Presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica y embajadora de Estados Unidos refuerzan alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado

Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo una reunión con la embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, este 13 de noviembre de 2026. Crédito: Poder Judicial

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La lucha contra el narcotráfico y las estructuras del crimen organizado volvió a ocupar un lugar central en las relaciones de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos, luego de una reunión celebrada este viernes 13 de noviembre entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, y la embajadora estadounidense en el país, Melinda Hildebrand.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, se realizó a solicitud de la representación diplomática estadounidense y tuvo como principal objetivo fortalecer los mecanismos de cooperación existentes entre ambas partes, así como dar continuidad a las acciones conjuntas contra la delincuencia organizada.

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Durante la reunión, las autoridades abordaron la importancia de mantener una comunicación directa que permita respaldar el trabajo de las instituciones costarricenses responsables de investigar y perseguir delitos relacionados con el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen transnacional.

La presidenta del máximo tribunal destacó que la relación con Estados Unidos constituye un componente relevante para avanzar en los objetivos institucionales establecidos durante su administración.

“El Poder Judicial mantiene una muy buena relación con la Embajada de Estados Unidos y queremos conservarla y fortalecerla”, manifestó la magistrada.

Vargas también explicó que esta cooperación debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía, especialmente en materia de eficiencia judicial, reducción de los tiempos de respuesta y fortalecimiento de las investigaciones criminales.

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“Nuestra intención es que esta alianza contribuya directamente a las prioridades que nos hemos trazado: brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía, agilizar los procesos judiciales y, por supuesto, dar continuidad a las acciones conjuntas que han generado resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional”, indicó.

Representantes de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) participaron en el encuentro desarrollado en la Corte Suprema de Justicia. Crédito: Poder Judicial

OIJ y Ministerio Público, claves en la cooperación bilateral

Uno de los aspectos destacados durante el acercamiento fue el papel que desempeñan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en las acciones coordinadas con las autoridades estadounidenses.

Ambas instituciones tienen responsabilidades fundamentales en la investigación de delitos, la identificación de posibles estructuras criminales y la persecución penal de personas vinculadas con actividades ilícitas.

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La magistrada reconoció especialmente el trabajo desarrollado por estas dependencias, al considerar que forman parte esencial de los esfuerzos conjuntos para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

En la reunión también participaron representantes de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y de la Sección Política y Económica de la Embajada de Estados Unidos, áreas vinculadas con los mecanismos de cooperación y el diálogo diplomático.

La reunión entre representantes de Costa Rica y Estados Unidos tuvo como objetivo fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. Crédito: Poder Judicial

Independencia judicial y reducción del rezago

La reunión se desarrolló pocas semanas después de que Patricia Vargas González asumiera la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 26 de octubre, en una gestión que ha definido varias prioridades relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial costarricense.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción del rezago judicial, el mejoramiento de los servicios que reciben los ciudadanos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para investigar y perseguir penalmente a las organizaciones criminales.

Estas prioridades también buscan atender las dificultades que enfrenta la administración de justicia para tramitar los procesos judiciales de manera oportuna.

Sin embargo, desde la presidencia de la Corte se enfatizó que cualquier iniciativa de cooperación internacional deberá desarrollarse dentro del marco de competencias establecido para el Poder Judicial.

La institución reiteró que el fortalecimiento de sus relaciones con otros países debe mantener como principio fundamental “la defensa y el respeto a la independencia judicial”.

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De esta manera, el acercamiento con la representación diplomática estadounidense forma parte de los esfuerzos institucionales para consolidar la cooperación internacional, sin comprometer la autonomía de las autoridades judiciales costarricenses.