de una familia vinculada con la actividad textil y la cuarta ya comienza a involucrarse en el negocio. Su padre también atravesó una crisis que terminó con el cierre de una fábrica de 300 trabajadores. Ahora le toca enfrentar una nueva etapa de dificultades. “Desde 2017 a 2023 duplicamos la empresa y ahora me sobra el 70%”, describió, en diálogo con Infobae.

Al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, Tocki & Co. tenía 130 empleados. Actualmente quedan 75. La empresa también modificó su organización: antes contaba con tres unidades, dedicadas a la comercialización, la tejeduría y la tintorería. Esta última dejó de funcionar como establecimiento propio y ahora la firma envía las telas a teñir a terceros.

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Es un camino de subsistencia el mayor tiempo posible hasta ver que algo pueda cambiar (Wolkowiski)

La fábrica opera al 30% de su capacidad y el empresario reconoce que podría reducir otros 15 puestos de trabajo. Sin embargo, intenta evitarlo. “Trato de aguantar para que haya menos gente en la calle”, explicó.

La alternativa que encontró para mantener cierto volumen comercial fue comenzar a importar telas de China, una actividad que hasta hace poco no formaba parte de su modelo de negocios. “Yo no sé si podemos hablar de reconversión. Podemos hablar de un achicamiento continuo. Seguimos haciendo más o menos lo mismo. Estamos trayendo mercadería de China, importando telas para tener cierto volumen de venta”, dijo el industrial.

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"Estamos trayendo mercadería de China, importando telas para tener cierto volumen de venta”, contó Wolkowiski (Foto: Reuters)

El empresario definió esa estrategia como “un camino de subsistencia el mayor tiempo posible hasta ver su algo puede cambiar”, aunque admitió que tampoco tiene certezas sobre el futuro.

Una industria con seis de cada diez máquinas paradas

La situación de Tocki & Co. se inscribe en un escenario de fuerte contracción sectorial. Según los datos difundidos por la Fundación Pro Tejer en el marco de la ProTextil 2026, la producción textil cayó 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026 y acumuló una baja del 33,9% respecto de 2023.

Durante los primeros ocho meses del año, las fábricas utilizaron en promedio apenas el 40,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de la serie con excepción de 2020.

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El deterioro también se trasladó al empleo y a la cantidad de empresas. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados, mientras que dejaron de figurar 1.090 empleadores industriales.

Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, cerró prácticamente toda su planta de La Plata y busca nuevas actividades para aprovechar su capacidad industrial

En paralelo, los productos importados ganaron participación en el mercado interno. Según las estimaciones de Pro Tejer, pasaron de representar históricamente alrededor del 50% del abastecimiento a explicar cerca del 70 por ciento.

De 400 toneladas de hilado a apenas 40

Para Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer y empresario fabricante de hilados de poliéster, la reconversión significa intentar encontrar nuevas actividades que permitan aprovechar las instalaciones existentes. Pero el proceso demanda tiempo y recursos que las compañías pierden mientras buscan alternativas. “Estoy adaptando las estructuras que tengo a los volúmenes que tengo. Pierdo plata todos los días. Adaptar las estructuras lleva mucho tiempo. Tenés que rehacer un negocio que vuelva a ser rentable”, explicó.

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Pierdo plata todos los días. Adaptar las estructuras lleva mucho tiempo. Tenés que rehacer un negocio que vuelva a ser rentable (Galfione)

Su caso muestra la magnitud del ajuste. La empresa llegó a fabricar 400 toneladas mensuales de hilado de poliéster. Actualmente produce apenas 40 toneladas, una décima parte de aquel volumen. Una porción se utiliza dentro de la propia compañía y otra continúa destinada a clientes que todavía compran producción nacional.

El empresario explicó que la reducción de aranceles a las importaciones agravó las dificultades para competir. Según detalló, la alícuota general pasó del 18% al 12%, mientras que para su principal producto se redujo al 6%. “Mi producción mayoritaria es imposible”, sostuvo al describir las condiciones actuales de competencia.

