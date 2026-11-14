Ranking de inflación en América Latina: qué lugar ocupó la Argentina tras la aceleración de octubre

Argentina se ubicó segunda en el ranking de inflación de los últimos doce meses. (Foto: Reuters)

Guardar

La inflación es uno de los indicadores que mejor permiten comparar cómo transita cada economía de la región un mismo momento. Cada mes, los institutos de estadística y los bancos centrales de América Latina publican sus mediciones del índice de precios, y la lectura conjunta de esos datos ayudan a entender qué está pasando puertas adentro en cada caso.

Según datos relevados por Infobae en base a información de organismos oficiales de la mayoría de los países de la región, la Argentina ocupó el segundo lugar en inflación mensual de octubre, con 2,17%, solo por detrás de Venezuela, que marcó 6,20 por ciento. Bolivia completó el podio con 2,07%, apenas 0,13 puntos porcentuales por debajo del registro argentino.

PUBLICIDAD

Esos tres países fueron los únicos que superaron el 1% mensual. Los otros 13 quedaron por debajo de ese nivel y dos de ellos tuvieron deflación, es decir, una baja del nivel general de precios respecto de septiembre. Cuba, Ecuador y Panamá, en tanto, aún no han publicado sus estadísticas de inflación correspondientes a octubre, por lo que no forman parte de la comparación.

Cómo quedó el ranking mensual

Como se mencionó, Venezuela encabezó la lista con 6,20% de inflación en octubre, casi el triple de la cifra argentina. Según el Banco Central de Venezuela, fue la más baja de 2026 y fue el tercer mes consecutivo con un IPC de un solo dígito, después de que en junio y julio los registros fueran de 13,8% y 19,9% respectivamente, un salto que el organismo vinculó con las dificultades de distribución tras los terremotos del 24 de junio.

PUBLICIDAD

El segundo lugar lo ocupó la Argentina, con el IPC del 2,17% medido por el Indec. Detrás aparece Bolivia, que con 2,07%, más que duplicó el 0,85% que había registrado en septiembre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país lo atribuyó principalmente al encarecimiento del transporte, luego de que en septiembre se eliminara la subvención al diésel, y a aumentos en algunos alimentos.

Detrás de ellos, Honduras (0,91%) ocupó el cuarto lugar. En un rango estrecho, de 0,50% a 0,65%, se agruparon seis países: Chile (0,50%), Perú (0,56%), República Dominicana y El Salvador (ambos con 0,58%), Uruguay (0,59%) y México (0,65%), cuya variación fue menos de un tercio de la argentina. Más abajo quedaron Costa Rica (0,39%), Nicaragua (0,21%), Colombia (0,20%) y Brasil (0,14 por ciento).

PUBLICIDAD

Paraguay y Guatemala fueron los dos países con deflación. En el primero, el índice cayó 0,10% según el Banco Central del Paraguay, e incidieron las bajas en los precios de alimentos y de bienes importados. No fue un hecho aislado: ya había tenido variaciones negativas en junio (-0,3%) y julio (-0,1%). En Guatemala, la caída fue de 0,18%. En ambos casos, la deflación mensual no implica que los precios sean menores que los de hace un año: la variación interanual sigue siendo positiva.

Argentina, por encima de lo esperado

No es la primera vez que la Argentina forma parte del podio de países con mayor inflación. De hecho, ha ocupado la segunda posición del ranking durante todo el año. Sin embargo, el IPC de octubre sí sorprendió, porque fue mayor a lo esperado.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración de precios de octubre a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría. (Reuters)

El IPC del 2,2% quedó por encima del 1,9% de septiembre y de lo que esperaban los especialistas: el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicaba la mediana en 1,8%, y las consultoras privadas proyectaban entre 1,8% y 2,1 por ciento.

Una vez conocido el número, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y los regulados y fue de 1,5% en el mes. Según destacó, “la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025” y, “con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018”. Sobre el índice general, agregó en su cuenta de X: “El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría”.

PUBLICIDAD

La inflación del último año

Más allá del ranking de octubre y de los factores que explican los comportamientos de los precios en cada país, se puede tener un panorama más amplio de las economías de la región analizando lo ocurrido en los últimos doce meses.

En la comparación interanual, el orden de los primeros puestos se mantuvo: Venezuela encabezó con 376,90% y la Argentina volvió a ubicarse segunda, con 33,10%, según el Indec. La distancia con el tercero es amplia: Bolivia tuvo 7,08% de inflación anual.

Detrás se ubicaron Honduras (6,98%) y Colombia (6,30%), que tuvo una de las inflaciones mensuales más bajas de la región, pero la quinta interanual más alta. Luego aparecen siete países con variaciones de entre 4,33% y 5,14%: República Dominicana (5,14%), Uruguay (4,87%), Perú (4,83%), Brasil (4,63%), Chile (4,50%), Guatemala (4,38%) y Nicaragua (4,33%). El Salvador (3,90%) y México (3,75%) quedaron por debajo del 4%, mientras que Paraguay (1,70%) y Costa Rica (0,55%) registraron los valores más bajos.

PUBLICIDAD

Con estos números, la Argentina y Venezuela son los únicos dos países del relevamiento con inflación interanual de dos dígitos o más. El resto se ubica por debajo del 10%, de acuerdo a las estadísticas oficiales de cada país.