¿Se estancó la desinflación?: el dato que esperanza al Gobierno y los riesgos que asoman en el cierre de 2026

El IPC registró una aceleración mensual de 0,3 puntos porcentuales en octubre (Foto: EFE)

Guardar

La inflación volvió a superar el 2% en octubre, pero el Gobierno se aferró a un dato para sostener que la desaceleración de los precios continúa: el indicador núcleo fue de 1,5%, su menor registro en 15 meses. No obstante, el desafío para los últimos dos meses de 2026 será que esa señal no quede opacada por una eventual suba estacional de la carne, el arrastre del recorte de subsidios de Zona Fría sobre las tarifas de gas y un nuevo encarecimiento de los combustibles si recrudece el conflicto en Medio Oriente.

La diferencia entre ambos indicadores explica la discusión. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) general incorpora todos los bienes y servicios de la canasta, desde alimentos y combustibles hasta tarifas y productos afectados por cuestiones climáticas. La inflación núcleo, en cambio, deja afuera los precios estacionales y los regulados, como algunos servicios públicos, porque suelen moverse por factores puntuales y más volátiles.

PUBLICIDAD

Por eso, para el equipo económico el 2,2% de octubre no describe por completo la dinámica de fondo. La suba de las tarifas de gas tras los cambios en el régimen de Zona Fría, el aumento de los combustibles asociado al encarecimiento internacional del petróleo y el salto de algunos productos estacionales explicaron buena parte de la aceleración mensual.

Para el equipo económico el 2,2% de octubre no describe por completo la dinámica de fondo

El interrogante es si esos factores quedarán circunscritos a octubre o si tendrán continuidad en noviembre y diciembre. El recorte de subsidios en las zonas alcanzadas por los subsidios al gas dejó parte de su impacto para el mes siguiente, mientras que la carne vacuna suele aumentar hacia el cierre del año y puede incidir de forma directa incluso sobre la medición núcleo.

PUBLICIDAD

A eso se suma el frente externo. Una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente podría volver a impulsar el precio del petróleo, trasladar presión a los combustibles y complicar la trayectoria de la inflación local. Las proyecciones privadas para noviembre oscilan entre 1,7% y 2%, con una baja esperada en las verduras y dudas sobre las tarifas, la carne y la evolución de los precios internacionales.

El Ministerio de Economía sostuvo que “el indicador que mejor refleja la dinámica subyacente es la inflación núcleo: 1,5%, la más baja en 15 meses”. El comunicado atribuyó el aumento del índice general a los cambios en Zona Fría, al efecto de la guerra en Medio Oriente sobre los combustibles y a las subas estacionales vinculadas con cuestiones climáticas.

PUBLICIDAD

El indicador que mejor refleja la dinámica subyacente es la inflación núcleo (Caputo)

La cartera también resaltó que la media móvil anualizada de seis meses de la núcleo descendió a 22,7% en octubre y la del nivel general a 26,6%. Además, indicó que el promedio móvil de tres meses de la inflación núcleo alcanzó su menor valor desde enero de 2018. “El ruido es transitorio. La inflación sigue bajando”, afirmó, al destacar que el petróleo cayó más de 20% desde su máximo de octubre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que “la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación”. El BCRA consideró que la política fiscal y monetaria, junto con una menor inercia de precios y salarios, debería favorecer una desaceleración en el cierre del año.

PUBLICIDAD

No obstante, el organismo presidido por Santiago Bausili advirtió que la carne suele registrar aumentos elevados entre noviembre y diciembre, aunque estimó que las subas de Carnes y derivados serían menores que las de fines de 2025 y comienzos de 2026. También incluyó entre los riesgos el alza de la tarifa promedio de gas por red, a raíz de la reducción de subsidios de Zona Fría, y una eventual nueva suba del petróleo.

La mirada de los analistas

El informe de research de Banco Comafi destacó que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división de mayor aumento en octubre, con 4,2% mensual y 51,1% interanual. “Entendemos que octubre recogió solo una parte del efecto y que el resto llegaría con posterioridad, en el dato de noviembre”, resaltó sobre la modificación de los descuentos al gas en las zonas frías.

