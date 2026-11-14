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El blooper de la defensa argentina que terminó con el gol en contra de Leonardo Balerdi en el clásico ante Uruguay

Un despeje fallido de Lisandro Martínez terminó con la pelota rebotando en el jugador de Roma, que dejó sin chances a Gerónimo Rulli

Uruguay se puso en ventaja en La Bombonera tras una jugada fortuita en la que Leonardo Balerdi terminó convirtiendo en contra de su propio arco
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La selección argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera en el primer partido de la era post-Messi. El amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre comenzó con un trámite equilibrado, aunque el desarrollo cambió de forma marcada en el complemento, cuando la Celeste aprovechó dos acciones de pelota parada y tomó una diferencia que condicionó al conjunto local.

Durante la primera parte no hubo goles. El equipo de Lionel Scaloni tuvo una mayor presencia en ataque, intentó avanzar con la pelota y buscó instalarse cerca del área rival, pero no logró traducir ese dominio territorial en situaciones decisivas. Uruguay resistió ese impulso inicial y esperó su momento para modificar el resultado del partido.

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La apertura del marcador llegó a los 48 minutos mediante un blooper de la defensa, después de que Uruguay adelantara la presión sobre la salida argentina. Giorgian De Arrascaeta envió un centro desde un tiro libre, Ronald Araújo desvió la trayectoria y Lisandro Martínez intentó rechazar con tanta mala fortuna que la pelota impactó luego en el rostro de Leonardo Balerdi. El ex defensor de Boca procuró despejar el balón dentro del área, pero no pudo lograrlo con Darwin Núñez por delante y la acción terminó en un gol en contra en el arco defendido por Gerónimo Rulli, el capitán de la Albiceleste ante la ausencia del Dibu Martínez.

Maximiliano Araújo se anticipó en el área y marcó el 2-0 para Uruguay ante Argentina en La Bombonera

El tanto, producto de una secuencia accidental, le dio a Uruguay la eficacia que no había encontrado durante el primer tiempo. La Celeste, dirigida por Diego Forlán tras la salida de Marcelo Bielsa luego de la actuación en el Mundial 2026, mantuvo la iniciativa y volvió a golpear pocos minutos más tarde. A los 53, De Arrascaeta ejecutó un córner cerrado y Maximiliano Araújo conectó la pelota con la parte superior de la espalda para establecer el 2-0. Rulli se estiró pero no consiguió evitar la segunda caída de su arco. A los 73’ el seleccionado local reaccionó con el descuento de Julián Álvarez tras una asistencia del recién ingresado Gianluca Prestianni.

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