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Comenzó el Martín Fierro de Cable 2026: todos los ganadores en vivo

Con transmisión de A24 la gala que premia a las figuras, los programas y los equipos de la televisión paga, tuvo su inicio con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe

Los conductores de la ceremonia de Aptra palpitaron en la previa la ceremonia (Video: A24)
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La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 acaba de comenzar en Buenos Aires, con la entrega de 35 estatuillas que reconocen a los ciclos, equipos y figuras de la televisión por cable. La gala, transmitida en vivo por A24 y conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, tiene a A24 y TN como los canales con más nominaciones, con 21 candidaturas cada uno.

La ceremonia se realiza en Buenos Aires, con transmisión en vivo de A24 y la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura, distingue a ciclos, equipos y figuras de la televisión por cable.

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Martín Fierro de Cable - Salón
Marina Calabró y Sergio Lapegüe, los conductores del Martín Fierro de Cable 2026 (RSFotos)

Entre los nominados aparecen Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Ariel Tarico, Carolina Amoroso y Nelson Castro, en una gala marcada por la competencia entre las señales informativas. La disputa entre A24 y TN atraviesa varias de las ternas centrales. En periodístico, A24 compite con Wifi, el programa de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, mientras que TN postula a ¿La ves?, conducido por Jonatan Viale.

La categoría también incluye a Argenzuela, de Jorge Rial, y a Minuto Uno, encabezado por Gustavo “Gato” Sylvestre, ambos por C5N. Los cuatro ciclos forman parte de la programación de actualidad de las señales de cable.

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Martín Fierro de Cable - Alfombra Roja
El presidente de Aptra Luis Ventura (RSFotos)

En noticiero diurno, A24 presenta Otra mañana, con Antonio Laje; TN participa con Tempraneros, conducido por Mario Massaccesi y Paula Bernini; y Crónica TV compite con Siempre Noticias, al frente de Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso.

La terna de noticiero central reúne a Diario de las 20, de Argentina 12; La noche, de Canal 26; Más verdad, de LN+; y Tierra de nadie, de Crónica TV. Además, A24, C5N, Crónica TV y TN se miden en la categoría de servicio informativo.

Todos los nominados del Martín Fierro de Cable 2026

Interés general

  • Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)
  • Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)
  • Redespiertos – Guido Martínez (TN)
Baby Etchecopar
Baby Etchecopar

Magazine

  • Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)
  • Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)
  • Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)
  • Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)

Económico

  • Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)
  • Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)
  • Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)

Periodístico

  • Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
  • ¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
  • Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)
  • WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)
Entrevista de Maria Laura Santillan a Jonatan Viale
Jonatan Viale

Cultural / Educativo

  • El baúl de Charlie – Charlie López (TN)
  • Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
  • Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12) GANADOR

Entrevistas

  • Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)
  • Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)
  • Right Now – Julieta Camaño (C5N)

Arte, moda y tendencia

  • La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)
  • Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad) GANADOR
  • Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)

Noticiero diurno

  • Otra mañana – Antonio Laje (A24)
  • Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)
  • Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)
La Vida Después
Luis Novaresio (Jaime Olivos)

Noticiero central

  • Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)
  • La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)
  • Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)
  • Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)

Deportivo

  • El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)
  • Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports) GANADOR
  • ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Periodístico deportivo

  • Sportia (TyC Sports)
  • SportsCenter (ESPN)
  • TN Deportivo (TN)
  • TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

  • Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)
  • Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)
  • Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil / Juvenil

  • Argentinhitos (Pakapaka)
  • Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
  • Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)
Cantando y bailando con Plim Plim
Cantando y bailando con Plim Plim

Servicio informativo

  • A24
  • C5N
  • Crónica TV
  • TN

Documental

  • Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)
  • Generación Dorada (Fox Sports)
  • Octubre TV (Argentina 12)

Temas médicos

  • A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)
  • Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)
  • Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)

Culinario

  • Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)
  • Historias Ricas (TN)
  • Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet)
Guillermo Capuya
Guillermo Capuya

Programa rural

  • Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)
  • TN Campo (TN)
  • Tranquera abierta (Canal Rural)

Turismo y tiempo libre

  • Abriendo caminos (América Sports)
  • El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
  • Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)

Servicios

  • El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)
  • Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
  • Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)
  • Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

  • C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)
  • Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)
  • Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN)
Ariel Tarico (Infobae en Vivo)
Ariel Tarico (Infobae en Vivo)

Producción integral

  • América 24 (A24)
  • Cromañón, 20 años (Somos AMBA)
  • Crónica Televisión (Crónica TV)
  • Morir en guerra ajena (TN)
  • C5N

Labor humorística

  • Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN) GANADOR
  • Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)
  • Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)

Labor conducción femenina

  • Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)
  • Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)
  • Paula Bernini – Tempraneros (TN)
Diego Sehinkman
Diego Sehinkman (Gastón Taylor)

Labor conducción masculina

  • Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)
  • Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)
  • Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)
  • Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)

Labor periodística deportiva

  • Alejandro Wall (Fox Sports)
  • Diego Latorre (ESPN)
  • Leonardo Paradizo (A24)
  • Marcelo Benedetto (DSports)
  • Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)

Labor periodística femenina

  • Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N)
  • Cecilia Boufflet (A24)
  • Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (C5N)
  • Ernesto Hadida (Crónica TV)
  • Nelson Castro (TN)
  • Pablo Rossi (A24)
Spot Infobae Studio - Junio - Cecilia Boufflet
Cecilia Boufflet

Cronista / Movilero

  • Cristian Eche (Crónica TV)
  • Alejandro Moreyra (C5N)
  • Mercedes Mora (A24)
  • Fabián Rubino (A24)

Panelista

  • Rubén Rabanal (A24)
  • Rodolfo Cingolani (TyC Sports) GANADOR
  • Román Iucht (TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

  • Alejandra Peñalva (TN)
  • Cecilia Martí (TN)
  • Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

Columnista político

  • Adrián Ventura (TN)
  • Daniel Bilotta (La Nación+)
  • Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

  • Florencia Barragán (TN)
  • Andrés Lerner (C5N)
  • Willy Laborda (A24)
  • Lara López Calvo (A24)
Cena a beneficio del Museo Moderno
Willy Laborda

Columnista policial / Judicial

  • Gabriel Iezzi (A24)
  • Lucas Occhipinti (Crónica TV)
  • Nicolás Pizzi (La Nación+)
  • Rodrigo Alegre (TN)

Aviso publicitario

  • Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)
  • Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)
  • Easy a todo – Easy (Don by Havas)
  • Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)

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