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La reducción de aranceles a las importaciones agravó las dificultades para competir (Foto: Reuters)

La compañía ya inició un proceso de diversificación productiva en 2021, cuando decidió incorporar tejeduría y tintorería de telas para agregar valor a los hilados que fabricaba. El proyecto se materializó en marzo de 2024, pero para entonces el escenario comercial había cambiado profundamente. “Cuando pasó eso ya no podía vender ni hilado ni tela ni teñir”, relató.

La empresa resolvió cerrar en junio su planta de La Plata, donde trabajaban unas 100 personas y quedaron solamente ocho. El establecimiento llegó a producir unas 300 toneladas mensuales. En su planta de Soldati, en cambio, reorganizó las actividades: donde antes funcionaba una tintorería de hilados incorporó tintorería de telas y tejeduría. También mantiene una producción reducida de hilados.

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Galfione continúa buscando alternativas para aprovechar la estructura industrial. Entre ellas, analiza desarrollar nuevos productos y trabajar junto con otros fabricantes para ofrecer mercadería de manera conjunta. “Desde que tengo la tejeduría estoy pensando todo el tiempo en cosas nuevas”, explicó.

Exportás a pérdida, pero permite bajar los costos fijos. Por lo menos en el mercado interno se puede ser más competitivo (Galfione)

La búsqueda de mercados externos aparece como otra posibilidad, aunque tampoco ofrece una solución rentable. Según el empresario, algunas compañías comenzaron a exportar aun cuando las operaciones generan pérdidas, porque les permiten distribuir los costos fijos sobre un mayor volumen de producción.

“Exportás a pérdida, pero permite bajar los costos fijos. Por lo menos en el mercado interno se puede ser más competitivo. Eso no es sustentable en el tiempo”, señaló. Y agregó que con un dólar cercano a los $1.500 resulta muy difícil competir en el exterior.

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Para Galfione, el problema central es que las empresas deben financiar su transformación mientras continúan perdiendo dinero. “En el medio de todo eso, es infernal la sangría que tenés de capital de trabajo, patrimonio”, advirtió.

Algunas empresas textiles incorporan tecnología y desarrollan nuevos productos, mientras otras recurren a las importaciones para sobrevivir

Buscar la diferenciación

Una estrategia diferente eligió Pedro Bergaglio, de la empresa familiar Pedro Bergaglio e Hijos. En lugar de abandonar la fabricación, decidió transformar sus procesos mediante la incorporación de tecnología y la diversificación de productos.

El cambio, sin embargo, comenzó durante la pandemia. En 2020, el empresario se desprendió de toda su maquinaria anterior y comenzó a invertir en equipos de tejido 3D, que permiten fabricar sweaters sin costura. Con esa misma tecnología, la firma también produce capelladas tejidas para calzado deportivo, es decir, la parte superior de las zapatillas.

La diversificación le permitió trabajar con diferentes modelos de negocios y aprovechar los conocimientos técnicos acumulados en la industria textil. Sin embargo, no logró evitar la caída de actividad. “Hasta 2023 estuve trabajando 24 horas. Hoy, un solo turno”, describió.

Tenemos que ir buscando la diferenciación de lo que se puede conseguir en China (Bergaglio)

La empresa continúa fabricando sweaters, produce componentes para calzado, desarrolla artículos para distintos clientes y también mantiene una actividad de venta minorista. Además, comenzó a recibir clientes de otros fabricantes que cierran sus establecimientos.

Bergaglio explicó que una de las oportunidades para las empresas argentinas consiste en atender pedidos de menor escala y desarrollar artículos diferenciados que no resultan convenientes para los grandes proveedores asiáticos. “Tenemos que ir buscando la diferenciación de lo que se puede conseguir en China por un precio que compran por un volumen. Tenemos que atender requerimientos de cantidades más pequeñas”, sostuvo.

El empresario contó que las cadenas y marcas de indumentaria compran en el exterior alrededor del 80% de los productos que comercializan. En ese escenario, los fabricantes locales necesitan encontrar espacios donde la escala reducida y la capacidad de desarrollar nuevos artículos representen una ventaja. Pero la innovación tampoco garantiza resultados económicos. “Todo se hace a instancias de sacrificio, no hay rentabilidad, y hay pérdida de capital de trabajo”, afirmó.

