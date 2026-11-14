La curiosa historia del músico que vendió todos sus bienes para instalar el primer museo de la batería en Buenos Aires

Ariel Quiroga, dueño de Casa 1915, con su esposa Paola, su hijo y su nuera

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“Toco desde los 11 años y siento una pasión tan grande por el instrumento que en un momento presentí que algún día iba a tener un museo de la batería. Siempre admiré a esa gente que se compra un motorhome y sale a recorrer el mundo. Fue lo que hicimos con mi esposa, pero nos quedamos, vendimos la casa, el auto y las motos, y dijimos: ‘Vamos por nuestro sueño’. Así nació Casa 1915, el primer museo de la batería en la Argentina”.

Ariel Quiroga cumplió su viejo sueño. Ese mismo que comenzó a delinearse cuando era muy chico y su padre improvisó un bombo con una lata de leche en polvo, utilizando la tapa de plástico como parche y dos ramitas de árbol como palillos. Ahora, como un milagro en medio de uno de los tantos momentos difíciles del país, este jueves fue la inauguración oficial de Casa 1915, en el pasaje Ricardo Rojas 471, en el barrio de Retiro, a la que su dueño define ante Infobae Cultura como “un espacio donde la batería, como una obra de arte, se integra a la historia, el diseño y la arquitectura”.

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La fiesta inaugural contó -obviamente- con la presencia de bateristas: Luis Ceravolo, Chiche Heger, Facundo Guevara, Julián Gramano, Gerardo Prícolo, Félix Py y Dani Pérez, entre otros, además de presentaciones del cantante Claudio Basso y la arpista Sonia Alvarez.

Una batería de 1920, una de las atracciones que pueden verse en Casa 1915

El lugar donde se exhibirán unas 30 baterías de la colección privada de Quiroga es, además, un atractivo en sí mismo: se trata de una señorial casona de dos plantas que fue construida entre 1910 y 1915 por el arquitecto escocés Robert Russell Prentice, el mismo del Palacio Álzaga Unzué y la estación del Ferrocarril Belgrano.

En Casa 1915, con reserva previa, habrá visitas guiadas, clases de batería, clínicas, eventos musicales y culturales, un espacio de restauración y alquiler de instrumentos y hasta una barbería ambientada con la estética de la décadas del 20. Además, se exhibirán instrumentos de otros bateristas y se organizarán homenajes a quienes marcaron a varias generaciones.

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Quiroga descubrió su pasión de chico luego de que su padre improvisó un bombo con la lata de leche en polvo, con la que se entusiasmó tanto que se la llevaba a la cama como si fuera un peluche. Y después, alentados por sus padres, él y su hermano menor, que toca la guitarra, comenzaron a tocar en peñas folklóricas y fiestas de cumpleaños. “Estábamos cenando y mi papá nos preguntaba: ‘¿Y si vamos a darle una serenata a mi amigo tal?’ Y ahí íbamos los hermanitos Quiroga", recuerda.

La batería de la Orquesta Varela Varelita, en un lugar destacado del museo

Mucho tiempo después, Ariel se instaló en Buenos Aires, siempre entre parches, platillos y bombos (acompañó al primer ganador del programa de TV Operación Triunfo, por ejemplo) y, ya con un showroom en Quilmes, se dedicó a la venta, alquiler y reparación del instrumento y de sus accesorios. Y de a poco fue coleccionando baterías: ya tiene unas 50, algunas de un enorme valor histórico.

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“Me gusta mucho lo vintage-admitió-. Tengo instrumentos de 1920, 1940, 1950 y hasta 1970. Siempre tengo amigos afuera y del país y me pasan los datos de alguna batería que es difícil de conseguir”.

