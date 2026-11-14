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El dolor de Lorna tras ser eliminada de Cuestión de Peso: "Susana, lamento haberte decepcionado"

La participante quedó fuera del programa por un margen de 700 gramos y, al despedirse, recordó el encuentro donde la diva le había pedido bajar "un poquito más"

Durante la emisión del programa Cuestión de Peso en eltrece, la participante Lorna quedó eliminada por una diferencia de 700 gramos tras haber descendido 16,9 kilos. En el estudio, junto al equipo del ciclo y el médico Alberto Cormillot, la participante hizo referencia a su salida de la competencia y declaró que lamentaba haber decepcionado a la conductora Susana Giménez.
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Semanas atrás, Susana Giménez la había visto con la campera que ella misma le regaló y, al notar que todavía no le cerraba, le pidió que bajara “un poquito más”. Lorna, fanática declarada de la diva y participante de Cuestión de Peso, se aferró a esas palabras como a una promesa que se hizo a sí misma. El jueves, la báscula iba a decir si había podido cumplirla.

Lorna quedó eliminada por 700 gramos y se anotó en el repechaje

La salida de Lorna de Cuestión de Peso quedó definida por un margen mínimo: la participante necesitaba llegar a los 104,2 kilogramos en la báscula y se quedó 700 gramos por encima de esa marca. Con ese resultado, el programa no le dio la posibilidad de ser rescatada por el voto del público, lo que hizo que su eliminación fuera automática.

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Sin embargo, Lorna no esperó a que se cerrara el momento para tomar una decisión. Antes de que terminara el anuncio, ya había hecho el cálculo: se anotó en el repechaje. “Como el repechaje había tiempo para anotarse hasta hoy, me anoto”, dijo, y el conductor Mario Massaccesi lo destacó: “Ella ya está pensando cuál es su proyecto, su alternativa. Lo vino calculando antes”.

Se fue con casi 17 kilos menos y el respaldo del equipo médico

El doctor Sergio Verón fue el primero en poner en perspectiva el recorrido de Lorna dentro del programa. “Llevás casi dieciséis kilos novecientos bajados”, señaló, y subrayó su constancia en las actividades físicas a pesar de la incomodidad que eso siempre le generó. “No lo hacía a desgano”, afirmó el profesional.

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La doctora Natalia Natalini también destacó los avances desde lo alimentario: según explicó, Lorna logró ordenar su dieta diaria pese a las particularidades que tiene con los alimentos. Por su parte, el doctor Alberto Cormillot precisó que la participante se va con la tiroides controlada, con una probable mejora en la insulinoresistencia y con un hígado graso que mostró evolución positiva respecto a la ecografía inicial. Lorna también tiene pendiente un análisis de laboratorio que, según acordó con el equipo médico, realizará durante noviembre.

Lorna susana gimenez
Lorna y Susana Giménez

“Lamento, Susana, haberte decepcionado”, dijo Lorna al despedirse

El momento más emotivo de la eliminación llegó cuando Lorna se dirigió directamente a la conductora Susana Giménez en su despedida. “Lamento, Susana, haberte decepcionado”, dijo, antes de que tanto Massaccesi como el doctor Verón le aclararan que la diva nunca expresó decepción. “No pongas a Susana palabras que no dijo”, le señaló el conductor.

Lorna intentó explicarse: recordó que Giménez le había dicho que bajara “un poquito más”, y que desde entonces había pasado tiempo sin que ella pudiera cumplir esa expectativa. Verón, en cambio, interpretó la situación de otra manera: “Yo creo que Susana está contenta. Si vio lo que lograste, está muy orgullosa de vos”.

Susana la alentó en octubre tras verla con la campera que le había regalado

El vínculo entre Lorna y Susana Giménez es uno de los ejes que marcó su paso por el programa. La participante es una declarada fanática de la conductora y, cada vez que tiene la oportunidad, busca cruzársela. En octubre, Lorna se trasladó en colectivo hasta una cena de gala para esperar a que Giménez saliera, y aguardó desde las 22.15 hasta cerca de las 23.40 sin comer nada, solo con una gaseosa light.

En ese encuentro, Susana notó que Lorna llevaba puesta la campera que le había regalado en junio, aunque sin poder cerrarla. “¿Cuánto bajaste?”, le preguntó. Cuando Lorna respondió que más de 13 kilos, la conductora reaccionó con entusiasmo y le dijo: “Estoy contenta, bajá un poquito más todavía”. Fue esa frase la que Lorna interpretó como una vara que no pudo alcanzar antes de su eliminación.

Lorna anunció que, mientras espera el repechaje, planea tomarse un descanso de todo lo que le genera estrés para volver a arrancar con más energía si regresa al programa.

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