Los fabricantes locales necesitan encontrar espacios donde la escala reducida y la capacidad de desarrollar nuevos artículos representen una ventaja (Foto: EFE)

Bergaglio aseguró que, por ahora, prefiere continuar produciendo localmente antes que convertirse en importador. “Yo no importo hasta tanto no tenga la necesidad de hacerlo”, explicó. También advirtió que las marcas que compran mercadería en el exterior deben comprometer sus pedidos con mucha anticipación y asumir riesgos cambiarios.

Cerrar la fábrica para mantener la marca

La reconversión también puede implicar abandonar la producción propia para preservar el negocio comercial. Ese fue el camino que eligió Luxo, una marca de indumentaria que, después de una década de expansión, decidió cerrar su fábrica en La Rioja y trasladar buena parte de la fabricación a China.

La empresa inauguró su establecimiento riojano en 2022, con 40 trabajadores, pero lo cerró en noviembre de 2025. Según relató su director, Matías Seijas, durante ProTextil 2026, la combinación de mayores costos y dificultades para administrar una planta industrial terminó por volver inviable el proyecto.

No queríamos implosionar con el modelo (Seijas)

La compañía mantuvo su producción en Buenos Aires y reorganizó su abastecimiento. Actualmente, el 70% de las prendas de Luxo se fabrica en China y el 30% en la Argentina. “No queríamos implosionar con el modelo”, explicó Seijas al describir la decisión de los socios.

La marca conserva una estructura comercial integrada por diez locales propios, alrededor de 100 puntos de venta mayoristas y una tienda online. Para desarrollar su nuevo esquema productivo, el empresario realizó varios viajes a China y comenzó a establecer vínculos con proveedores de ese país.

El caso refleja una de las alternativas que también observan otros fabricantes: mantener la comercialización, pero modificar el origen de los productos que venden.

Una de las alternativas que también observan otros fabricantes es mantener la comercialización, pero modificar el origen de los productos que venden (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luciano Galfione mencionó, además, la experiencia de una fabricante de sweaters que resolvió cerrar su planta y conservar únicamente su local comercial en Avellaneda. En lugar de producir directamente, comenzó a encargarle las prendas a otro industrial que trabaja para terceros.

De esa manera, la empresaria continuó vinculada con el negocio de la indumentaria, pero con una estructura mucho más pequeña y sin sostener los costos de una fábrica propia.

El desafío de sostener la producción

Las distintas estrategias también responden a las características de cada actividad. Pedro Bergaglio explicó que las empresas ubicadas al comienzo de la cadena productiva, especialmente aquellas que requieren grandes inversiones en maquinaria, enfrentan dificultades adicionales porque necesitan altos volúmenes para alcanzar rentabilidad.

“Es muy probable que los más perjudicados estén en el nacimiento, los de capital intensivo”, dijo. Muchas de esas compañías realizaron inversiones importantes durante los últimos años y todavía deben afrontar sus pagos.

En el caso de los fabricantes de hilados y tejidos, la reducción de producción implica mantener instalaciones costosas con una utilización muy inferior a la prevista originalmente.

En el caso de los fabricantes de hilados y tejidos, la reducción de producción implica mantener instalaciones costosas con una utilización muy inferior a la prevista originalmente

Para Damián Wolkowiski, que lleva tres décadas al frente de su empresa, el ajuste todavía no terminó. Su fábrica de San Martín continúa produciendo tejidos de punto y abasteciendo a distintas marcas, pero con menos personal, menos máquinas en funcionamiento y una estructura comercial que ahora incorpora telas importadas.

El empresario recordó que comenzó a trabajar en la actividad en 1996 y que durante muchos años la compañía registró un crecimiento sostenido. Desde 2023, en cambio, el tamaño del negocio se redujo año tras año. Aunque considera que importar puede permitirle sostener temporalmente las ventas, no lo identifica como una transformación definitiva de su actividad industrial.