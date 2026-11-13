Generación Silver

Enrique Rojas y el secreto de envejecer bien: cerrar heridas del pasado, cultivar la voluntad y rodearse de los amigos correctos

El psiquiatra español sostiene que la longevidad plena depende de decisiones cotidianas, no de los años acumulados. Uno de sus consejos más atrevidos apunta directamente al modo en que se interpretan las adversidades

Formula Enrique Rojas
Enrique Rojas sitúa el inicio de la vejez en el momento en que los recuerdos desplazan a las ilusiones de futuro.
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El psiquiatra Enrique Rojas sitúa la frontera del envejecimiento activo en la conservación de proyectos de futuro: una persona empieza a envejecer cuando los recuerdos desplazan a las ilusiones y la mirada queda fijada en el pasado. Según Las Provincias, diario español, Rojas identifica siete pilares para una existencia plena, difundidos en intervenciones en redes sociales.

Su propuesta para una longevidad plena no depende de los años cumplidos, sino de hábitos mentales y decisiones cotidianas que sostengan la satisfacción física y psicológica. La felicidad, sostiene el especialista, requiere una vida interior capaz de buscar paz, serenidad y sosiego frente a la intensidad propia de las primeras etapas. Rojas también advierte sobre la presencia de los ansiolíticos como recurso extendido en la vida contemporánea.

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El psiquiatra reconoce la exigencia de esas recomendaciones: “La palabra consejo me gusta mucho porque tiene un fondo atrevido”.

La reconciliación con el pasado y el equilibrio emocional

El primer paso consiste en cerrar las heridas de la propia trayectoria vital y aceptar los errores cometidos. Rojas lo formula así: “El primer consejo para ser feliz es haber sido capaz de cerrar las heridas del pasado, reconciliarse con el pasado, saber perdonarse a uno mismo fallos, errores y demás”.

A esa reconciliación añade la necesidad de “tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza”. El planteo busca evitar tanto el arrastre de los impulsos como la frialdad de un cálculo desmedido.

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La manera de interpretar las dificultades es otro eje de su enfoque. El psiquiatra propone desarrollar “la capacidad para ver siempre, a pesar de los pesares, el ángulo bueno, la parcela positiva”, una actitud que también deben ejercitar los profesionales de la salud mental.

Captura - ENRIQUE ROJAS - PSIQUIATRA Y PSICÓLOGO ESPAÑOL – Infobae en Vivo
La búsqueda de serenidad y sosiego sostiene la longevidad plena al margen de la edad biológica.

Esa perspectiva no implica negar los problemas objetivos, sino encontrar una oportunidad de aprendizaje en medio de las adversidades. Las quejas reiteradas, plantea, pueden consumir la vitalidad personal.

La voluntad y los cuatro apoyos de la felicidad

La voluntad es el centro de una personalidad equilibrada. Rojas la define como el motor de los logros humanos: “La voluntad es una pieza esencial en nuestra psicología y la voluntad fuerte, firme, sólida, consistente, pétrea es una auténtica joya”.

La Real Academia Española define la voluntad como la “facultad de decidir y ordenar la propia conducta”. Para el especialista, esa capacidad permite enfrentar la postergación, superar obstáculos diarios y convertir deseos abstractos en resultados concretos.

La felicidad requiere, además, una estructura apoyada en cuatro áreas: la vida afectiva, la vida profesional, la cultura y la amistad. Rojas describe esa combinación como una “tetralogía”: “La felicidad, siguiendo este curso de ideas, es una tetralogía en la cual yo tengo vida afectiva, vida profesional, la cultura, que es la estética de la inteligencia, y la amistad”.

Un hombre y una mujer con cabello gris, ambos de unos 70 años, se abrazan y ríen animadamente al aire libre en un parque con un fondo verde borroso.
La reconciliación con el pasado y el perdón de los propios fallos constituyen el primer consejo del especialista.

El afecto de la pareja y la familia, el trabajo estimulante, el aprendizaje mediante el arte y los libros, y los amigos leales componen esos apoyos. El psiquiatra recomienda apartarse de aquello que considera inútil, es decir, vínculos o situaciones que no hacen bien.

“Una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos; cuando mira más hacia atrás que hacia adelante, sería la frontera fundamental”.

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