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Cande Tinelli recordó su separación de Coti Sorokin: "Mucha soledad"

La hija de Marcelo Tinelli estuvo invitada al programa de streaming de Ángel de Brito y contó los pormenores de la fallida relación con el músico

La hija de Marcelo Tinelli repasó en el streaming de Ángel de Brito el desgaste con Coti Sorokin y admitió que instalarse en España fue una apuesta que la relación no pudo sostener (Video: Ángel Responde- Bondi Live)
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Cande Tinelli volvió a referirse a su separación de Coti Sorokin, el músico con quien se casó en una multitudinaria fiesta en el Haras de Exaltación de la Cruz y con quien compartió seis años de relación, incluyendo el tiempo previo a la boda. La cantante e influencer participó como invitada en Ángel Responde (Bondi Live), el programa de streaming conducido por Ángel de Brito, donde también estuvo presente su hermana Mica Tinelli. Allí reconoció que el deterioro de la pareja se aceleró tras el casamiento y que la distancia que imponía la vida de gira del cantante fue central en el quiebre.

La gente cree que fui breve porque estuve casada un año, pero yo estuve en pareja seis años también”, aclaró Cande, desmintiendo la percepción pública de que el vínculo fue fugaz. Según relató, el punto de inflexión llegó cuando se instaló en Madrid para acompañar a Sorokin en su carrera internacional. “Me arriesgué, dije bueno, mi vida se va a construir allá y bueno, no fue tan fácil la verdad. Mucha soledad, él se iba de gira, yo si no lo acompañaba me quedaba sola en Madrid”, describió. Mica intervino para sumar otro factor: “No tenía ninguna rutina”.

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De Brito sintetizó la situación con una observación directa: “Ser novia de un músico es complicado”. Cande asintió sin rodeos: “Un poco”. Cuando el conductor le preguntó si era celosa, ella lo admitió, pero aclaró que eso no fue el origen de los conflictos con Sorokin. “Desde ese lado no había conflicto”, dijo. Respecto de si la relación tuvo rasgos tóxicos, fue categórica: “No”. De Brito insinuó que quizás era Sorokin quien lo era, y Cande respondió entre risas: “Somos bravos los dos”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin
Cande y Coti estuvieron en pareja seis años antes de casarse

En un tramo más íntimo del programa, De Brito le preguntó a Mica si Cande solía revisar el celular de su pareja. La respuesta de la mayor fue irónica: “Nunca jamás”. Cande no lo negó del todo. “Puede ser que una vez lo revisé. Estábamos muy mal”, admitió, y cerró el tema con una reflexión que generó risas en el estudio: “No lo volvería a hacer nunca más. Es peor”. Mica remató: “O sea que encontraste”.

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La conversación también giró en torno a la boda. De Brito recordó la fiesta con elogios —“fue divina, la verdad, nos re divertimos”— y abrió el tema que más carcajadas generó: la partida anticipada de Marcelo Tinelli, padre de las dos invitadas. Según el conductor, Marcelo se retiró durante la celebración con la excusa de ir a dormir a su otro hijo, Lolo, y no regresó. “Lo quería matar”, dijo Cande, y luego se dirigió directamente a su padre: “Si me estás viendo, sí, estuviste mal”. Mica intentó matizar la situación: “También estaba removilizado... dijo que hice bien en irme porque estaba como muy desbordado”. Cande aceptó la explicación a medias: “Sí, prefería quedarse como con esa sensación”.

Hacia el final del programa, el relato viró hacia una anécdota con Cristian Castro que provocó carcajadas en el estudio. Ante la consulta de De Brito sobre si el cantante había tratado de seducirla, Cande lo desmintió de entrada: “No, no me quiso levantar, no”. Sin embargo, su propio relato complejizó la negación: Castro la invitó a encontrarse en su hotel bajo el pretexto de unos patitos de hule en la bañera. “Me invitó al hotel, me pongo los patitos de hule. Dije tipo: ‘¿Me veo en mis sueños?’”, recordó entre risas. El episodio tuvo un agravante: ocurrió durante el primer programa en el que Marcelo Tinelli los presentó a ella y a Sorokin juntos, y el propio conductor hizo un comentario sobre la presencia de Castro que encendió los celos del músico. “Todo el programa con Coti peleados”, recordó Cande, quien admitió que, mientras integraban el jurado, intercambiaron algunas palabras por lo bajo. “¿Se puteaban ahí?”, preguntó De Brito. “Un poco, sí”, confirmó ella.

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