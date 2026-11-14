Nora Colosimo apuntó contra Mauro Icardi y La China Suárez por la situación que atraviesa Wanda Nara: “Son dos siniestros”

La mamá de Wanda Nara habló de la denuncia que se hizo el viernres pasado por lesiones leves contra Mauro Icardi (Video: LAM-América TV)

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La “Casa de los Sueños” se convirtió el viernes pasado en el escenario de un cruce entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles, en medio de una denuncia de la hija mayor de Nara por lesiones leves contra Icardi. Ese día, Icardi y la China decidieron grabar todo lo que ocurría en la propiedad, y esos videos comenzaron a filtrarse de a poco. Uno de ellos mostró el encuentro cara a cara entre Nara y Suárez, marcado por insultos de la conductora de MasterChef Celebrity hacia la actual pareja del futbolista.

Nora Colosimo habló largo y tendido en LAM (América TV) sobre el violento episodio que involucró a su nieta, a Mauro Icardi y a Eugenia “China” Suárez, ocurrido el viernes pasado en la llamada “Casa de los Sueños”. La madre de Wanda Nara no escatimó palabras y calificó al exfutbolista y a su pareja como “dos siniestros”, al tiempo que pidió a la justicia que no pierda de vista a sus nietas.

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“Son dos siniestros. Todo esto se sabía que podía pasar. Él podría ser de una manera, pero si tiene una pareja normal, una buena compañera, le dice: ‘Esto no es por ahí’. Pero cuando ella es cómplice, ahora no, ya se metió con mi nieta”, disparó Colosimo ante el conductor Ángel de Brito.

El centro de la denuncia es la hija mayor de Wanda, de once años, que acusó a su padre de haberla agarrado de los pelos. Según el relato de la abuela, la menor había enviado “una cantidad inmensa de mensajes de texto” describiendo lo sucedido, en los que pedía auxilio y detallaba la agresión. “Me arrancó los pelos”, habría escrito la niña. Colosimo rechazó la distinción que algunos abogados hicieron entre “agarrar” y “arrancar”: “Agarrar de los pelos igual es una situación violenta para una criatura”.

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La mamá de Wanda Nara se mostró en contra de Mauro

Lo que más indignó a la abuela fue la supuesta intervención de Suárez para que la menor cambiara su versión. “La señora Suárez, la que es mamá de tres niños, le dijo a la nena: ‘Tu papá es bueno, tu papá nunca te pegó. Vos tenés que decir que no te pegó’”, aseguró. Según Colosimo, la niña se encerró con llave en su habitación “del miedo que tenía, para que no le siga pegando”, y el padre ingresó por la ventana.

El panel de LAM también abordó el video que registró el encuentro entre Wanda e Icardi durante ese mismo viernes, en el que la conductora de MasterChef Celebrity insultó a la China. Colosimo no esquivó el tema: “Wanda hizo lo que más de una mamá hubiera hecho”. Días después trascendió que Suárez presentará el lunes una denuncia por amenazas contra Nara, luego de que la conductora le dijera, entre otras cosas, “te voy a cagar a palos”. De Brito lo confirmó y abrió otro frente: “También le puede meter injurias, por prostituta, regalada, muerta de hambre”.

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Fue en ese punto cuando Colosimo advirtió algo que, según dijo, solo una abuela puede ver: “Él amenazó a la nena: ‘Cuando vuelvo de la canoa esa que se fue, te voy a matar’. Entonces, la nena tiene que ir a denunciar al padre también. Estamos desviando algo tan grave como es la agresión a un niño por decir que Wanda atacó a la China, que Martín atacó”. De Brito coincidió: “La pelea de ellos dos es picante, es divertida para los medios, para el Twitter. Lo otro es lo grave”.

Sobre la situación económica de Icardi, Colosimo fue contundente al responder a la abogada Lara Piro, quien había señalado que el exfutbolista le habría comprado un departamento. “El señor Icardi no me dio un euro a mí. Imaginate, no le da al papá”, aclaró, y precisó que el departamento donde vive se lo compró su hija Wanda. “Debe la obra social, debe alimentos, debe, punto”, afirmó en referencia al deportista.

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La mamá de Wanda Nara recordó el pasado de su hija

La abuela también habló de la familia paterna. Contó haber mantenido contacto con Juan Icardi, padre de Mauro, y con sus hermanos, y reveló que el exdelantero lleva dos años sin ver ni hablar con su propio padre. Respecto al viaje de Mauro y la China a Rosario —donde vive la familia paterna—, Colosimo fue tajante: “Eso era un teatro armado para Wanda. El que no lo sabe leer, chicos, por favor”.

El conductor le señaló que, en el pasado, Icardi fue presentado públicamente como un padre ejemplar. Colosimo no lo negó, pero matizó con su propia historia: “Cuando Maxi se le ocurría irse a Dubái a pasear en camello con Wanda, no llamaba a su mamá, llamaba a la suegra. Yo dejaba todo porque la prioridad eran mis nietos. Hacía de madre, los llevaba al jardín, iba a reunión de colegio, cambié pañales, mamaderas”. Y aclaró que eso no borra lo que vino después: “En el momento que Wanda denunció una violencia, nunca mintió, fue. Cuando denunció las infidelidades, fueron. Tuve la desgracia de ser testigo de dos”, refiriéndose en ese último caso a infidelidades de Maxi López, primer marido de su hija.

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Cuando Pepe Ochoa intentó instalar la idea de un patrón en la conducta de Wanda —señalando que en su época con Maxi López también hubo acusaciones similares—, Colosimo lo frenó en seco: “No es el patrón de Wanda, son dos hombres violentos que le tocaron, ¿y qué va a hacer?”. Pilar Smith sumó una lectura en la misma dirección: “Busquemos el patrón en Mauro también, porque se puede ver. Wanda también puede ser una mujer desafortunada a la que dos hombres fueron violentos con ella”. Colosimo respondió con una sola palabra: “Exacto”.

Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

Colosimo también dejó en claro la magnitud del dolor que carga. “Yo tengo el dolor de esta situación que no terminó. Esto va para largo. ¿Por qué va para largo? Porque todavía hoy tengo a la más chiquita en la casa de él”, dijo, visiblemente afectada. Y cerró con un llamado que condensó todo: “Le pido a la justicia que no saque los ojos de mis dos nietas. A otros niños que les está pasando algo parecido van a decir: ‘¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a contar si todo queda en la nada?’ Ese es el mensaje”.

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