La manía por completar su colección contagió a su esposa Paola, a quien Quiroga le reconoce el mérito de haberlo apoyado para concretar Casa 1915 y de un gesto que lo conmovió: en 2013, como regalo de casamiento, le compró una batería alemana muy costosa, con la que él estaba obsesionado, que se había dejado de fabricar y a la que califican como el Roll Royce de los parches, cuyo dueño vivía en Rusia, por lo que el músico coordinó el envío por barco y viajó hasta Chile para retirarla.

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Félix Py, Ariel Quiroga y Luis Ceravolo, en la inauguración de Casa 1915

Pero fue toda una aventura: “Faltaban dos días para casarme y yo estaba con la batería, pero quedé varado en la frontera de Chile, incomunicado. Mi esposa llamaba a Gendarmería para preguntar si había llegado mi camioneta. Lo único que yo hacía era abrir los estuches y decir: ‘Bueno, por lo menos la batería está conmigo’. Finalmente hubo un final feliz para todos y ese instrumento también tiene espacio en Casa 1915.

¿Qué es lo más antiguo que puede verse en el museo? Quiroga cuenta: “Tengo varios tambores muy difíciles de conseguir y una batería hecha en 1920, que fue de cuando empezó este instrumento. Tenía parches de cuero, por lo que los días de humedad no sonaba. ¿Qué hacían entonces los bateristas? A alguien se le ocurrió ponerle focos de luz adentro de los bombos y ese calor hacía que el cuero se mantuviera más rígido. También se pasaban los cueros por arriba del fuego para se estiraran. Si no, a la mitad del show ya no sonaban más".

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Otra batería de valor histórico que está exhibida en Casa 1915 es una que usaban en la la famosa Orquesta Varela Varelita, de los hermanos René y Oscar Varela, que se hizo famosa entre los años 1940 y 1970 tocando foxtrot, vals y ritmos latinos bailables en clubes, confiterías y estudios de radio. Quiroga, que recibió el instrumento como un regalo del hijo de Oscar, asegura que así pudo valorar “lo bien que se tocaba en esa época” y sostiene: “Las nuevas generaciones de músicos deberían escucharla para que puedan apreciar lo que eran las baterías sin la tecnología de alta gama que existe hoy”.

La fachada de la histórica casa donde ya funciona el primer museo de batería de la ciudad

El dueño de Casa 1915 también quiere sumar al museo “baterías icónicas de bateristas que marcaron a varias generaciones” con la idea de hacerles un homenaje. “Algunos son amigos y siempre les pregunto: ¿Alguna vez les hicieron algún reconocimiento? Todos dicen que no. Por eso voy a hacerlo en este espacio -promete- para que vengan con sus instrumentos, los muestren y cuenten su historia porque tenemos la mala costumbre de hacer esos tributos cuando las personas ya no están”.

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En ese sentido, Quiroga lamenta el reciente fallecimiento de Carlos Riganti, ex baterista del grupo Alas y uno de los pioneros del rock progresivo en la Argentina: “Era uno de los primeros que estaban en mi lista para ser homenajeados en Casa 1915. Por eso digo que los reconocimientos se tienen que dar en vida para hacerles un mimo a esos músicos que entregaron tanto”.

Baterías, redoblantes, pedales y soportes, parte de la colección exhibida en Casa 1915

Entre las próximas actividades previstas se destaca la presentación del libro de Julián Gramano que analiza el lenguaje musical de Ringo Starr, que tendrá lugar el 2 de diciembre. Es una autoridad en la materia: durante más de 8 años integró la banda beatle Danger Four y dicta la primera clínica dedicada al célebre baterista en América Latina, que cuenta con el apoyo de Gary Astridge, asistente personal de Ringo y curador de las baterías originales utilizadas en la época de Los Beatles.

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“Así como hubo mucha gente que me apoyó desde un principio, otra me dijo que estaba loco por haber vendido mi casa y mis cosas para crear Casa 1915 -admite Quiroga-. Pero valió la pena cumplir mi sueño porque ahora mis colegas, los porteños y los turistas pueden conocer este espacio diferente a todos los que puede haber en Buenos Aires. Esa es una caricia al alma”.