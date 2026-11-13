Comenzó el Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores en vivo

Los conductores de la ceremonia de Aptra palpitaron en la previa la ceremonia (Video: A24)

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La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 acaba de comenzar en Buenos Aires, con la entrega de 35 estatuillas que reconocen a los ciclos, equipos y figuras de la televisión por cable. La gala, transmitida en vivo por A24 y conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, tiene a A24 y TN como los canales con más nominaciones, con 21 candidaturas cada uno.

La ceremonia se realiza en Buenos Aires, con transmisión en vivo de A24 y la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, distingue a ciclos, equipos y figuras de la televisión por cable.

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Marina Calabró y Sergio Lapegüe, los conductores del Martín Fierro de Cable 2026 (RSFotos)

Entre los nominados aparecen Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Ariel Tarico, Carolina Amoroso y Nelson Castro, en una gala marcada por la competencia entre las señales informativas. La disputa entre A24 y TN atraviesa varias de las ternas centrales. En periodístico, A24 compite con Wifi, el programa de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, mientras que TN postula a ¿La ves?, conducido por Jonatan Viale.

La categoría también incluye a Argenzuela, de Jorge Rial, y a Minuto Uno, encabezado por Gustavo “Gato” Sylvestre, ambos por C5N. Los cuatro ciclos forman parte de la programación de actualidad de las señales de cable.

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El presidente de Aptra Luis Ventura (RSFotos)

En noticiero diurno, A24 presenta Otra mañana, con Antonio Laje; TN participa con Tempraneros, conducido por Mario Massaccesi y Paula Bernini; y Crónica TV compite con Siempre Noticias, al frente de Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso.

La terna de noticiero central reúne a Diario de las 20, de Argentina 12; La noche, de Canal 26; Más verdad, de LN+; y Tierra de nadie, de Crónica TV. Además, A24, C5N, Crónica TV y TN se miden en la categoría de servicio informativo.

Todos los nominados del Martín Fierro de Cable 2026

Interés general

Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)

Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)

Redespiertos – Guido Martínez (TN)

Baby Etchecopar

Magazine

Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)

Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)

Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)

Económico

Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)

Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)

Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)

Periodístico

Argenzuela – Jorge Rial (C5N)

¿La ves? – Jonatan Viale (TN)

Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)

WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)

Jonatan Viale

Cultural / Educativo

El baúl de Charlie – Charlie López (TN)

Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)

Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12) GANADOR

Entrevistas

Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)

Right Now – Julieta Camaño (C5N)

Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad) GANADOR

Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)

Noticiero diurno

Otra mañana – Antonio Laje (A24)

Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)

Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)

Luis Novaresio (Jaime Olivos)

Noticiero central

Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)

La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)

Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)

Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)

Deportivo

El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)

Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports) GANADOR

ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

TN Deportivo (TN)

TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)

Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)

Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Pakapaka)

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)

Cantando y bailando con Plim Plim

Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Documental

Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)

Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)

Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

Culinario

Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)

Historias Ricas (TN)

Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet)

Guillermo Capuya

Programa rural

Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

Abriendo caminos (América Sports)

El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)

Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)

Servicios

El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)

Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)

Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)

Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)

Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)

Ariel Tarico (Infobae en Vivo)

Producción integral

América 24 (A24)

Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Crónica TV)

Morir en guerra ajena (TN)

C5N

Labor humorística

Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN) GANADOR

Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)

Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)

Paula Bernini – Tempraneros (TN)

Diego Sehinkman (Gastón Taylor)

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)

Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)

Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)

Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)

Labor periodística deportiva

Alejandro Wall (Fox Sports)

Diego Latorre (ESPN)

Leonardo Paradizo (A24)

Marcelo Benedetto (DSports)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N)

Cecilia Boufflet (A24)

Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (C5N)

Ernesto Hadida (Crónica TV)

Nelson Castro (TN)

Pablo Rossi (A24)

Cecilia Boufflet

Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

Panelista

Rubén Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (TyC Sports) GANADOR

Román Iucht (TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN)

Cecilia Martí (TN)

Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

Columnista político

Adrián Ventura (TN)

Daniel Bilotta (La Nación+)

Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

Florencia Barragán (TN)

Andrés Lerner (C5N)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

Willy Laborda

Columnista policial / Judicial

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación+)

Rodrigo Alegre (TN)

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Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)

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