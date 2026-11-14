Willie Nelson llega a los 93 años con memorias, un nuevo disco y sin intención de parar

Last Leaf es una canción que reflexiona sobre el paso del tiempo, las pérdidas y la permanencia

Guardar

Willie Nelson admitió a los 93 años haber cometido todos los errores posibles durante su vida y los relató en su libro autobiográfico titulado The Last Leaf. El músico habló con The Guardian desde Maui, Hawái, donde tiene una de sus residencias.

Nacido el 29 de abril de 1933 en Abbott, Texas, según Britannica, Nelson aprendió a tocar la guitarra con su abuelo y a los 10 años ya actuaba en bailes locales.

PUBLICIDAD

A los 28 se instaló en Nashville, Tennessee, donde escribió canciones que se convirtieron en clásicos del country: Hello Walls, Night Life y Crazy. Fue incluido en el Salón de la Fama del Country en 1993 y en el del Rock and Roll en 2023, y acumula más de 10 premios Grammy.

En The Last Leaf, relata conversaciones con colaboradores queridos que ya fallecieron y describe episodios de su vida con una concisión tal que, según el medio, “apenas ocupa un párrafo”. La obra comparte nombre con una canción del álbum Last Leaf on the Tree y con su disco más reciente, Dream Chaser, su álbum de estudio número 79.

PUBLICIDAD

“Lo hice todo mal”: una vida de excesos que casi lo mata

El artista inició su carrera musical en Abbott y compuso clásicos del country antes de ingresar a los salones de la fama (Foto AP/Susan Walsh, archivo)

El legendario cantautor de música country admitió haber cometido todos los errores posibles durante su juventud. “Lo hice todo mal. Si estaba mal, lo hice. Y si estaba realmente mal, lo hice dos veces”, declaró.

Nelson fue directo al describir sus años de excesos: “Bebí demasiado, fumé demasiado. Tomé demasiadas pastillas”, declaró en diálogo con The Guardian. El whiskey era su bebida habitual y él mismo reconoció haber sido un “borracho insoportable”.

En 1978 dejó el alcohol y todas las drogas, con excepción del cannabis. También abandonó los cigarrillos, cuya combinación con la bebida le había provocado múltiples episodios de neumonía y está convencido de que esa sobriedad le salvó la vida.

PUBLICIDAD

Con los años, el cannabis también debió ajustarse. A los 86, dejó de fumarlo tras sufrir el colapso de un pulmón, además de lidiar con problemas respiratorios y enfisema. “Tengo que tener mucho cuidado. Consumo comestibles por la noche”, explicó. Desde entonces ingiere THC (compuesto responsable del efecto psicoactivo) y CBD (utilizado para aliviar dolores) a través de alimentos y bebidas.

Su esposa, socia y mejor amiga desde hace cuatro décadas

Willie Nelson admitió a los 93 años haber cometido todos los errores posibles y los relató en su libro autobiográfico The Last Leaf (REUTERS/Kevin Lamarque)

Nelson destacó que su esposa, Annie D’Angelo, es también la razón por la que sigue en pie: “Annie es mi mejor amiga. Hace todo lo que necesito. Se asegura de que lo haga o lo hace por mí”. La pareja ya lleva cuatro décadas juntos.

PUBLICIDAD

A pesar de su edad, Nelson no muestra señales de retiro. En el último año dio 36 presentaciones en vivo, incluido el festival anual Farm Aid, que cofundó en 1985 junto a Neil Young y John Mellencamp, y que otorga subsidios de emergencia y asistencia legal a agricultores en riesgo de perder sus tierras. Cuando le preguntaron si la gira seguiría hasta el final, respondió con humor: “¡Llevo 50 años jubilado!”, y soltó una carcajada.

Su filosofía de vida explica en parte esa vigencia. “Tengo un dicho: imagina lo que quieres y luego apártate del camino. Y asegúrate de que lo que pides es realmente lo que deseas”, afirmó. Con esa convicción, rechaza el sobreplanificar y confía en que la vida tomará su propio rumbo.

PUBLICIDAD

Su discografía abarca más de 150 álbumes. Crazy, que popularizó Patsy Cline, es una de las grandes composiciones sobre el amor. Red Headed Stranger es un álbum conceptual sobre un predicador traicionado. Y Roll Me Up and Smoke Me When I Die resume con humor su manera de ver el mundo.

El último sobreviviente de una generación irrepetible

El cantautor recordó la pérdida de Johnny Cash, Waylon Jennings y Kris Kristofferson, sus compañeros en el supergrupo The Highwaymen (AP Foto/Mark Humphrey, File)

La pérdida de sus compañeros del supergrupo The Highwaymen —Johnny Cash, Waylon Jennings y Kris Kristofferson— pesa en su relato.

“Me siento afortunado de seguir aquí”, aseguró y añadió “he perdido a muchos buenos amigos en el camino”. Cuando se le preguntó si se sentía como la última hoja del árbol, respondió: “Bueno, ya sabes, supongo que probablemente soy”.

PUBLICIDAD

Sobre la muerte, su postura es filosófica. “Todos vamos a morir, así que no importa cuánto tiempo nos quede. Vivimos y morimos, y creo que volvemos”, afirmó. Para cerrar la entrevista, eligió On the Road Again como su canción favorita. “Por eso todo el mundo la canta. Porque se identifican.”