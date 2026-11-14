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Wanda Nara reveló cuál era su plan para el fin de semana del escándalo con Mauro Icardi

El viernes pasado, en la “Casa de los Sueños”, se dio un nuevo round entre la conductora y el delantero que terminó con una denuncia contra el futbolista por lesiones leves a su hija mayor y echó por tierra su intención para esos días

La conductora contó que tenía en mente un fin de semana completamente diferente (Video: LAM-América- TV)
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La “Casa de los Sueños” fue el escenario, el viernes pasado, de un cruce entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles que derivó en una denuncia por lesiones leves contra el futbolista, radicada por la hija mayor de Nara. A una semana de lo ocurrido en la propiedad de su ex, en el cierre de LAM (América TV), la conductora de MasterChef Celebrity dio su primera reacción pública al episodio en una llamada telefónica con Ángel de Brito, donde habló desde su lugar de madre y definió el fin de semana como “un poco diferente” a lo que esperaba.

Wanda reconoció que tenía otros planes. “Venía el Papa, yo ya había tenido un encuentro con Francisco en Roma en su momento, y tenía todo planeado de hacer un fin de semana un poco más tranquilo con Maru Botana, que queríamos ir juntas y teníamos todo organizado”, reveló. “La verdad que esto me cambió todos los planes. Me la pasé en la fiscalía y en la comisaría”, agregó.

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La empresaria contó que fue su hija quien la convocó y que, ante eso, no dudó en acudir. “Es algo que tocó un poco desde afuera esta vez, si bien acompaño todo lo que pasó porque me llamó mi hija y siempre voy a estar. Cualquier padre o cualquier madre está para sus hijos y más en una situación así”, afirmó. También dijo que el hecho la tomó por sorpresa: “Fue medio una urgencia, por así decirlo. Todavía estoy un poco shockeada con todo lo que viví y todo lo que pasamos”.

Cuando De Brito le preguntó qué esperaba que ocurriera de ahí en adelante, Nara pidió primero que “se aclare todo” y expresó su confianza en los profesionales que acompañan el proceso legal. Respecto a la seguridad de las niñas para los próximos encuentros con su padre, fue cauta: “Seguramente estos profesionales se asegurarán de tener todos los recaudos habidos y por haber. Si bien yo muchas cosas las anticipé, las dije, las expresé, a veces hasta que las cosas no pasan, uno no toma los recaudos suficientes”.

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Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

Icardi y la China Suárez habían grabado lo ocurrido en la propiedad ese día, y los videos comenzaron a circular de a poco. Uno de ellos mostró el encuentro cara a cara entre las dos mujeres, marcado por insultos de Nara hacia la actual pareja del futbolista. En ese marco, De Brito le adelantó a Nara que la China planea denunciarla por amenazas. La respuesta fue directa: “Bueno, que haga lo que quiera”. Y añadió: “No entró a mi vida de una manera muy elegante. Entró un poco por atrás, por así decirlo. Fue todo bastante turbio, oscuro, mucha mentira, mucho ‘me hago la amiga’ pero hago esto”.

La conductora también habló de la situación de sus hijos frente a la exposición mediática. Señaló que los más chicos —los varones que nacieron en su relación con Icardi— no estaban al tanto de muchas cosas, en parte porque los televisores de sus habitaciones no están conectados a redes. “Los tengo muy controlados con todo ese tema”, dijo. Y reconoció que la cobertura pública del caso la inquieta, sobre todo cuando involucra a una menor: “Cuando escucho que cuestionan tanto, y encima una menor, cuando lo único que siempre pedimos es que los chicos hablen, y cuando habla, tanta gente grande se pone a cuestionar. Hagan que tengan miedo y se callen”.

Durante la charla, la voz de Nora Colosimo, su madre, se coló en la conversación para referirse a la China Suárez con un insulto. Nara reconoció que suele “olvidarse y dar ochocientas oportunidades” y que la experiencia la llevó a reflexionar sobre sus propios límites: “La verdad que estoy por cumplir cuarenta y quiero empezar a tener más memoria”. Consultada por una posible celebración de cumpleaños, confirmó que habrá fiesta.

La conductora no se guardó nada a la hora de opinar acerca de la actriz (Video: Primicias YA-América TV)

Al cierre, Nara cuestionó a los colegas de De Brito que, según ella, hablaron del caso con ligereza. “Hay colegas tuyos que yo siento que nacieron de un repollo, que no tienen familia, que no tienen hijos. Es increíble lo fácil que es hablar de un menor que no pertenece a tu familia con tanta impunidad, sin darse cuenta de que estás hablando de un niño”, disparó. Y concluyó: “Ni siquiera por trabajo, para ganar dinero haría una cosa así. Hay formas. Y no conocen la situación desde adentro y ni se imaginan la seriedad y lo grave que es lo que pasa”.

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