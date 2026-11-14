Teleshow

Marta Fort causó furor con su desfile en el recital de María Becerra: los videos

Marta Fort fue una de las invitadas del show de María Becerra en el Movistar Arena, donde desfiló al ritmo de “Sexo es la moda”, recibió una ovación y saludó a la artista tras el recital

Marta Fort asistió al recital de la cantante María Becerra en el estadio Movistar Arena. Los registros compartidos en redes sociales muestran a la joven luciendo un vestido negro con transparencias mientras camina entre bastidores y se acerca al sector del público durante el desarrollo del espectáculo musical.
Guardar

Marta Fort fue ovacionada durante su participación en el show de María Becerra en el Movistar Arena, donde desfiló en una pasarela junto con la actriz Eva de Dominici, la cantante y actriz Ángela Torres y otras figuras invitadas. El tramo del espectáculo estuvo acompañado por la canción “Sexo es la moda”.

La hija de Ricardo Fort lució un conjunto negro con transparencias, bordados y apliques brillantes de Verónica de la Canal. También llevó el cabello rubio suelto y con ondas, un trabajo realizado por el estilista Christian Rey, quien la acompañó durante la noche.

PUBLICIDAD

Una mujer rubia con vestido negro de encaje transparente posa agachada en un pasillo largo con paredes de bloques de cemento.
Una mujer de cabello rubio posa agachada con un vestido negro de encaje y transparencias en el pasillo interior de un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fort, su representante Natalia Román y la creadora de contenido Mary Alderete compartieron imágenes de la aparición en el escenario. En las publicaciones se leyeron mensajes como “La reina”, “Hermosa experiencia” y “Una que la rompió fue ella”, en referencia a la reacción de los asistentes.

En otro registro se escucha la frase “Mirá, Comandante, todo el Movistar Arena aclamando a tu hija”, en alusión a Ricardo Fort. Marta recibió los aplausos del público desde la pasarela antes de bajar del escenario.

Luego de su participación, Marta Fort se acercó a los camarines para saludar a María Becerra. El encuentro quedó registrado después de la presentación, que sumó el desfile de las invitadas a la puesta del recital.

PUBLICIDAD

La aparición de Fort se produjo en uno de los pasajes de la puesta que integró música y desfile. Mientras sonaba “Sexo es la moda”, las invitadas recorrieron la pasarela dispuesta en el escenario y el público acompañó el momento con aplausos y gritos.

Marta Fort y María Becerra se encontraron en los camarines del Movistar Arena

Marta Fort recordó a su padre con un tapado rojo en MasterChef Celebrity

La presencia de Ricardo Fort también estuvo presente en televisión unos días antes de la participación de Marta en el recital. Durante una gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la joven ingresó al estudio con un tapado rojo que había pertenecido a su padre. Wanda Nara advirtió la prenda antes de que comenzara el desafío y le pidió que se acercara para mostrarla. “Me traje tapadito”, respondió Marta ante la consulta de la conductora.

El abrigo estaba asociado a una imagen conocida de Ricardo Fort y a la frase “Hoy rojo contra la envidia”. Marta explicó ese vínculo durante el intercambio en el ciclo de Telefe, mientras sus compañeros reaccionaban desde sus puestos. “Este lo usó en el típico meme”, señaló al recordar el origen de la prenda. La escena sumó comentarios de Lizy Tagliani y de la propia Nara, quienes siguieron la conversación con referencias al estilo del empresario.

En la gala de eliminación, Marta Fort lució el icónico saco rojo contra la envidia y emocionó a todos (MasterChef Celebrity – Telefe)

En otra emisión del certamen, la participante habló sobre el lugar que ocupa su padre en su vida y sobre los objetos que conserva. “Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado”, afirmó Marta, según publicó Infobae. También mencionó que utiliza las zapatillas y los autos que pertenecieron a Ricardo porque ambos calzan el mismo número y porque esos vehículos siguen formando parte de su día a día.

Para Marta, el recuerdo de su padre incluye prendas y objetos, pero también una actitud frente a la exposición pública. “En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre”, expresó. Ese antecedente sumó contexto a la frase que se escuchó durante su desfile en el Movistar Arena, cuando una voz celebró que el público aclamara a la hija del empresario.

El paso de Marta por el recital reforzó su presencia pública durante una noche que combinó música, moda y recuerdos en el escenario.

Temas Relacionados

Marta FortMaría BecerraMovistar ArenaMasterChef Celebrity

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

La actriz de Envidiosa está a semanas de contraer matrimonio con Esteban Lamothe y sus amigas más cercanas celebraron esta unión con una fiesta

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

El productor argentino recibió un reconocimiento en los Latin Grammy por su trabajo junto a Daddy Yankee y sorprendió al confirmar que el formato que lo llevó a la escena internacional atraviesa su última etapa

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El productor habló con un medio correntino sobre el quiebre de su relación de 16 años con la bailarina, admitió que lo tomó por sorpresa y fue claro sobre la ruptura: "No hay culpables, no hay traidores"

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

La actual pareja de la conductora le mostró su apoyo en medio de este turbulento momento que está atravesando

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron sus días en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

La cantante y el futbolista -que no fue convocado para jugar con la selección nacional en esta fecha FIFA-, aparecen en postales junto a los hijos del jugador y a Lionel Messi, además de revelar un cambio en su núcleo familiar

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron sus días en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

AMÉRICA

El Salvador vence 2-0 a San Martín y toma ventaja en el repechaje hacia la Copa Oro

El Salvador vence 2-0 a San Martín y toma ventaja en el repechaje hacia la Copa Oro

Copa Airlines permitirá cambios sin penalidades ni diferencias de tarifa a viajeros con destino a Estados Unidos

S&P prevé que el Canal de Panamá mantenga un bajo endeudamiento pese a sus planes de expansión

Guatemala gradúa a su primera generación de binomios caninos entrenados en el país para reforzar la vigilancia agropecuaria

Murió el guerrillero que combatió en dos continentes y cuyo hijo reveló que pidió ejecutarlo por traidor

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

DEPORTES

Matías Soulé habló sobre su segunda convocatoria a la Selección: del “hambre” de los nuevos a la sociedad con Nico Paz

Matías Soulé habló sobre su segunda convocatoria a la Selección: del “hambre” de los nuevos a la sociedad con Nico Paz

9 frases de Scaloni tras la derrota de Argentina: del “factor Messi” a su respaldo a Rulli tras reemplazar a Dibu Martínez

Julián Álvarez se refirió a la era post Messi y dejó un mensaje sobre el futuro de la Selección: “Hay que seguir el legado”

El blooper de la defensa argentina que terminó con el gol en contra de Leonardo Balerdi en el clásico ante Uruguay

La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi