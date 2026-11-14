9 frases de Scaloni tras la derrota de Argentina: del “factor Messi” a su respaldo a Rulli tras reemplazar a Dibu Martínez

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El primer partido de la era posterior a Lionel Messi de la selección argentina inició con una derrota por 2-1 contra Uruguay. El choque en La Bombonera contó con los goles de Leo Balerdi en contra y Maxi Núñez para la Celeste, y el descuento de Julián Álvarez le aportó una pizca de suspenso al tramo final del clásico del Río de la Plata. Tras anunciar su renovación en la jornada del jueves, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre lo que dejó el duelo y palpitó el amistoso que cerrará la fecha FIFA de noviembre.

“El partido me deja cosas positivas más allá del resultado. A nadie le gusta perder, pero hay cosas positivas. Hubo momentos buenos, sobre todo en el segundo tiempo. Más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó, llegó y lo metió a Uruguay casi en un arco. Hay cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil y toca seguir trabajando. Me hubiera gustado tener la intensidad del segundo tiempo en la primera parte. De no temer de ir a buscar al rival arriba. en el segundo ya no tuvimos ese temor”, analizó Scaloni sobre el compromiso disputado en la Capital Federal.

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Por otro lado, se refirió a la baja concurrencia de público en el estadio, y puntualizó en la responsabilidad del equipo para seguir brindando su tradicional espíritu en los hinchas: “La gente va a venir a alentar a la Selección. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo (Messi). Van a estar en los momentos que necesitemos su apoyo, y nosotros debemos contagiarlos y demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran. No podemos pedir más”.

Además, volvió a trasladar un mensaje de calma y tranquilidad a los fanáticos en medio del ciclo naciente con varios futbolistas que hacen sus primeros pasos en el seleccionado sin el factor de contar con una figura que puede modificar un partido como Lionel Messi: “Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Hoy no pudimos encontrar ese momento para que puedan disfrutar del partido, pero hay que tener paciencia porque son chicos jóvenes que nos van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro y que hagan cosas que son difíciles, sobre todo contra un gran rival”.

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La Albiceleste cayó 2-1 ante la Celeste

Más adelante, remarcó que este tipo de talentos “necesitan jugar con tranquilidad y ya sabemos que los cracks no están, y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo”. “Vamos a competir porque nuestros jugadores son buenos, pero no pensemos que los chicos jóvenes van a definir partidos. Ojalá así sea, pero no le carguemos esa responsabilidad”, subrayó.

Argentina cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes 11 de noviembre contra Costa Rica: se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, desde las 20:00 (hora argentina). Para 2027, la programación oficial de la FIFA contempla un máximo de dos partidos entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos del 7 al 15 de junio, cuatro entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre y dos más del 8 al 16 de noviembre. Ante la expectativa por la Finalissima contra España, en 2028 llegará el primer título oficial con la Copa América.

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En la antesala a este compromiso, Scaloni confirmó su continuidad al frente de la Selección hasta el Mundial 2030. “Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura un montón de cosas. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como el cuerpo técnico, hizo que esté acá”, explicó el DT de 48 años sobre sus razones de seguir al frente del equipo nacional.

Lionel Scaloni habló después del encuentro entre la selección argentina y Uruguay (@Argentina)

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI EN CONFERENCIA TRAS EL ARGENTINA-URUGUAY

Su opinión de la caída ante la Celeste: “Perder no se planifica nunca, pero hay maneras de perder. Más allá del resultado, en el primer tiempo tuvimos una de Julián (Álvarez)... El rival te pone en dificultades y hay que felicitarlo, pero todo el desgaste lo hicimos nosotros, y al final no tuvimos recompensa. Tenemos que hacer que los chicos jueguen, darles la oportunidad de jugar y que vayan agarrando ritmo con esta camiseta. No es fácil, pero se las daremos”.

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¿Qué le gustó del equipo a pesar de la derrota? “Me dejó satisfecho la reacción después del 0-2. Intentó, llegó, tuvo paciencia. Se están conociendo, ven cómo se mueven y ese conocimiento te lo dan los partidos. En el segundo tiempo se vieron cosas interesantes, en el primero un poco menos, pero esa obligación de ir abajo en el resultado hizo que el equipo reaccione”.

¿Repetirá el equipo ante Costa Rica? “Haremos algunos cambios, es evidente que haremos eso, y algunos pueden repetir porque es justo. Algunos chicos me han gustado, y puede ser que repitan, que es de lo que se trata esto: que repitan y puedan jugar partidos”.

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Su respaldo a Gerónimo Rulli tras reemplazar al Dibu Martínez: “Es una garantía. Lo siento porque no tuvo nada que hacer en los goles, pero estamos contentos con él”.