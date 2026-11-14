Marta Fort causó furor con su desfile en el recital de María Becerra: los videos

Marta Fort asistió al recital de la cantante María Becerra en el estadio Movistar Arena. Los registros compartidos en redes sociales muestran a la joven luciendo un vestido negro con transparencias mientras camina entre bastidores y se acerca al sector del público durante el desarrollo del espectáculo musical.

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Marta Fort fue ovacionada durante su participación en el show de María Becerra en el Movistar Arena, donde desfiló en una pasarela junto con la actriz Eva de Dominici, la cantante y actriz Ángela Torres y otras figuras invitadas. El tramo del espectáculo estuvo acompañado por la canción “Sexo es la moda”.

La hija de Ricardo Fort lució un conjunto negro con transparencias, bordados y apliques brillantes de Verónica de la Canal. También llevó el cabello rubio suelto y con ondas, un trabajo realizado por el estilista Christian Rey, quien la acompañó durante la noche.

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Una mujer de cabello rubio posa agachada con un vestido negro de encaje y transparencias en el pasillo interior de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fort, su representante Natalia Román y la creadora de contenido Mary Alderete compartieron imágenes de la aparición en el escenario. En las publicaciones se leyeron mensajes como “La reina”, “Hermosa experiencia” y “Una que la rompió fue ella”, en referencia a la reacción de los asistentes.

En otro registro se escucha la frase “Mirá, Comandante, todo el Movistar Arena aclamando a tu hija”, en alusión a Ricardo Fort. Marta recibió los aplausos del público desde la pasarela antes de bajar del escenario.

Luego de su participación, Marta Fort se acercó a los camarines para saludar a María Becerra. El encuentro quedó registrado después de la presentación, que sumó el desfile de las invitadas a la puesta del recital.

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La aparición de Fort se produjo en uno de los pasajes de la puesta que integró música y desfile. Mientras sonaba “Sexo es la moda”, las invitadas recorrieron la pasarela dispuesta en el escenario y el público acompañó el momento con aplausos y gritos.

Marta Fort y María Becerra se encontraron en los camarines del Movistar Arena

Marta Fort recordó a su padre con un tapado rojo en MasterChef Celebrity

La presencia de Ricardo Fort también estuvo presente en televisión unos días antes de la participación de Marta en el recital. Durante una gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la joven ingresó al estudio con un tapado rojo que había pertenecido a su padre. Wanda Nara advirtió la prenda antes de que comenzara el desafío y le pidió que se acercara para mostrarla. “Me traje tapadito”, respondió Marta ante la consulta de la conductora.

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El abrigo estaba asociado a una imagen conocida de Ricardo Fort y a la frase “Hoy rojo contra la envidia”. Marta explicó ese vínculo durante el intercambio en el ciclo de Telefe, mientras sus compañeros reaccionaban desde sus puestos. “Este lo usó en el típico meme”, señaló al recordar el origen de la prenda. La escena sumó comentarios de Lizy Tagliani y de la propia Nara, quienes siguieron la conversación con referencias al estilo del empresario.

En la gala de eliminación, Marta Fort lució el icónico saco rojo contra la envidia y emocionó a todos (MasterChef Celebrity – Telefe)

En otra emisión del certamen, la participante habló sobre el lugar que ocupa su padre en su vida y sobre los objetos que conserva. “Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado”, afirmó Marta, según publicó Infobae. También mencionó que utiliza las zapatillas y los autos que pertenecieron a Ricardo porque ambos calzan el mismo número y porque esos vehículos siguen formando parte de su día a día.

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Para Marta, el recuerdo de su padre incluye prendas y objetos, pero también una actitud frente a la exposición pública. “En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre”, expresó. Ese antecedente sumó contexto a la frase que se escuchó durante su desfile en el Movistar Arena, cuando una voz celebró que el público aclamara a la hija del empresario.

El paso de Marta por el recital reforzó su presencia pública durante una noche que combinó música, moda y recuerdos en el escenario.