PUBLICIDAD

La entidad puso el foco también sobre la carne, que acumuló una suba de apenas 2,4% desde marzo, frente a 15,4% del nivel general. “Esa categoría podría dejar de ser un factor de contención en los próximos meses, con un efecto directo sobre la inflación núcleo”, sostuvo. Esta categoría subió 14,6% entre octubre y diciembre de 2025 y 10,9% durante el mismo período de 2024. Para noviembre, Comafi estimó una suba del IPC cercano a 2 por ciento.

Un análisis del Banco Hipotecario proyectó una desaceleración hacia 1,7% en noviembre: “Con datos hasta el 12 de noviembre, los precios estacionales muestran estabilidad”, por lo que espera una desaceleración marcada de ese componente respecto de octubre. También observó que el precio del novillo permanece estable en lo que va del mes.

PUBLICIDAD

Un reporte de Invertir en Bolsa (IEB) resaltó que “los procesos de desinflación no son lineales, y el tramo final suele ser el más complejo”. La firma remarcó que la carne todavía no evidenciaba la suba estacional que ya se había iniciado en noviembre del año pasado: el promedio de la hacienda en pie en Cañuelas, hasta el 13 de noviembre, se ubicaba levemente por debajo del de octubre.

Los analistas de IEB esperan que los precios de las verduras cedan durante el bimestre noviembre-diciembre, como ocurrió desde 2017 frente al resto de la canasta. En sentido contrario, afirmó que el gas dejará arrastre porque octubre incorporó solo una parte de la reducción de subsidios de Zona Fría. Su estimación es que el IPC vuelva a una zona cercana al 1,9%, impulsado por una desaceleración de los estacionales.

PUBLICIDAD

Los procesos de desinflación no son lineales, y el tramo final suele ser el más complejo (IEB)

En paralelo, un informe de Banco Puente destacó que “la inflación núcleo fue el menor registro desde julio de 2025. La entidad planteó que el dato a seguir será si el índice general converge hacia esa medición una vez que se disipen los factores puntuales, aunque anticipó que Zona Fría podría tener incidencia también en noviembre.

Siguiendo esa línea argumental, el economista de Fundación Libertad, Joaquín Aranguiz, afirmó que “la inflación de fondo cuenta otra historia”. Según su cálculo, los regulados subieron 2,9% y los estacionales 5,5% en octubre; entre ambos aportaron algo más de un punto porcentual al 2,2% general. También dijo que la inflación fue mayor en la región Pampeana, Patagonia y Cuyo, donde el gas tiene una incidencia superior.

PUBLICIDAD

Las consultoras relevadas por el BCRA anticipan una inflación de 30% para todo 2026 (Foto: Reuters)

Para noviembre, Aranguiz destacó que la electricidad subiría 3,57% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el gas 2,17% promedio. “Si la núcleo se mantiene baja, el 2,2% de octubre va a parecer más un golpe puntual que un cambio de tendencia”, sostuvo. El economista planteó que habrá que seguir el comportamiento de las verduras, las tarifas y la carne.

La analista de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados, Justina Gedikian, contó que “la buena noticia vino por el lado del IPC núcleo, que moderó a 1,5% mensual desde 1,7% en septiembre”. Interpretó que el salto del índice general respondió a los componentes volátiles y a la corrección tarifaria, más que a un cambio de tendencia.

El salto del índice general respondió a los componentes volátiles y a la corrección tarifaria, más que a un cambio de tendencia (Gedikian)

Gedikian estimó que, si los precios estacionales se normalizan y no se producen nuevos saltos en combustibles, la inflación podría regresar a la zona de 1,8% en noviembre. Aun así, advirtió que los precios regulados mantienen un piso alto para el índice, por lo que sería difícil que baje de 1,5% mensual durante los últimos meses de 2026.

Indicadores de alta frecuencia

Para Aldazabal & Cía., los indicadores de alta frecuencia apuntan a una moderación leve en noviembre, con una inflación cercana a 2 por ciento. La sociedad de Bolsa sostuvo que el proceso de desinflación seguiría durante los próximos meses, aunque elevó levemente su escenario base y proyectó que 2026 cerrará con una inflación de 31,5 por ciento.

Adcap Grupo Financiero consideró que “no conviene sobrerreaccionar al dato general de inflación”. La firma atribuyó la sorpresa de octubre a ajustes puntuales en regulados y estacionales, recordó que los cambios en Zona Fría entraron en vigencia el 13 de octubre y señaló que parte del impacto se trasladaría a noviembre. También planteó que los aumentos de la magnitud observada en las verduras suelen revertirse.